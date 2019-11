In Wittenbach ist heute schon Advent Die Weihnachtsmarktsaison ist eröffnet.

Weihnachtsstimmung auf der Dorfstrasse. (Bild: Benjamin Manser)



(jw) Mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Dorfhügel ist am Dienstag in Wittenbach die Vorweihnachtszeit eingeläutet worden. Der traditionsreiche Anlass fand zum 27. Mal statt. In all den Jahren hat er sich zum Treffpunkt für Gross und Klein entwickelt. Nicht fehlen darf dabei der Besuch des Samichlauses.