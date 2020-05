In Gossau werden zwei neue Fussgängerstreifen signalisiert Die Ringstrasse und die Quellenhofstrasse können bald einfacher überquert werden. Johannes Wey 04.05.2020, 17.42 Uhr

Michaela Rohrer

(sk/jw) In den nächsten Tagen wird an der Verzweigung Sonnen- und Ringstrasse sowie an der Kreuzung Hirschen- und Quellenhofstrasse je ein neuer Fussgängerstreifen markiert.