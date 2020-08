In St.Gallen wird gebaut gebaut und gebaut: Der Bauboom in der Stadt führt zu Milliarden-Investitionen St.Gallen gleicht aktuell einer riesigen Baustelle. Mehr als zwei Dutzend Baukräne stehen in der ganzen Stadt und es wird munter gebaut. Milliarden von Franken werden in Wohnbauten und Infrastrukturprojekte investiert. Ein Ende ist nicht in Sicht. Daniel Wirth 03.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die grösste Baustelle in der Region St.Gallen: Über eine halbe Milliarde Franken beträgt das Investitionsvolumen für die Sanierung des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Sie bewegen sich elegant wie schlanke Turnerinnen der Rhythmischen Sportgymnastik. Ihre Ausleger gehen mal nach links, mal nach rechts, mal synchron, mal unkoordiniert und wild durcheinander. Viele Baukräne prägen das Stadtbild aktuell. Von der Falkenburg aus in St.Georgen – hoch über der Stadt – sind über 25 rote, gelbe oder graue Kräne zu beobachten. Es wird gebaut. Überall. Oben auf den Hügelzügen und unten im Tal.

Pierre Brahimi, stellvertretender Leiter des städtischen Amts für Baubewilligungen, bestätigt den Eindruck:

«Der gegenwärtige Bauboom in der Stadt ist kein neues Phänomen;

er dauert schon einige Jahre.»

Alleine auf den grösseren Baustellen in der Stadt entstehen gegenwärtig rund 550 neue Wohneinheiten, weitere gut 200 sind bewilligt, aber noch nicht im Bau, oder die Pläne für sie befinden sich derzeit im Baubewilligungsverfahren.

Die grösste Wohnüberbauung entsteht gerade an der Ahornstrasse beim Burgweiher im Westen der Stadt. Die Ortsbürgergemeinde als Grundeigentümerin hat für das Projekt die Vorsorgeeinrichtung Previs mit Sitz im Kanton Bern als Investorin gewinnen können. Verwirklicht werden nach Plänen der Zürcher Burkhalter Sumi Architekten GmbH sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt rund 110 Wohnungen.

Im Westen der Stadt, in der Nähe des Burgweier-Areals und dem Tröckneturm, entstehen an der Ahornstrasse in sechs Häusern total 110 Wohnungen. Bild: Ralph Ribi

An der Brauerstrasse 21 und 23 werden zwei neue Mehrfamilienhäuser hochgezogen. Das Baugesuch reichte die Redbox ManagementGmbH mit Sitz im thurgauischen Berg ein. Geplant sind zwei Mehrfamilienhäuser mit rund 70 Wohneinheiten, Erdsonden und einer Tiefgarage mit 29 Parkplätzen.

Baugesuche wie dasjenige der Redbox ManagementGmbH für Wohnbauten gingen im Amt für Baubewilligungen in jüngster Zeit en masse über die Tische der Mitarbeitenden. Beispiele: An der Greifenstrasse 9 bis 13 entstehen derzeit vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 53 Wohnungen und gut 70 Parkplätzen, am Wattweg 2 bis 6a werden vier Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen und gut 50 Parkplätzen für Bewohner und Besucher realisiert.

Pierre Brahimi, stellvertretender Leiter Amt für Baubewilligungen Stadt St.Gallen Bild: PD

Brahimi sagt, einige der aktuellen grossen Wohnbauprojekte hätten nach Regelbauweise ein einfaches Baubewilligungsverfahren durchlaufen. Bei gewissen Projekten wurde über die nach der Regelbauweise möglichen Baudichte hinausgegangen. Diese Projekte wurden auf der Basis von Sondernutzungsplänen bewilligt, um eine hohe städtebauliche und gestalterische Qualität sicherstellen zu können.

Auch die Stadt selber tritt als Bauherrschaft auf

Es ist erst wenige Wochen her, als die Stadt ein Corona-Massnahmenpaket vorstellte, um den ab 2021 drohenden Steuerausfällen entgegenzuwirken. Der Stadtrat stellte die Sanierung des Kunstmuseums und des Volksbades um Jahre zurück. Dennoch: Die Stadt investiert in ihre Infrastruktur. Gegenwärtig wird das Schulhaus Zil saniert. Hiefür bewilligten die Stimmberechtigten 2018 einen Kredit über 21 Millionen Franken. Noch nicht ganz soweit ist der geplante Neubau des Schulhauses im Riethüsli. Das Stadtparlament hat den dafür nötigen 50-Millionen-Kredit bewilligt; das letzte Wort hat das Volk.

Ein weiteres Projekt der Stadt ist die Sanierung und der Ausbau des Hallenbades Blumenwies, das bald 50 Jahre alt wird. In der Investitionsplanung der Stadt sind für die «Blumenwies»-Erneuerung 36 Millionen Franken vorgesehen. Den Architekturwettbewerb gewonnen hat das Büro des St.Galler Architekten Andy Senn, nach dessen Plänen schon das Athletik-Zentrum gebaut wurde.

Ein ganz grosses Infrastrukturprojekt möchte die Stadt im Westen an der Rechenstrasse realisieren: ein neues Busdepot für rund 100 Millionen Franken. Geht es nach dem Stadtrat, soll die Volksabstimmung darüber im nächsten Jahr durchgeführt werden, der Bezug des Gebäudes ist für 2025 terminiert.

An der Ecke Zürcherstrasse und Rechenstrasse, will die Stadt ein neues Busdepot realisieren.

Bild: Benjamin Manser (26. Oktober 2018)

Industrie und Gewerbe sind ebenfalls am Bauen

Auch die Industrie und das Gewerbe investieren in Bauprojekte, wenn auch nicht im gleichen Ausmass wie das bei den Wohnbauten der Fall ist. Trotzdem: Die Emil EggerAG zieht an der Spühlstrasse im Osten auf der grünen Wiese neue Lager- und Produktionsgebäude hoch. An der Kürsteinerstrasse 2 wird von der Westoffice R.E.AG im Auftrag der Granova ManagementAG ein modernes Geschäftshaus erstellt. Die mit Wärme-Rückgewinnungs-Systemen tätige Konvekta AG baut an der Letzistrasse ein Produktions- und Bürogebäude. Mit der Bekanntgabe der Investitionssummen sind Unternehmen in aller Regel zurückhaltend.

Alles anzeigen

Eine Ausnahme ist die in der Immobilienentwicklung tätige Fortimo InvestAG. Sie baut im Neudorf, dort, wo einst der Jumbo-Markt war, das sogenannte Neudorf-Center mit einem Fitnesszentrum und Gewerberäumen, von denen sie einen grossen Teil selber beziehen wird. Elias Züricher, Vorsitzender der Fortimo-Geschäftsleitung, sagte im vergangenen Jahr, die Anlagekosten betrügen etwa Millionen Franken.

Christoph Bärlocher, Geschäftsführer Bärlocher AG Bild: PD

Die Baumeisterarbeiten dort werden vom traditionsreichen St.Galler Baugeschäft Bärlocher ausgeführt. Christoph Bärlocher führt das 1908 gegründete Unternehmen in vierter Generation. Er sagt, Treiber der regen Bautätigkeit in der Stadt St.Gallen seien die tiefen Zinsen. Viele Pensionskassen würden nach wie vor in Immobilien investieren. Zwar seien die Renditen bei Investitionen in Wohnbauten nicht mehr gleich hoch wie auch schon, aber verhältnismässig stabil.

Die Bärlocher AG zieht nicht nur Neubauten hoch. Sie ist auch mit Umbau- und Renovationsarbeiten beschäftigt. In diesen Sparten habe die Coronakrise bei den Aufträgen eine Lücke hinterlassen.

«Die Bauherrschaften wollten bei Bad- oder Küchensanierungen während des Lockdowns keine Handwerker im Haus.»

Dennoch: Bärlocher mag nicht klagen.

Die grössten Bauprojekte in der Stadt verwirklicht gegenwärtig der Kanton. Das Kantonsspital wird umfassend saniert. Die Häuser 07A und 07B werden neu gebaut. Hinzu kommt der Bau eines neuen Ostschweizer Kinderspitals auf der Nordseite der Rorschacher Strasse. Das gesamte Investitionsvolumen: Rund 650 Millionen Franken.

Die HSG expandiert auf dem Rosenberg und am Altstadtrand

Ebenfalls in der Realisierung befindet sich die Totalsanierung des Theaters für knapp 50 Millionen Franken; das imposante Provisorium aus Holz auf dem Unteren Brühl steht bereits.

Am Oberen Graben beim Schibenertor wird eine neue Publikumsbibliothek von Stadt und Kanton entstehen. Der Architekturwettbewerb läuft. Gemäss dem kantonalen Amt für Kultur wird mit Investitionskosten von rund 130 Millionen Franken gerechnet. Gemäss heutiger Planung soll die neue Bibliothek im Jahr 2028 eröffnet werden, vorausgesetzt, Parlament und Volk sagen Ja zum Baukredit.

Ja gesagt haben die Stimmberechtigten des Kantons zum Bau des Campus Platztor der Universität St.Gallen (HSG) am Rand der Altstadt. Der Baukredit beträgt 160 Millionen Franken. Der Architekturwettbewerb läuft noch.

Die HSG-Stiftung baut auf dem Rosenberg derzeit für 50 Millionen Franken ein Learning Center nach Plänen des japanischen Stararchitekten Sou Fujimoto.

Arbeiter auf der Baustelle zum HSG Learning Center der Universität St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Gut zu sehen von der Falkenburg aus, ist auch die Baustelle für den Olma-Deckel über der Stadtautobahn. Darüber wollen die Olma Messen die neue Halle1 bauen. Das Baubewilligungsverfahren läuft derzeit. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 160 Millionen Franken. Bald werden auch auf dem Neuland über der Autobahn Baukräne bei ihrem Tanz zu beobachten sein.