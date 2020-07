In Waldkirch leben Pythons und Äffchen –

es sind bei Weitem nicht die einzigen Exoten in der Region

Der Waldkircher Biohof Wannenwis eröffnet im August sein Exotenhaus. Kakadus, Emus, Schlangen und Äffchen, mitten in der Ostschweiz. Ein Widerspruch? Nicht für Petra und Orlando Schrofer.

Viola Priss 28.07.2020, 05.00 Uhr

Orlando und Petra Schrofer ziehen seit 16 Jahren an einem Strang oder auch einmal an Boaweibchen Samantha. Ralph Ribi (23. Juli 2020)

Es begann 2011 mit Samantha. Als Petra Schofer ihren zukünftigen Ehemann Orlando in der landwirtschaftlichen Ausbildung kennenlernte, ahnte sie nicht, dass sie sich in wenigen Jahren die gemeinsame Wohnung mit einer südamerikanischen Würgeschlange teilen würde. Damals war die Boa constrictor natürlich noch kleiner und hatte in einem gewöhnlichen Terrarium Platz, erzählt die gelernte Gärtnerin.

Dass das inzwischen 20 Kilo schwere und neun Jahre alte Reptil schon ein Teil der Familie geworden ist, wird spätestens dann deutlich, wenn das Ehepaar die Schlangendame behutsam aus ihrem neuen Gehege hebt und, das Tier um die Schultern gelegt, den grünbraunen Schuppen entlang streichelt.



Wo früher Kühe standen, grasen heute Alpakas

Die tagaktiven Lisztäffchen verdanken ihren Namen dem Komponisten Franz Liszt. Was sie leben, was sie brauchen und woher sie kommen, erklärt Orlando Schrofer seinen kleinen und grossen Hofbesuchern.

Ralph Ribi (23.Juli 2020)

In das Exotenhaus des Hof Wannenwies, dem 2018 begonnenen Anbau des biozertifizierten Gehöfts, zügelten in den letzten Monaten vier Weissbüscheläffchen, zwei Lisztäffchen sowie zwei Pythons in Samanthas Nachbarschaft. Die Leguane sind vorübergehend noch im Walter - Zoo einquartiert. «Bis alles soweit ist, dass sie fix einziehen können», sagt Orlando Schofer. Immer noch hat er hier und dort aber etwas auszusetzen. Nicht schön genug kann es dem Tiernarr für seinen wilden Hofbewohner sein.



Die vier südamerikanischen Weissbüscheläffchen in ihrem frisch gebauten neuen Quartier.

Ralph Ribi (23. Juli 2020)

Der Anbau ist sein ganzer Stolz. Neben dem Hofbetrieb steckte der gelernte Landschaftsgärtner und Wildtierpfleger jede freie Sekunde in den Ausbau der Anlage.

Um sein exotisches Hobby in den landwirtschaftlichen Betrieb, den die beiden 2007 von Petras Schrofers Eltern übernommen haben, integrieren zu können, brauchte es aber entsprechende Gehege: «Ein Terrarium oder Wildtiergehege ist kein Stall. Will man das Ganze artgerecht gestalten, ist das ein enormer Aufwand», so Orlando Schrofer. Und doch könne er es nicht erwarten, bis alles in ein paar Wochen komplett fertig sei.



Auf dem Hof Wannenwies kann man auch im Stroh schlafen

Fast wie früher, wären da nicht die tropischen Geräusche. Moderne und Tradition haben beide Platz auf dem Biohof Wannenwies.

Ralph Ribi

An den Wänden des Heubettzimmers hängen Schwarzweissaufnahmen von Petra Schrofers Vorfahren. Der Hof wurde über viele Generationen weitergegeben. Die 35 - Jährige deutet auf einen Buben in der vordersten Reihe: « Mein Urgrossvater», sagt sie, während ihr Popcorn, eine der Hofkatzen, um die Beine streicht.

Der Blick auf die Wiesen und Weite der Region, das mag es auch zu Zeiten ihres Urgrossvaters schon gegeben haben. Dass sich unter Klappern der Hufe der 14 Pferde auch Kakadurufe und das Kreischen der Äffchen mischen, ist aber neu.



Tiere von drei Kontinenten auf 20 Hektaren Land

Und was ist das für ein Geräusch? Der Anlasser eines Töffli? Es bedarf schon einiger Ursachenforschung ehe man drauf kommt: Das laute Geknatter rührt von den imposanten Emus Otto, Caruso und Coco her. Orlando Schrofer aber weiss, wie den tierischen Reklamationen beizukommen ist: Mit einer Schüssel Körner. Die drei australischen Grossvögel im Aussengehege wohnen Gatter an Gatter mit den Kakadus und sind quasi Landesgenossen.

Otto, Caruso und Coco sind auch im Winter gern draussen. Hauptache es hat genug Körner.

Ralph Ribi

Noch heute lacht Orlando Schrofer selbst mit, wenn der weisse kleine Vogel mit dem roten Irokesenkamm zum typisch lachenden Ruf ansetzt. Die beiden Hängebauchschweine und Alpakas hingegen lässt das scheinbar kalt. Auf 20 Hektaren Land versammeln sich hier eine bunte Tiermischung von drei Kontinenten.



Der Hof die Arbeit, die Exoten das Vergnügen

Auch für die Hofers sind die exotischen Tiere zwar ein Hobby. Dennoch betonen sie: «Es ist uns wichtig, Menschen davon abzuhalten, Tiere als anspruchslosen Zeitvertreib anzusehen. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, einen Papagei zu Hause im Wohnzimmer zu halten.»



Dieses Hobby braucht viel Platz, viel Zeit, viel Fachwissen und sei vielmehr Luxus als Investition, so Orlando Schrofer. «Vielleicht schaffen wir es, dass sich das Exotenhaus einmal selbst trägt, sich ein kleiner Lohn daraus ergibt.» Vorerst aber liege das Hauptaugenmerk heute wie damals auf der Landwirtschaft. Die Pferdepension und die 200 Legehennen, deren Bioeier in die regionalen Supermärkte gehen, lösten die Milchwirtschaft ab.



Besucher nur auf Anmeldung

Orlando Schroter kennt jedes der Tiere und merkt, wenn etwas nicht stimmt.

Ralph Ribi (23. Juli 2020)

Eröffnet wird das Exotenhaus im August an drei verschiedenen Tagen.« Es ist uns super wichtig, dass die Tiere keinem Stress ausgesetzt sind und jeder Besucher auch wirklich etwas erfährt und lernt über die Tiere», sagt Orlando. Ohne Anmeldung läuft auf dem Hof gar nichts, die Tierlinachmittage, Führungen für Schulklassen oder Kindergeburtstage limitieren die beiden bewusst.

Die Albinopython kann schon mal beissen, das kneift dann aber höchstens ein wenig, findet Orlando Schrofer. Ralph Ribi (23. Juli 2020)

«Wir kriegen dauernd Anfragen,

weitere exotische Tiere aufzunehmen.

Das wäre aber nicht mehr artgerecht.»

Die beiden könnten noch viel mehr Tiere aufnehmen. Zoos aus der ganzen Schweiz, Privatbesitzer und Veterinäre kontaktieren Orlando Schrofer, der inzwischen bekannt ist für sein Fachwissen über die Exoten. Gefragt, was in den nächsten Jahren wohl noch an Hof-Zuwachs zu erwarten sei, schauen sich die werdenden Eltern an und schütteln einmutig den Kopf. Die artgerechte Haltung und Pflege müsse gewährleistet bleiben.

Derzeit arbeiten nur ein Praktikant und ein Mitarbeiter in Halbzeit auf dem Hof. Den Rest meistern die beiden alleine: Führungen, Sanierungen, Instandhaltungen, Landwirtschaft, Pflege. Und wenn die beiden ihre so unterschiedlichen Mitbewohner vorstellen, geraten sie ins Schwärmen und Strahlen.



Da wird auch schon mal das Gespräch unterbrochen, wenn die Weissbüscheläffchen den Kakadu ankeifen: «Was ist denn los mit ihm?», wundert sich Orlando Schrofer: «Sicher noch aufgeregt von den letzten Tagen im Zoo, als wir den Käfig drinnen fertig gemacht haben», sagt Petra Schrofer. Geht es um die Tierli, lässt Orlando alles stehen und liegen.

Da kann es dann auch nach 23 Uhr werden, berichtet Petra augenzwinkernd.