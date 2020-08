Rundgang auf einer der vielen Grossbaustellen in der Stadt St.Gallen: In Etappen zur neuen Mega-Tiefgarage UG25 Am Unteren Graben laufen die Bauarbeiten für das grösste Parkhaus der Innenstadt. Ende 2023 soll es eröffnet werden – später als geplant. Und Betreiberin der neuen Garage wird nicht wie erwartet die City Parking St.Gallen AG. David Gadze 17.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fassaden der Häuser UG23 und UG25. Unter ihnen wird derzeit gebaut.

Bild: Michel Canonica (30. Juli 2020)

Am Unteren Graben, gegenüber dem St.-Mangen-Pärklein, entsteht derzeit das grösste Parkhaus in der St.Galler Innenstadt, das UG25. Wenn es fertig ist, wird es über insgesamt 741 Parkplätze verfügen, davon 332 öffentlich bewirtschaftete. Im bisherigen Parkhaus UG24, das im September geschlossen wird, waren es gesamthaft 210.

Vorbereitungsarbeiten fürs Mega-Parkhaus im Erdgeschoss der Liegenschaften Unterer Graben 23 und 25. Die Vorderseite des Hauses Unterer Graben 25. Die Rückseite der Parkgaragen-Grossbaustelle an der Müller-Friedberg-Strasse.

Im Erdgeschoss, wo früher Autos betankt oder in der angrenzenden Garage repariert wurden, fahren jetzt Bagger, Bohrgeräte für Mikropfähle und andere Baumaschinen. Beim Rundgang auf der imposanten Baustelle lässt sich allerdings noch nicht erahnen, welche Dimensionen sie beziehungsweise die fertige Tiefgarage dereinst erreichen wird: Sie wird sechs Untergeschosse aufweisen und fast 30 Meter in den Untergrund führen.

Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen erst in einem Jahr

Was man jetzt sieht, sind nur die Vorbereitungen für die eigentlichen Bauarbeiten, die laut Iso Senn, Projektentwickler und Verwaltungsrat der Bauherrin Senn Resources AG, erst in knapp einem Jahr mit dem Aushub beginnen. Bis Mitte Mai ist auf einer Länge von etwa 230 Metern eine Bohrpfahlwand erstellt worden. Sie umfasst im Untergrund auf drei Seiten die beiden miteinander verbundenen Gebäude Unterer Graben 23 und 25, in deren ersten drei Obergeschossen das bisherige Parkhaus untergebracht ist und unter denen die neue Tiefgarage entsteht: vom Unteren Graben über die Lücke zwischen der heutigen Einfahrt ins Parkhaus und dem angrenzenden Wohnhaus bis an die Müller-Friedberg-Strasse. Dort sichern rund 400 Erdanker mit einer Tiefe von über 30 Metern die Bohrpfahlwand.

Zehn Abfangscheiben tragen je 650 bis 1'750 Tonnen Gewicht

Um die Last der beiden Gebäude während des Baus der Tiefgarage zu übertragen, bauen Arbeiter derzeit insgesamt zehn sogenannte Abfangscheiben ein, die später auf provisorischen Pfahltürmen stehen. Dabei handelt es sich um je 25 Zentimeter dicke Betonwände, die von der einen bis zur anderen Seite des Gebäudes reichen. Die Lasten auf den Abfangscheiben werden laut Senn zwischen 650 und 1750 Tonnen betragen.

Im Erdgeschoss des Hauses UG25 laufen die Vorbereitungen für den Parkgaragenbau. Bild: Michel Canonica (30.7.2020)

Der Aushub geschieht in drei Etappen von jeweils zwei Untergeschossen. Nur so ist es möglich, die grossen Baumaschinen in den Untergrund zu bringen. Nach jeder Etappe wird die Bodenplatte eingezogen, dann geht es weiter in die Tiefe. Wenn alle sechs Etagen ausgehoben sind, wird die Tiefgarage von unten nach oben fertiggestellt. Zunächst werden die definitiven Stützen eingebaut, die als Verlängerung der heutigen Stützen vom Erdgeschoss in die Tiefe führen werden. Dann entstehen das erste, dritte und fünfte Untergeschoss. Zum Schluss wird die Traglast des ganzen Bauwerks auf die definitiven Stützen umgelegt.

Bis zu 6'000 Lastwagenfahrten für den Aushub

Insgesamt fallen fast 70'000 Kubikmeter Aushub an. Das entspricht bis zu 6'000 Lastwagenfahrten. Die Lastwagen können in der Lücke zwischen dem Parkhaus und dem angrenzenden Wohngebäude beladen werden. Der Aushub wird dort – auf dem Niveau der jeweils laufenden Bauetappe – aus der Tiefgarage «ausgeschieden» und von einem Kran aus dem «Aushubloch» an die Oberfläche befördert.

Das Tempo hängt auch davon ab, wie schnell der Fels, der schräg unter dem Parkhaus hindurchgeht, abgebaut werden kann. «Der Fels ist aus statischen Gründen ein Segen», sagt Senn. Er ermögliche, das Ensemble aus bestehenden Gebäuden und Tiefgarage während des Baus einfacher abzustützen. Zudem sei es von Vorteil, wenn fast keine wasserführenden Schichten zu überwinden seien.

«Je nach Beschaffenheit kann der Fels aber auch zum Fluch werden.»

Dann nämlich, wenn er so hart wäre, dass er den Abbau verzögern würde. Die Verantwortlichen gehen jedoch davon aus, dass er kein grosses Hindernis darstellen wird. Mit dem Vorankommen beim Felsabbau steht und fällt jedenfalls der Zeitplan für die Fertigstellung der Tiefgarage – und dieser musste inzwischen bereits nach hinten korrigiert werden. Nicht zum ersten Mal.

Arbeit auf einer Schalung am UG25. Bild: Michel Canonica (30.7.2020)

Vor etwas mehr als einem Jahr nannte Iso Senn Ende 2022 als Termin für die Eröffnung des Parkhauses. Nun werde es «im Optimalfall» Ende 2023. Senn hofft, dass dann auch die Passerelle über den Unteren Graben Realität sein wird. Sie würde das UG25 über den Hügel von St.Mangen besser an den rund 220 Meter entfernten Marktplatz anbinden.

Im Erdgeschoss zieht ein Detailhändler ein

Im Erdgeschoss ist eine Ladenfläche geplant. Wer dort einziehen wird, ist noch offen. Der Laden soll aber wesentlich grösser werden als der ehemalige 24-Stunden-Shop. Auf das Parkhaus werde dies keinen Einfluss haben, sagt Senn. Eine Tankstelle wird es künftig nicht mehr geben. Diese brauche viel Platz und mache langfristig keinen Sinn.

Auch ohne Tankstelle könnte der Laden künftig sonntags geöffnet sein, zumindest theoretisch. Das UG25 liegt im Tourismusperimeter, der Geschäften verlängerte Öffnungszeiten erlaubt.

Iso Senn in einer frühen Phase des Planungsprozesses fürs UG25 vor dem damaligen Parkhaus Unterer Graben 24 (UG24). Bild: Urs Bucher (22.8.2012)