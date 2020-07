In Gossau löst der Rücktritt von Kathrin Hilber & Co. aus dem Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG Bedauern, aber auch Hoffnungen aus

Die vier Rücktritte aus dem Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG werden auch mit Misstrauen aus der Politik begründet. Stadtpräsident Wolfgang Giella übt Selbstkritik: «Das Vertrauen war immer da. Es ist mir persönlich aber offenbar in den letzten Wochen nicht mehr gelungen, dem Verwaltungsrat dies entsprechend zu kommunizieren und ihn zu schützen, was ich sehr bedauere.» Schon im Abstimmungskampf über das Provisorium seien Mitglieder des Verwaltungsrats von Gegnern der Vorlage in Frage gestellt worden. Die Kritik habe mit dem negativen Rekursentscheid zu den Sondernutzungsplänen zugenommen.

Der Stadtrat hatte vor der Delegiertenversammlung den Entscheid gefällt, sämtliche Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen. Das sei im Stadtrat «überhaupt nicht» umstritten gewesen, sagt Giella. Die – durchaus auch angriffige – Stellungnahme der vier Zurücktretenden wecke in ihm Verständnis und Betroffenheit. Das Engagement und die Kompetenz Kathrin Hilbers zu ersetzen, werde nicht einfach sein.

Nun werde der Stadtrat zusammen mit den weiteren Aktionärsgemeinden die Suche nach neuen Verwaltungsratsmitgliedern einleiten. Für ihre Wahl wird es eine ausserordentliche Generalversammlung brauchen. (jw)