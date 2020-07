In der «Lokremise» sollte es nach Spargelrisotto und Rindstafelspitz riechen, aber es liegt der Duft von Zoff in der Luft: Der Pächter streikt an den Wochenenden Das Restaurant in der St.Galler Lokremise, geführt von der PSG Gastro AG, bleibt neuerdings samstags und sonntags geschlossen. Gegen den Willen der Stiftung. Nun hat diese eine Lösung gefunden, um den Sommer zu überbrücken. Ein Foodtruck liefert Burger an. Diana Hagmann-Bula 03.07.2020, 05.00 Uhr

Die über 100jährige Lokremise ist ein Wahrzeichen der Stadt. Umsichtig renoviert, urban genutzt, ein Ort zum Erleben, zum Verweilen. Am besten gelingt das im Restaurant Lokal, dem Herzstück des Gebäudes. Und wichtiger Teil des Konzepts, das Kultur, Kunst und Kulinarik vereint. «Die Lokremise funktioniert nur mit allem», sagt Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. «Mit allem» gibt es an den Wochenenden seit den Lockerungen nach dem Coronalockdown aber nicht mehr. Samstags und sonntags finden Gäste nur noch Kino und Ausstellung sowie etwas Theater in Form von Hörspielen vor, aber keine Kulinarik. Das Restaurant bleibt zu. Gegen den Willen der Stiftung Lokremise, wie Hadorn betont.

Eigentlich sollte es im «Lokal» nach Spargelrisotto und Rindstafelspitz riechen, aber es liegt der Duft von Zoff in der Luft. Sie spreche und schreibe trotz allem regelmässig mit Peter Schildknecht, dem Hauptaktionär der Pächterin PSG Gastro AG, sagt Hadorn.

«Wir gehen respektvoll miteinander um, inhaltlich sind wir uns nicht einig.»

Schildknecht war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Das leblose Gebäude irritiert Gäste

Am 11. Mai hat der Bundesrat Restaurants wieder erlaubt, Gäste zu bedienen, wenn auch unter strengen Auflagen. Damals habe die Stiftung mit dem Gastrounternehmer diskutiert, wie «man den personalintensiven Betrieb» wieder hochfahren könne. Der Konsens: In den ersten Wochen nach der Aufhebung des Lockdowns öffnet das Restaurant nur unter der Woche. Sich in der neuen Situation zurechtfinden und organisieren, war das Ziel. Spätestens mit der Wiedereröffnung des Kinos Anfang Juni hätte das «Lokal» den Betrieb am Wochenende wieder aufnehmen sollen. Soweit kam es nicht.

Ein Gebäude mit regionaler Ausstrahlung, in dem man samstags und sonntags nicht einmal eine Suppe essen kann: Das schreckt Besucher ab. Hadorn sagt:

«Auch treue Kinogäste irritiert die leblose Lokremise.»

Sie spürt Bedauern, obwohl die PSG Gastro AG, zu der einst auch die Restaurants Concerto und Wienerberg sowie das Café Colony gehörten, immer wieder in der Kritik steht. Wegen ignorierter Ruhepausen und unangebrachter Kündigungen, zuletzt wegen einer Abhöraffäre. Philipp Schildknecht, Sohn des bekannten Gastronomen Peter Schildknecht und Geschäftsführer im Familienunternehmen, soll ein Aufnahmegerät versteckt haben, um die Findungskommission zu belauschen. Er erhoffte sich davon Vorteile im Rennen um einen neuen Pachtvertrag für das Restaurant. Der alte läuft im Dezember nach zehn Jahren aus. Mehmet Daku, Samuel Vörös und Marcel Walker bringen danach französisches Flair ins Restaurant.

Während der Bundesrat Anfang Juni von der Vierertisch-Regel und dem Sitzverbot abrückte, hielt die PSG an der wochenendlichen Schliessung fest. Mit Nachdruck forderte die Stiftung Lokremise die Firma mehrmals auf, sie möge ihren Entscheid überdenken. Vergeblich. Enttäuschung schwingt in Hadorns Stimme mit: «Schliesslich sind wir Peter Schildknecht nach Corona beim Pachtzins entgegengekommen.» Sie spricht von einem «grosszügigen Angebot».

Mittags herrscht im «Lokal» punkto Gästezahl erst seit zwei Wochen wieder Normalbetrieb. Abends wird das A-la-Carte-Angebot noch zögerlich genutzt. «Die Gartenbeizen aber sind gerade am Wochenende wieder voll. Auch wir wollen dieses Bedürfnis der Bevölkerung mit unserer Aussenrondelle stillen», sagt Hadorn.

Kinok verkauft nun auch Sandwiches

Ohne bedientes Restaurant geht das aber schlecht. Das Kinok hat deshalb vor ein paar Wochen reagiert. An seiner Bar, wo bisher keine frischen Snacks erhältlich waren, bietet das Team nun Sandwiches an. Auch die Stiftung hat eine Lösung für die unbequeme Situation gesucht. Und nun gefunden. Bis Anfang August verköstigen Michael und Sabrina Batt von Rheintal Catering mit ihrem Foodtruck die Gäste mit Burgern, Salaten und Desserts. «Eine charmante Lösung für den ruhigeren Sommer und passend zum Open-Air-Kino. Für den Herbst genügt das nicht mehr.» Im «Lokal» kehren Paare für ein ausgiebiges Tête-à-Tête ein, Kinogäste stillen spätabends den kleinen Hunger, nebenan feiern in zwei Sälen bis zu 200 Leute bei Catering.

«Bei aller Liebe zu Pop-up-Lokalen und Foodtrucks: Unter diesen Bedingungen sind sie langfristig die falsche Besetzung.»

Die Stiftung brauche einen professionellen Gastropartner.

Für den Herbst nochmals eine Alternative zu suchen, ist für Hadorn keine Option. Sie findet plötzlich ganz deutliche Worte: «Wir erwarten, dass die PSG ihren Vertrag erfüllt. Bedingungen, aber auch Konsequenzen sind darin klar geregelt.»