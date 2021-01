In Coronazeiten «Mein Gott, wann können wir wieder lostanzen?»: Rorschacher Senioren vermissen die Aktivitäten und die Geselligkeit mit Gleichaltrigen Mit dem Alter wird das soziale Netz dünner. Die verschiedenen nachmittäglichen Kurse und Angebote in der Region Rorschach sorgen für ein Auffangnetz. Die Pandemie wird jedoch zu einer Zerreissprobe. Theepan Ratneswaran 25.01.2021, 05.00 Uhr

Liselotte Luraschi aus Rorschach singt und organisiert seit Jahren ein Tanzcafé für Senioren. Die Pandemie verhindert jedoch seit Frühjahr 2020 das gesellige Zusammensein.

35 Briefe habe sie kürzlich erhalten, sagt die Seniorin Liselotte Luraschi. Alle Absender bedauern zutiefst den Ausfall der geselligen Nachmittage. «Mein Gott, wann können wir wieder lostanzen?», heisst es unisono.

Jeweils dienstags organisiert Luraschi die gut besuchte Tanzveranstaltung im Restaurant Schweizerhof in Rorschach. Es spielt Livemusik, Luraschi greift zum Mikrofon und begleitet singend die Senioren beim «Tanznachmittag für Junggebliebene». Seit Februar letzten Jahres sind die Tanzflächen jedoch aufgrund der Coronapandemie leer.

Den Faden nicht verlieren

Man sei eine grosse Familie mit einer Leidenschaft für das Tanzen, sagt die Rorschacherin. Einige reisen extra aus Graubünden oder sogar aus Brissagio aus dem Tessin an. Zudem verbringen die Senioren den Nachmittag zusammen, um über Gott und die Welt zu plaudern. «Man teilt sein Leid und Freud miteinander», so die 86-Jährige.

Dieses Beisammensein sei sehr wichtig für das psychische Wohlbefinden. Seit einem Jahr ist das jedoch nicht mehr in gewohnter Form möglich. Luraschi sagt:



«Damit ich jetzt den ‹Faden nicht verliere›, mache ich immer wieder was: aufräumen, telefonieren oder alleine singen.»

Senioren mit Smartphones

Auch die Pro Senectute lädt regelmässig zum Singen ein. Rund 15 Seniorinnen und Senioren treffen sich einmal im Monat in Rorschach zu einem gemütlichen Nachmittag. Es werden Oldies, Volkslieder und Evergreens gesungen. Die Leiterin begleitet jeweils die Lieder auf dem Akkordeon. Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen gilt dieses Angebot bis auf weiteres nicht mehr.

«Viele vermissen diese Kurse», sagt Sylvia Huber, Koordinatorin der Seniorenangebote bei Pro Senectute Rorschach & Unterrheintal. Im Café Negropont zum Beispiel gebe es eine Art Erfahrungsaustausch im Umgang mit Smartphones. Im gemütlichen Rahmen werde die Freude am Experimentieren geweckt. Die alten Menschen lernen die vielen Möglichkeiten des Smartphones kennen und probieren miteinander Neues aus, sagt Huber.

Das ist wichtig. Je älter der Mensch werde, desto tendenziell dünner werde das soziale Netz. Oft besuchen die Seniorinnen und Senioren deshalb über Jahre ein Angebot. Es entstehe ein Freundeskreis, der auch im Alltag gepflegt wird. Huber sagt:

«Gerade in dieser schwierigen Coronazeit stehen nun viele Kursteilnehmende in Kontakt miteinander und unterstützen sich gegenseitig.»

Senioren gehen zu zweit wandern

Immer am Donnerstag ist die 40-köpfige Wandergruppe rund um Sonja Pfister irgendwo in der Ostschweiz unterwegs, und zwar bei jedem Wetter. Morgens geht es jeweils los. Bis zu vier Stunden können die Touren dauern. Zwischendurch wird gepicknickt oder in einem Restaurant halt gemacht.

Natürlich gehe es auch darum, im Alter fit zu bleiben, sagt die 77-jährige Sonja Pfister. Der soziale Aspekt, also miteinander zu reden, zusammen was zu erleben, sei aber gleich wichtig. Aufgrund der Pandemie unternehme man jetzt aber nur noch zu zweit oder in ganz kleinen Grüppchen etwas. Körperliche Bewegung an der frischen Luft und im hellen Tageslicht brauche es trotz allem. Pfister sagt:

«Wir hoffen jedoch, dass wir bald wieder in einer grösseren Gruppe loswandern können.»

Kontakte steigern, nicht reduzieren