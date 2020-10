«In der IT-Branche fehlt es an weiblichen Vorbildern»: Zwei St.Gallerinnen bringen Frauen das Programmieren bei Corina Schedler und Michelle Senn mischen die männerlastige IT-Branche auf: Ihr Wissen über Codes und das Web geben sie an Kursen weiter. Auf die Idee kam Schedler in Schweden, als ihr Arbeitskollege von einem Tag auf den anderen ausfiel. Marion Loher 10.10.2020, 05.00 Uhr

«Code Like A Girl» lautet der Slogan von «Code Excursions»: Corina Schedler (links) und Michelle Senn haben das Kursprojekt ins Leben gerufen. Bild: Ralph Ribi

Corina Schedler freut sich. Vor wenigen Tagen hat die 30-jährige Webentwicklerin einen Award bekommen. Ihren ersten, wie sie sagt. Das Zürcher Unternehmen TechFace, das junge, technikaffine Menschen auf ihrem Berufsweg unterstützt, hat die St.Gallerin für ihr Engagement, mehr Frauen fürs Programmieren zu begeistern, ausgezeichnet.

Sie sei eine echte Inspiration für jede Frau, die ihre Karriere auf Technik umstellen möchte, heisst es in der Laudatio. «Der Preis ist eine schöne Wertschätzung unserer Arbeit», sagt Corina Schedler, «und motiviert gleichzeitig, weiterzugehen und noch mehr zu machen». Denn zu tun gebe es noch einiges.

«In den technischen Berufen und vor allem in der IT-Branche sind Frauen immer noch deutlich in der Minderheit.»

Damit sich dies bald ändert, hat sie vor drei Jahren zusammen mit vier weiteren jungen Frauen Code Excursion gegründet. Der gemeinnützig organisierte Verein möchte die IT-Branche weiblicher machen.

An Workshops in Zürich, St.Gallen und Basel bringen vorwiegend Expertinnen ihren Geschlechtsgenossinnen die Grundlagen der Webentwicklung und weiterer Themen wie Design-Thinking, Internet der Dinge oder>

«IT-Branche ist zu männerlastig»

Angefangen hat alles vor vier Jahren. Allerdings nicht in der Schweiz, sondern in Schweden. Dahin ist die junge St.Gallerin gereist, nachdem sie ihr Tourismusstudium abgeschlossen und ein paar Jahre in der Branche gearbeitet hatte – und dann merkte, dass dies alles nicht ihr Ding ist.

In Stockholm arbeitete sie in einem Start-up. Als der Webentwickler von einem Tag auf den anderen ausfiel, brachten sie und eine Arbeitskollegin sich über einen Online-Kurs das Programmieren selbst bei.

«Es machte richtig viel Spass, aber manchmal fehlte uns der Austausch mit Gleichgesinnten.»

Die beiden gestalteten eine Website und lancierten virtuelle Treffen für Frauen, die ebenfalls Interesse daran hatten, sich unter Gleichgesinnten Programmier-Skills anzueignen oder weiterzuentwickeln. «Wir wollten einfach in einer angenehm-entspannten, motivierenden Atmosphäre, ohne jegliches hierarchisches und komparatives Denken, lernen, zu programmieren», sagt Corina Schedler.

Was dann folgte, überraschte die beiden. «Für die Programmier-Lerngruppe meldeten sich fast hundert Frauen an», sagt sie, «doch wir hatten nur Platz für fünfzehn». Das grosse Interesse habe ihnen aber gezeigt, dass viele Frauen genau dasselbe wollten.

Die ersten Schritte, um das Programmieren zu lernen Der nächste Teilzeit-Website-Grundkurs findet 2021 wieder statt. Auf der Website von Code Excursion können sich Frauen schon heute anmelden. Im Kurs lernt frau unter anderem die Website mit CSS zu gestalten, die Inhalte mit HTML zu strukturieren, reaktionsschnelle Websites für Mobilgeräte, Tablets und Desktops zu erstellen sowie JavaScript oder Github anzuwenden. Der Kurs wird hauptsächlich online und auf Englisch durchgeführt. Parallel dazu findet jeweils am Samstagmorgen ein (analoger) Austausch im Restaurant Stripped Pizza statt. (lom)

Nach einem Jahr Schweden kehrte die St.Gallerin zurück in ihre Heimat. Mit im Gepäck: viele positive Erfahrungen aus den Programmierkursen und die Idee, diese auch in der Schweiz durchzuführen.

Michelle Senn und Corina Schedler lernten sich bei einer Veranstaltung kennen und spannen seitdem zusammen. Bild: Ralph Ribi

An einer Veranstaltung in St.Gallen traf sie Michelle Senn, die Business Innovation studiert hat und mittlerweile in einem Tech-Start-up im Projektmanagement und Consulting arbeitet. «Ich fand die Idee toll», sagt die 31-Jährige und bot spontan ihre Unterstützung an.

«Gerade die IT-Branche ist immer noch zu männerlastig. Oft bin ich in Teams und Sitzungen die einzige Frau – und das im 21. Jahrhundert.»

Den Grund, weshalb es immer noch so wenig Webentwicklerinnen oder Software-Spezialistinnen gibt, sieht sie in der Vermarktung der Branche. «Das Marketing zielt komplett auf Männer ab. Frauen fühlen sich nicht angesprochen.» Obwohl das Programmieren kein typischer Männer- oder Frauenberuf sei, fügt sie an. «Es fehlen weibliche Vorbilder», sagt Schedler, die seit knapp zwei Jahren als Frontend-Entwicklerin tätig ist. «Frauen haben oft ein falsches Bild von dem Beruf, obwohl die Arbeit sehr kreativ, vielseitig und dynamisch ist.» Eigentlich sei es auch nichts anderes als das Lernen einer neuen Sprache, der Programmiersprache.

Über hundert Frauen machten bisher mit

Die Kurse finden jeweils im Restaurant Stripped Pizza in St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Vor zwei Jahren konnten Corina Schedler und Michelle Senn mit weiteren Frauen die ersten Programmierkurse in Zürich und St.Gallen durchführen. In diesem Jahr kam Basel dazu. Seither haben in den drei Städten über hundert Frauen die Grundlagen des Programmierens gelernt: So wurden etwa Websites für den Feuerwehr- oder Turnverein erstellt, Kochbücher elektronisch aufbereitet und neue Verkaufskanäle für selbst gebackenes Brot erschlossen.

Doch es sollen noch mehr Frauen erreicht werden. Dazu haben die Co-Gründerinnen das Portfolio um Angebote wie das «Creative Coding in Kombination mit Machine Learning» erweitert. Und sie wollen weitere Städte erobern. Potenzial ist vorhanden.