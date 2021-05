«Sankt»-Imagekampagne: Stadt St.Gallen wirbt um Zuzüger

Imagekampagne «Sankt Sparbedarf» und Zahnpasta: Stadtparlament St.Gallen sagt nach lustvoller Debatte Ja zur «Sankt»-Kampagne Mit einer dreijährigen Kampagne sollen Zuzüger angelockt werden. Das Stadtparlament genehmigte den Kredit über 400'000 Franken nach einer fast stündigen Debatte. Den Schlusspunkt setzte Stadtpräsidentin Maria Pappa mit einem flammenden Votum – samt Zahnpastavergleich Marlen Hämmerli 25.05.2021, 20.42 Uhr

«Sankt Backfrisch» ist nur ein Beispiel: Die Aufkleber der Imagekampagne prangen an unzähligen Schaufenstern. Bild: Ralph Ribi

An die Sankt-Kampagne können alle andocken, betonte Stadtpräsidentin Maria Pappa vergangene Woche («Tagblatt» vom 18. Mai). Dass dem so ist, bewiesen am Dienstagabend mehrere Stadtparlamentarier. Von «Sankt Richtiggut» war die Rede, aber auch von «Sankt Sparbedarf». Denn am Zeitpunkt und an der Imagekampag­ne selbst wurde Kritik laut von links. Die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen legte einen Abänderungsantrag vor. Das Parlament solle nur 200000 Franken für die Kampagne sprechen, die über drei Jahre laufen sowie Zuzügerinnen und Zuzüger anlocken soll.