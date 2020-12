Immobilienmarkt Das Eigenheim wird noch teurer: In der Region St.Gallen hat das Interesse an Wohneigentum stark zugenommen Der Wunsch nach mehr Raum ist nicht neu. Die Coronakrise hat diesen in den vergangenen Monaten aber nochmals verstärkt. Die ungebrochene Nachfrage nach Wohneigentum hat in der Region St.Gallen zu markanten Preisanstiegen geführt. Perrine Woodtli 08.12.2020, 05.00 Uhr

Einfamilienhausquartier in St.Georgen: Ein Haus kostet in St.Gallen im Schnitt rund 1,7 Millionen Franken. Urs Bucher (19. November 2018)

Eine schöne Eigentumswohnung oder gleich ein schmuckes Häuschen: Der Wunsch nach Wohneigentum ist auch in diesem Jahr ungebrochen. Der Eigenheimmarkt in der Region St.Gallen zeigt sich stabil. Preisrückgänge, wie sie noch zu Beginn der Pandemie befürchtet wurden, sind bislang ausgeblieben.

Das Interesse an Wohneigentum hat in den letzten Monaten sogar stark zugenommen. Das zeigt der aktuelle Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank, den die Beratungsfirma Wüest Partner erstellt hat.

Das Angebot wird der Nachfrage aber nicht gerecht. Das wirkt sich auf die Preise aus. Wer sich ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung leisten will, muss deshalb tiefer in die Tasche greifen. René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank AG, sagt:

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank AG. PD

«Die Region St.Gallen ist geprägt von einem Nachfrageüberhang. Entsprechend haben die Preise markant zugelegt.»

Bei den gehandelten Eigentumswohnungen in der Region St.Gallen betrug der Anstieg 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was in etwa der durchschnittlichen kantonalen Entwicklung entspricht. Noch stärker nach oben entwickelten sich die Einfamilienhauspreise: Diese liegen in der Region St.Gallen derzeit 7 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Vor allem Familien wollen eigene vier Wände

Gründe für die Nachfrage gibt es mehrere. Wie praktisch alle näheren Einzugsgebiete der grösseren Schweizer Städte sei auch die Region St.Gallen sehr beliebt, heisst es im Bericht. Einer der Gründe dafür sei unter anderem die Nähe zum Kantonshauptort mit dem entsprechenden Arbeitsplatz- und Bildungsangebot.

Für viele Menschen dürfte sich der Wunsch nach einem Eigenheim dieses Jahr zusätzlich verstärkt haben. In Zeiten von Homeoffice, Quarantäne und Lockdown ist das Zuhause noch wichtiger geworden. Vor allem Familien suchten stärker eigene vier Wände mit mehr Platz und Gestaltungsfreiraum, heisst es im Bericht.

Auch Immobilienexperte Robert Weinert von der Beratungsfirma Wüest Partner sagte im November gegenüber dieser Zeitung:

«Das Bedürfnis nach Raum hat sich im Zuge der Coronapandemie verstärkt.»

«Im März wurde es von heute auf morgen sehr ruhig»

Unmittelbar nach Ausbruch des Coronavirus sah aber alles noch anders aus, wie Thomas Eigenmann, Geschäftsführer der HEV Verwaltungs AG, ausführt. «Im März wurde es von heute auf morgen sehr ruhig. Es gab keine Nachfrage und keine Besichtigungen mehr.» Kurz danach habe es bei der Nachfrage nach Eigenheimen einen Schub gegeben. Dieser halte bis heute an. Auch er sagt:

Thomas Eigenmann, Geschäftsführer der HEV Verwaltungs AG. PD

«Eine hohe Wohnqualität und insbesondere mehr Fläche haben in der Coronazeit massiv an Wert gewonnen.»

Nicht nur Eigenheime seien begehrt, sondern auch tendenziell grössere Mietwohnungen würden vermehrt nachgefragt.

René Walser von der St.Galler Kantonalbank ist ebenfalls der Meinung, dass beispielsweise das Homeoffice den Bedarf nach mehr Fläche beeinflussen kann.

«Um allerdings die langfristigen Effekte beurteilen zu können, ist es noch zu früh.»

Nicht zuletzt heizen auch die historisch tiefen Zinsen das Kaufinteresse an. So habe man im dritten Quartal 2020 spürbar mehr Handänderungen festgestellt, heisst es im Bericht. Sowohl bei den Eigentumswohnungen als auch bei den Einfamilienhäusern.

In Muolen sind die Wohnungen am günstigsten

Die Suche nach passendem Wohneigentum gestaltet sich jedoch anspruchsvoll, denn der St.Galler Eigenheimmarkt ist weitgehend ausgetrocknet: Im Herbst sank die Angebotsquote – die Zahl der inserierten Objekte im Verhältnis zum Bestand – bei den Eigentumswohnungen auf 2,4 Prozent. Damit werden in der Region St.Gallen halb so viele Objekte angeboten wie im Schweizer Durchschnitt.

In der grössten Gemeinde der Region, in der Stadt St.Gallen, beträgt die Angebotsziffer bei den Eigentumswohnungen 1,7 Prozent. In Gossau beträgt sie 2,7 Prozent, in Tübach 5,6 Prozent. Rorschacherberg weist die höchste Angebotsziffer mit 6,2 Prozent auf. Anders sieht es in Berg und Untereggen aus, dort beträgt sie 0 Prozent, in Muolen sind es 0,7 Prozent.

Auch die Preise unterscheiden sich. Für eine Eigentumswohnung blättert man in den Gemeinden zwischen Gossau und Rorschach durchschnittlich zwischen 591'000 Franken (Muolen) und 848’000 Franken (St.Gallen) hin.

«In den Gemeinden Gossau, St.Gallen und Rorschacherberg werden derzeit besonders viele Eigentumswohnungen gesucht», sagt René Walser. Der Fokus der Suchenden liege vor allem auf grösseren Eigentumswohnungen mit fünf Zimmern und mehr.

Vor allem ältere Häuser wechseln den Besitzer

Ähnlich wie der Markt für Eigentumswohnungen präsentiert sich jener für Einfamilienhäuser. Obschon die Neubautätigkeit in diesem Jahr etwas zugenommen habe und einige grössere Wohnüberbauungen in Planung seien, dürfte der Nachfrageüberhang in absehbarer Zeit nicht gedeckt werden können, ist weiter im Bericht zu lesen.

Die Angebotsziffer bei den Einfamilienhäusern beträgt in der Region im Schnitt 1,2 Prozent. In der Stadt beträgt sie gerade einmal noch 0,5 Prozent - genau wie in Berg und Muolen. In Gossau werden ein wenig mehr Häuser angeboten: Dort beträgt die Angebotsziffer 0,6 Prozent. Die höchste Ziffer weist auch hier Rorschacherberg mit 4,6 Prozent auf.

Egal ob am See, auf dem Land oder in der Stadt: In allen Gemeinden kostet ein Einfamilienhaus mehr als noch Anfang Jahr. In der Stadt St.Gallen kostet ein Haus im Schnitt 1,73 Millionen Franken. Ähnlich hoch sind die Preise nur in Mörschwil, wo ein Einfamilienhaus ebenfalls über 1,55 Millionen Franken kostet.

Etwas günstiger ist es in Wittenbach, Tübach, Rorschacherberg und Goldach, wo ein Haus zwischen 1,45 und 1,55 Millionen kostet.

Bei den Einfamilienhäusern, die in den ersten drei Quartalen dieses Jahres den Besitzer gewechselt haben, handelt es sich laut René Walser vor allem um ältere Objekte. Rund 85 Prozent seien vor 2015 gebaut worden. Nur 15 Prozent der gehandelten Objekte seien jünger als fünf Jahre.

Einfamilienhausquartier in Wittenbach.

Benjamin Manser (31. Januar 2019)

Es fehlt an familientauglichen Eigentumswohnungen

Wie sich die Nachfrage im nächsten Jahr entwickeln wird, sei aufgrund der anhaltend unsicheren Wirtschaftslage schwer abzuschätzen, heisst es im Bericht. Grundsätzlich geniesse die Region St.Gallen jedoch im Vergleich zu anderen Regionen eine «überdurchschnittlich hohe Standortattraktivität». Und weiter:

«Entsprechend dürfte Wohneigentum auch im kommenden Jahr auf ein reges Kaufinteresse stossen.»

Allgemein betrachtet dürfte das Angebot im Kanton St.Gallen aber vergleichsweise klein bleiben. «Versorgungslücken» gebe es vor allem im Bereich der familientauglichen Eigentumswohnungen mit mehr als vier Zimmern.

Im Segment der Einfamilienhäuser seien vor allem Objekte mit einem Kaufpreis unter einer Million Franken gesucht.

Ältere Menschen wollen ihr Haus noch nicht verkaufen

Thomas Eigenmann vom HEV prognostiziert für 2021, dass die Nachfrage nach Eigenheimen, vor allem nach Einfamilienhäusern, ungebrochen hoch bleiben wird und die Preise auf hohem Niveau Bestand haben werden.

Auf der Verkäuferseite sei jedoch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Insbesondere ältere Menschen, so vermutet er, würden derzeit zögern, ihr Haus zu verkaufen, weil sie wegen Corona ihre Wohnsituation nicht verändern möchten.

«Einige harren daher eher noch in den eigenen vier Wänden aus.»