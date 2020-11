In Mörschwil hat ein Mutter-Tochter-Gespann einen Chor für Demenzkranke auf die Beine gestellt Ein Chor für Menschen mit Demenz soll in Mörschwil an lang Vergessenes erinnern und vom Alltag ablenken. Isabelle Iten und ihre Mutter Ruth Zahner leiten den Chor «Musik im Kopf» gemeinsam. Das Projekt erfreut nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern tut auch den beiden Leiterinnen gut. Elena Fasoli 07.11.2020, 05.00 Uhr

Der Chor «Musik im Kopf» trifft sich seit kurzem jeden Dienstag in Mörschwil.

In Mörschwil probt derzeit ein Chor, der sich von anderen unterscheidet. Dies liegt nicht an der Musikrichtung oder an den begleitenden Instrumenten, sondern an den Sängerinnen und Sängern. Denn einige von ihnen sind demenzkrank. Auf den ersten Blick ist das nicht ersichtlich, wenn die Seniorinnen und Senioren im Proberaum begeistert alte, bekannte Lieder singen. Doch Isabelle Iten und ihre Mutter Ruth Zahner, die gemeinsam den Chor leiten, brauchen Geduld und Empathie mit den Teilnehmern.

Isabelle Iten

Zu Beginn der Probe stimmt Iten mit ihrer Gitarre das Lied «Lustig ist das Zigeunerleben» an. Sogleich wird sie von einem Sänger unterbrochen: «Die Tonlage ist viel zu hoch.» Iten ist sich gewohnt, dass ab und an jemand dazwischenruft. Nach dem Lied setzt sich ein älterer Herr ans Klavier. «Ich bin gespannt, welches Stück er spielt», sagt Iten.

Gemeinsam mit dem restlichen Chor wartet sie, bis einer von ihnen die Melodie erkennt. «Es ist Lied Nummer neun», ruft jemand. Nach kurzem Blättern im Liederbuch singen schliesslich alle mit.

Inspiration aus dem Fernsehen

Der Mörschwiler Chor trägt den Namen «Musik im Kopf» und probt jeweils am Dienstag von 13.30 bis 14.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum. Momentan wird mit Masken und Abstand gesungen. Anschliessend gibt’s Kaffee und Kuchen. Inspiriert wurden die beiden Chorleiterinnen von einem Projekt, dass Anfang Jahr im Fernsehen gezeigt wurde.

Der Chor hat bisher vier Mitglieder.

Ein Chor für Menschen mit Demenz sollte begleitet von einer wissenschaftlichen Studie die Auswirkungen des Gesangs auf die Teilnehmenden zeigen. Ruth Zahner, die als Pflegefachfrau arbeitet, sagt:

«Als ich die Sendung gesehen habe, rief ich sofort meine Tochter an.»

Auch Isabelle Iten sei berührt gewesen. «Ich habe sofort gesagt: Das machen wir auch», sagt sie. Inzwischen nehmen vier Menschen mit Demenz an den Proben teil. Angehörige dürfen sie begleiten und ebenfalls mitsingen. «Über mehr begeisterte Sängerinnen und Sänger mit oder ohne Demenzerkrankung würden wir uns freuen», sagt Iten. Es gibt keine An- oder Abmeldung, was die Hemmschwelle senken soll.

«Wir warten jeden Dienstag gespannt, wer alles auftaucht.»

Der älteste Teilnehmer des Chors ist 96 Jahre alt. Jakob Hasler war früher Lehrer in Mörschwil und lange der Leiter des Männerchors. Seine Frau, ebenfalls eine begeisterte Sängerin, begleitet ihn zu den Proben. «Ich habe mit meinen Schülern früher immer gesungen und Flöte gespielt», sagt Hasler. Die traditionellen Schweizer Lieder wecken Erinnerungen an diese Zeit.

Auch Ruth Mettler blickt zurück auf ihre Kindheit, als sie mit ihrer Mutter und im Kirchenchor Musik machte. «Ich geniesse das Singen, weil ich es zu Hause nicht mehr tue», sagt die Seniorin, die ohne Begleitung die Proben besucht.

Nach langer Zeit wieder am Klavier

Jakob Hasler hat mit Abstand die lauteste Stimme im Raum. Er zeigt sogar Eigeninitiative und setzt sich selber ans Klavier. «Letzte Woche meinte er, er müsse zuerst üben», sagt Iten. Doch diesmal hat Hasler sein verblättertes Notenheft von früher mitgebracht. Als er einmal zu spielen begonnen hat, lässt sich der 96-Jährige fast nicht mehr bremsen. Er hätte ohne Unterbrechung wohl den ganzen Nachmittag weitergespielt. «Wenn man ihn hier sieht, würde man nicht denken, dass er krank ist», sagt Zahner.

Gesungen wird derzeit mit Maske.

Das Projekt bringt nicht nur den Demenzkranken Freude. «Mir selber tun die Proben wahnsinnig gut», sagt Iten. Die Energie, welche die Lehrerin aus Mörschwil in den Chor steckt, ist ansteckend. Platz für Humor gibt es in der Probe viel. So lachen alle, als Hasler kurz vergisst, welche Stelle des Klavierstücks er gerade gespielt hat.

Schon nach wenigen Proben haben die beiden Chorleiterinnen Veränderungen bemerkt. «Die demenzkranken Menschen blühen hier richtig auf», sagt Iten. Zahner weist auf Hasler hin, der nach langer Zeit wieder begonnen hat, Klavier zu spielen. Sie sagt:

«Unser Chor ist ein Unterbruch in ihrem Alltag.»