In Muolen bahnt sich plötzlich eine Kampfwahl ums Schulpräsidium an

Jetzt kann die Kandidatensuche beginnen: Diese Gemeinderäte aus der Region St.Gallen treten bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an

Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten, wer ihre Gemeinde in den nächsten vier Jahren führen wird. In der Region um St.Gallen treten zahlreiche Gemeinderäte und zwei Gemeindepräsidenten nicht mehr an. Wer es bei den Erneuerungswahlen nochmals wissen will und wo Sitze frei werden, zeigt unsere Übersicht.