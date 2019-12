«In Zukunft sollen sich alle Generationen einbringen und vertreten fühlen»: Mörschwil will eine Kommission für Jung und Alt gründen Die Mörschwiler Gemeinderätin Doris Schultz sucht Leute zwischen 13 und 100 Jahren, die das Dorfleben gestalten wollen. Melissa Müller 18.12.2019, 05.00 Uhr

Gemeinderätin Doris Schultz wünscht sich, dass alle Generationen in Mörschwil eine Plattform erhalten.

Benjamin Manser

Mörschwil setzt alles daran, kein Schlafdorf werden. Darum hat die Gemeinde bereits 2014 zum Zukunftskafi eingeladen. Was sind unsere Sonnenseiten? Was unsere Schattenseiten? Wo wollen wir hin? Aus solchen Fragen heraus entwickelte die Bevölkerung Projekte, die Schule machten. «Ein Highlight war das Fest ‹Guck doch›, mit dem die Arbeit von Freiwilligen gewürdigt wurde», sagt Gemeinderätin Doris Schultz. Auch die Gründung der Stiftung Generationenkreis trug Früchte. Sie betreibt heute das «Sprözähüsli», in dem regelmässig beliebte Anlässe stattfinden, von Kerzenziehen bis zum Kleidertausch.