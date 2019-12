Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau sind die Parteien in den Startlöchern: Am 8. März 2020 wird der Kantonsrat neu gewählt Reto Voneschen 17.12.2019, 05.00 Uhr

Blick in den Saal des Kantonsrates im St.Galler Regierungsgebäude. Seine 120 Mitglieder werden am 8. März 2020 neu gewählt. Dies auch im Wahlkreis St.Gallen-Gossau, in dem 29 Mandate zu vergeben sind. Bild: Max Tinner

Am 8. März 2020 wird im Kanton St.Gallen das 120-köpfige Parlament neu bestellt. Diese Wahl wird in acht Wahlkreisen vorgenommen, von denen St.Gallen-Gossau der grösste ist. Hier sind 29 Sitze zu vergeben. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf den Wahlkampf bei den Parteien auf Hochtouren. Die Einreichungsfrist für die Wahllisten endet am 6. Januar 2020.

Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau haben die grossen Parteien (SVP, SP, CVP, FDP und Grüne) bereits nominiert; diese Woche folgen die Grünliberalen. Erste Hinweise darauf, wer am 8. März 2020 zu den Siegern und wer zu den Verlieren zählen könnte, gibt die Analyse der Resultate der Nationalratswahlen vom 20. Oktober.

Ein grosser Wahlkreis mit vielen Parteien und Gruppierungen

Die Parteienlandschaft im Wahlkreis St.Gallen-Gossau ist immer noch vielfältig. Dies wird in den Grafiken nicht ersichtlich, weil die Parteien, die kein Nationalratsmandat erobert haben, darin nicht aufgeführt sind. Die Vielfalt der Parteienlandschaft hängt mit der relativ grossen Zahl an Mandaten zusammen die im Wahlkreis für den Kantonsrat vergeben werden. Bereits mit einem Stimmenanteil um 3,45 Prozent hat man eines auf sicher. So sind auch kleinere Gruppierungen nicht chancenlos.

Allerdings ist das Erringen eines Kantonsratssitzes auch im Wahlkreis St.Gallen-Gossau in den vergangenen 15 Jahren schwieriger geworden. Bei den Wahlen 2004 waren fürs damals 180-köpfige Parlament im Kreis 45 Sitze zu vergeben. Da reichte der Regio-Stadt-Liste von Reto Antenen ein Stimmenanteil von 2,1 Prozent knapp für einen Sitz.

29 Mandate: Für BDP und EVP wurde die Wahlhürde zu hoch

2016 wurden im Wahlkreis erstmals noch 29 Mandate verteilt: Die BDP wie die EVP verloren dadurch ihren je einen Kantonsratssitz; dies trotz einem Stimmenanteil von je 2,7 Prozent. Wie es bezüglich der Parteienvielfalt in Stadt und Region St.Gallen weitergeht, ist offen. Die höhere Hürde beim Kantonsrat spricht gegen viele kleine Gruppierungen; das Stadtparlament mit seinen 63 Sitzen, die im Ende September 2020 wieder vergeben werden, spricht für sie.

Aktuell halten die SVP und die SP je sieben der 29 Kantonsratssitze im Wahlkreis St.Gallen-Gossau. Auf CVP und FDP entfallen je sechs Mandate. Grüne und Junge Grüne kommen auf zwei Sitze, die Grünliberalen halten noch ein Mandat. Bei den Wahlen 2016 zugelegt hatten die SVP und die FDP um je einen Sitz, zu den Verlierern zählten mit je einem Sitzverlust die Grünliberalen, die BDP und die EVP.

Unterschiede im Wahlverhalten von Kernstadt und Agglomeration

Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau ist der auch andernorts vorhandene politische Graben zwischen Zentrumsstadt und Agglomeration feststellbar. In den acht Gemeinden um die Stadt ist die SVP vor CVP und FDP die stärkste Partei; Linksgrün spielt eine Nebenrolle.

Dabei fällt aber auf, dass in einigen Dörfern bei den Nationalratswahlen 2019 Grüne und Grünliberale vor der SP landeten: Die Berührungsängste gegenüber Umwelt- und Klimapolitik sind offenbar geringer als der alte Anti-Reflex gegen «die Sozialisten». Dass in Eggersriet die Grünen auch vor der FDP rangiert sind, ist ein Ausreisser.

In der Stadt St.Gallen ist die SP die stärkste politische Kraft; das hat sich bei den Nationalratswahlen bestätigt – trotz teilweise empfindlicher Verluste für Genossinnen und Genossen. Den Bürgerlichen zu denken geben muss hier besonders, dass sich die Grünen bei diesen Wahlen an FDP, CVP und SVP vorbei auf Platz zwei geschoben haben.

St.Galler Kantonsratswahlen 2020