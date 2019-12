Im St.Galler Güterbahnhofareal erwacht «Hektor» zum Leben Vis-à-vis vom Lattich entsteht im Güterbahnhof eine neue Veranstaltungshalle. Noch nicht ganz geklärt ist ihre Finanzierung. Sandro Büchler 24.12.2019, 05.00 Uhr

Im Untergeschoss der Zwischennutzung Hektor im Güterbahnhof sind Garderoben, WC- und Duschanlagen sowie Vorbereitungsräume und ein Backstage geplant. Die Veranstaltungshalle «Hektor» befindet sich im Gebäude des Güterbahnhofs. Im Bild erkennbar an den pyramidenförmigen Glaskuppeln. Rechts im Bild, in gelb, das Lattich-Gebäude. Mit einer Hebebühne wird im Innern an der Decke gearbeitet. Im Untergeschoss ist es staubig. Zudem ist Baumaterial gelagert. Ein Arbeiter bringt Betonschutt weg. Blick ins kahle Untergeschoss. Die rund 17 Zentimeter dicken Kalksteinwände absorbieren viel Schall. Die Finanzierung für die Veranstaltungshalle soll bis Ende März geklärt sein. Die Uhr erinnert an frühere Zeiten. Lampen, die für Veranstaltungen genutzt werden können. Bei den Toren werden Schallschutztüren eingebaut. Der westliche Drittel des Dachs soll im April um sechs Meter angehoben werden. In der Halle fand man wahre Schätze... ...etwa diese Schiefertafel, oder... ...diese alten Schneidmaschinen. Sie wollen die Hallenbetreiber künftig als Interieur benutzen. Trotz einem Heizgebläse ist es in der Halle noch relativ kühl.