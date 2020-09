In Stadt und Region St.Gallen zeichnet sich eine hohe Stimmbeteiligung ab: In erster Linie ziehen die eidgenössischen Vorlagen Eines kann man bezüglich des Abstimmungs- und Wahlsonntags in St.Gallen jetzt schon sagen: Das umfangreiche Paket von Vorlagen und Wahlgängen stösst auf viel Interesse. Bei der Stadt rechnet man mit einer Beteiligung um die 50 Prozent. Reto Voneschen/Johannes Wey 23.09.2020, 05.00 Uhr

Auch in St.Gallen kann man am Abstimmungssonntag seine Zettel direkt in die Urne werfen. Die meisten Städterinnen und Städter stimmen und wählen inzwischen aber brieflich. Bild: Ennio Leanza/KEY (15.5.2011)

Bis Dienstagmittag haben bereits 16'269 Stimm- und Wahlberechtigte der Stadt St.Gallen – das sind 36,6 Prozent – ihre Unterlagen retour geschickt. Auffällig ist allerdings zudem, dass die Zahl der Stimmenden am Montag (1330) und Dienstag (2322) gegenüber den Tageswerten der Vorwoche nochmals deutlich zugelegt hat.

Beteiligung um die 50 Prozent ist möglich

Stephan Wenger, Sekretär des Stimmbüros der Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Für Stephan Wenger, langjähriger Sek­retär des Stimmbüros der Stadt St.Gallen, deuten alle Vorzeichen darauf hin, dass am 27. September mit einer hohen Beteiligung zu rechnen ist. Diese könnte seiner Meinung nach bei den teils sehr kontroversen eidgenössischen Abstimmungsvorlagen um die 50 Prozent liegen.

Bei den städtischen Abstimmungsvorlagen für einen neuen Marktplatz und für einen Klimaartikel in der Gemeindeordnung dürfte die Stimmbeteiligung nur leicht tiefer ausfallen. Nochmals etwas tiefer wird die Beteiligung an den Stadtratswahlen werden. Und am tiefsten wird sie bei den Stadtparlamentswahlen liegen.

2016 ebenfalls mit nationalen Abstimmungsvorlagen

Im Wahlherbst 2016 beispielsweise lag die Stimmbeteiligung bei wenig kontroversen eidgenössischen Vorlagen bei 45,1 Prozent. An den damaligen, ebenfalls sehr spannenden Kampfwahlen um den Stadtrat beteiligten sich 42,1 Prozent der Wahlberechtigten. Und die Beteiligung bei den Stadtparlamentswahlen lag damals bei 33,5 Prozent. Ähnlich abgestuft, wenn auch auf höherem Niveau, dürften die Werte diesmal ausfallen.

Eine weitere Eigenheit der Stadtparlamentswahlen kommt in diesen Zahlen zum Ausdruck: Bei diesen Proporzwahlen stehen Parteien und ihre Wahllisten im Vordergrund, während es bei den Stadtratswahlen im Majorzsystem um die Kandidatinnen und Kandidaten geht. Viele Wählerinnen und Wähler fühlen sich von den Proporzwahlen und dem damit verbundenen relativ grossen Haufen an Unterlagen offensichtlich überfordert. Was nicht wirklich sein müsste.

Statt jede der diesmal 14 Listen und jeden der 333 Kandidierenden im Detail zu studieren, ist es nämlich legitim, sich für eine Partei und ihre Liste zu entscheiden und diese dann auch unverändert einzulegen. So erspart mach sich und den Stimmenzählern Arbeit.

Hohe Beteiligung zeichnet sich auch in der Region ab

Auch in der Stadt Gossau erwartet Patrik Strässle angesichts der nationalen Vorlagen eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren. Bis Dienstagmorgen betrug die Stimmbeteiligung 39 Prozent, sagt der Leiter der Stadtkanzlei. In Gossau stehen neben den Stadtparlamentswahlen Kampfwahlen um Schulrat und Schulpräsidium an.

Aussergewöhnlich ist die Ausgangslage auch in Steinach. Für die fünf Sitze im Gemeinderat kandidieren nebst drei Bisherigen gleich acht Neue. Dort lag die Beteiligung gestern ebenfalls schon über 35 Prozent.