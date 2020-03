Im St.Galler Tröckneturm sind acht Frauen und ein Toter zu sehen Der Kulturverein Scaena zeigt «Acht Frauen». Am Freitag findet die Premiere statt. Fabio Fornito 05.03.2020, 19.31 Uhr

Auf der Suche nach der Mörderin kommen ständig neue Geheimnisse ans Licht. Bild: PD

Theater Die Dame im teuren Abendkleid blickt schockiert und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen; eine weitere Frau starrt fassungslos auf das Bild, das sich ihr bietet, während im Hintergrund eine dritte Person scheu und doch voller Neugier um die Ecke lugt. Angst und Nervosität stehen im Raum. Dabei sollte der Abend doch ein glückliches Beisammensein in der Familie werden.

«Acht Frauen» handelt von einer neunköpfigen Familienzusammenkunft – darunter acht Frauen –, die zusammen die Osterfeiertage auf einem abgelegenen Landsitz verbringt. Als der einzige Mann im Haus tot aufgefunden wird und der Rest der Familie feststellt, dass die Mörderin unter ihnen weilt, beginnt ein Versteckspiel aus Beschuldigungen, Heimlichtuerei und Lügen, dass in Emotionen und Tod gipfelt. Die acht Frauen, gespielt von professionellen und semiprofessionellen Schauspielerinnen, erkennen bald, dass jede von ihnen ein Motiv und keine ein Alibi hat. Der Mix zwischen Kriminal-Komödie und Psycho- Drama wird begleitet von der Bühnenmusik von Franz Wittenbrink.

Verfilmung mit Catherine Deveune

Die Aufführung des Theaterstücks «Acht Frauen» feiert am Freitag um 19.30 Uhr Premiere. Im Tröckneturm führt der Kulturverein Scaena das Schauspiel in den nächsten vier Wochen noch 14 weitere Male auf. Das Schauspiel des französischen Regisseurs und Schriftstellers Robert Thomas wurde unter dem Originaltitel «Huit Femmes» 1961 in Paris uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Bekanntheit erlangte das Werk, als es 2002 unter der Regie von François Ozon mit Catherine Deneuve verfilmt wurde. Die Regie des Stücks übernimmt der St.Galler Bruno Broder. Dieser hat in den letzten 35 Jahren bereits zahlreiche Musicals und Theaterstücke auf St.Galler Bühnen gebracht. Bereits jetzt wurde aufgrund der hohen Nachfrage eine Zusatz-Vorstellung für den 12. März angekündigt.