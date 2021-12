St.Gallen: Gewerbe ist gegen eine autofreie Altstadt

Individualverkehr «Altstadt wird zu Tode beruhigt»: Gewerbe der Stadt St.Gallen ist gegen einheitliches restriktives Verkehrsregime in der Altstadt Es könne nicht sein, dass die Altstadt für Notfälle irgendwelcher Art am Nachmittag grundsätzlich nicht mehr erreichbar sei: Das schreibt der Gewerbeverband der Stadt St.Gallen in seiner Antwort im Vernehmlassungsverfahren zum neuen Altstadt-Verkehrsregime, das der Stadtrat im Zug der Marktplatzneugestaltung umsetzen möchte. Daniel Wirth 20.12.2021, 05.00 Uhr

Geht es nach dem Stadtrat, soll der Güterumschlag in der gesamten Altstadt nur noch von 6 bis 11.30 Uhr möglich sein. Der Gewerbeverband hält davon nichts, wie er in seiner Antwort im Vernehmlassungsverfahren schreibt. Tobias Garcia

Heute gelten in der St.Galler Altstadt unterschiedliche Verkehrsregime. Der Stadtrat möchte diese mit der Neugestaltung des Marktplatzes vereinheitlichen und die Zeiten für den Güterumschlag einschränken auf den Vormittag; nachmittags soll die Altstadt mehr oder weniger autofrei werden. Anlieferung wären nur noch mit einer Sonderbewilligung möglich.

Der Gewerbeverband der Stadt St.Gallen hält das Regime für untauglich, wie er in seiner Antwort im Vernehmlassungsverfahren schreibt. Für den Verband sei eine gute Erreichbarkeit der Altstadt wichtig. Eine belebte Altstadt als imagebildender Kern des Zentrums einer Metropolitanregion benötige einen guten Mix aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit.

Neues Regime sei ideologisch geprägt

Aus Sicht des Gewerbeverbands nimmt die Attraktivität der Innenstadt seit Jahren ab. Es sei Aufgabe der Politik, hier gegenzusteuern, statt das Problem mit weiteren Einschränkungen noch zu verschärfen – auch im Sinn der stadträtlichen Vision einer Stadt mit mehr Einwohnerinnen und Einwohnern und Arbeitsplätzen als heute. Das Gewerbe fragt sich: «Ist dem Stadtrat nicht bewusst, dass er mit den geplanten Massnahmen die eigenen Wachstumsziele torpediert?»

Mit einem einheitlichen Verkehrsregime beurteile der Stadtrat sämtliche Bereiche der Altstadt gleich und verkenne die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Teilbereiche der Altstadt. Dies sei nicht zielführend und aus Sicht des Gewerbes «leider rein ideologisch» geprägt.

Mit dem Forum «Zukunft St.Galler Innenstadt» habe der Stadtrat bewusst die Belebung der Innenstadt zum Thema gemacht und verschiedene Projekte vorangetrieben. Mit dem vorgeschlagenen Verkehrsregime arbeite er selbst aktiv gegen diese Belebung, kritisiert das städtische Gewerbe.

Attraktivität nimmt gemäss Gewerbe massiv ab

Die Attraktivität für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Ladenbetreiber nehme massiv ab. Die Erreichbarkeit sei nicht mehr gegeben. «Die Altstadt wird sozusagen zu Tode beruhigt», schreibt der Verband. Ausserhalb der geplanten Güterumschlagszeiten wolle der Stadtrat eine restriktive Handhabung der ausnahmsweisen Zufahrt umsetzen und ausserhalb dieser Zeiten grundsätzlich keine Fahrzeuge mehr in der Altstadt. Die Aussage des Stadtrats, wonach das künftige Verkehrsregime neue Möglichkeiten für Flächennutzungen am Nachmittag eröffne, unterstreiche das. Es könne nicht sein, schreibt das Gewerbe, dass die Altstadt für Notfälle irgendwelcher Art am Nachmittag grundsätzlich nicht mehr erreichbar sei.

Der Stadtrat begründe das Verkehrsregime auch mit einem Städtevergleich, so das Gewerbe. Es sei überzeugt, dass ein Vergleich mit anderen Städten in diesem Bereich nicht zielführend sei. Im Vordergrund müssten die örtlichen Gegebenheiten stehen. Zudem ist dem Gewerbe gemäss Stellungnahme nicht klar, was denn genau gegen die bisherigen Lösungen spricht. Das Gewerbe möchte den Istzustand beibehalten.