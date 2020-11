In der Kellerbühne therapiert sich eine Frau vor Publikum Das Stück «Herzzeitlose» zeigt die Aufarbeitung einer Mutter-Tochter-Beziehung. Schauspielerin Boglárka Horváth schlüpft dabei in vier Rollen und profitiert von ihrem Studium in Dramatherapie. Mirjam Bächtold 19.11.2020, 14.56 Uhr

Boglárka Horváth mit dem Gipskopf, der Jennys Mutter darstellt. Bild: Timon Furrer

Jenny packt den Kopf ihrer Mutter an den zu Schneckchen gedrehten grauen Haaren und brüllt: «Warum hat meine Mutter das alles mitgemacht?» Sie sagt nicht Du, denn ihre Mutter ist gar nicht anwesend. Der Kopf, den Jenny hält, ist aus Gips und starrt sie unbewegt an mit dem immer gleich verkniffenen Mund. Jenny befindet sich in einer Therapiesitzung, in der sie die Beziehung zu ihrer Mutter aufarbeitet. Das Publikum wird dabei zum Psychoanalytiker, der nichts sagt, sondern interessiert zuschaut und zuhört.

Das Stück «Herzzeitlose», geschrieben von der Psychotherapeutin und Schriftstellerin Margit Koemeda, wurde am Mittwoch in der Kellerbühne uraufgeführt. Schauspielerin Boglárka Horváth erinnert sich als Tochter Jenny an ihre Kindheit und Jugend und schlüpft in der als Therapie dargestellten Inszenierung auch in die Rolle ihrer Mutter, ihres verhassten Onkels Christian und ihres Vaters.

Der Onkel hebt drohend die Zeitungsarme

Die Annäherung mit vielen szenischen Einfällen ist sehr sinnlich. Als Jenny zieht Boglárka Horváth einen Stapel Zeitungen auf die Bühne und bastelt daraus den Kopf ihres Vaters, während sie davon spricht, dass er ein Träumer war, der in seiner eigenen Welt lebte und kaum Zeit für sie hatte.

Der Kopf aus Zeitungspapier steht für den Vater von Jenny. Bild: Timon Furrer

Sie packt das Tagebuch der Mutter aus ihrer Tasche und beginnt, sich so in sie einzufühlen. Als Mutter Sabine schmettert sie dem Jenny-Kopf entgegen, was sie alles für sie gemacht hatte, vom Windeln-Wechseln über das In-Skianzüge-Stecken und In-die-Reitstunden-Fahren bis zum Sprachaufenthalt, für den sie gezahlt hat. Mit dieser Aufzählung von Alltagssituationen erlebt der Zuschauer Jennys Erwachsenwerden aus Mutterperspektive mit. Jennys Gips-Kopf jedoch bleibt ein vierjähriges Mädchen mit rosigen Wangen und blonden Löckchen und verdeutlicht, dass die Mutter sie noch nicht loslassen kann.

Boglárka Horváth spielt alle Rollen alleine. Hier mit dem Gipskopf, der für Jenny als Kind steht. Bild: Timon Furrer

Schön inszeniert sind auch die Whatsapp-Nachrichten, die Mutter und die erwachsene Tochter sich schicken. Boglárka Horváth switcht gekonnt zwischen den beiden Rollen hin und her, schreibt als Mutter in einer anbiedernden, gesuchten Jugendsprache und als Jenny in unbekümmertem Tonfall.

Ein Thema schiebt Jenny in dieser Therapiesitzung jedoch immer wieder hinaus. Doch schliesslich stellt sie sich der Erinnerung an ihren Onkel Christian, bei dem sie mit ihrer Mutter lebte. Sie nimmt den Garderobenständer und stellt ihn mit einem Knall vor den Jenny-Gipskopf. Aus Zeitungen rollt sie Arme und klebt sie dem Garderobenständer an. Dann hebt sie einen Arm und droht mit tiefer Onkelstimme mit Schlägen.

Theater kann eine therapeutische Wirkung haben

Boglárka Horváth spielt Jenny genau so überzeugend wie die Mutter Sabine. Jenny rückt dabei immer mehr in den Hintergrund: Als Zuschauer vergisst man, dass nur eine Person auf der Bühne steht, so sehr ziehen Jennys Erinnerungen und Sabines Tagebucheinträge einem in ihren Bann.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Regisseur Matthias Peter Boglárka Horváth für diese vielschichtige Rolle engagiert hat. Die Schauspielerin studiert in St. Gallen seit zwei Jahren Dramatherapie. «Herzzeitlose» hat viele Elemente davon, wie in einer Dramatherapie gearbeitet wird.

Es sei für sie eine Herausforderung gewesen, beide Rollen zu verkörpern, sagt die Schauspielerin in einem Interview im Programmheft. «Es bedeutet, dass die Tochter sich nicht nur mit ihrer eigenen Sicht auf die Dinge herumschlagen, sondern anhand von Tagebucheinträgen die Sicht ihrer Mutter aufarbeiten muss.» Boglárka Horváth ist sich sicher, dass Theater eine therapeutische Wirkung haben kann.