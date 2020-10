«Wir haben neue Kunden gewonnen»: Warum viele St.Galler Beizen auch nach dem Lockdown am Heimlieferservice festhalten Zahlreiche Beizen in der Stadt St.Gallen haben während des Corona-Lockdowns im Frühjahr innert kurzer Zeit einen Essenslieferservice auf die Beine gestellt. Einige wollen den Service nun weiterführen – trotz zum Teil hoher Kommissionen. Mirjam Bächtold 08.10.2020, 17.12 Uhr

Schon zwei Tage nach dem Beginn des Lockdowns im März hat das Team des Restaurants Dreilinden das erste Cordon bleu ausgeliefert. Man habe schnell reagiert, sagt Geschäftsführer Oliver Scheuber. «Wir mussten etwas machen, sonst wäre uns langweilig geworden.» Zwar führte das Restaurant wie fast alle Kurzarbeit ein. Trotz reduziertem Personal bot er aber neu einen Lieferservice an. Von 9 bis 20 Uhr – vom Frühstück bis zum Abendessen – konnten die Kunden bestellen. «Es lief sehr gut. Wir haben mit einem Fahrer begonnen, mussten aber bald zwei bis drei Leute für das Ausliefern einsetzen», sagt Scheuber. Es sei für das Restaurant eine Chance gewesen, sich trotz Lockdown in einem neuen Metier zu behaupten.

Oliver Scheuber, Restaurant Dreilinden. Bild: PD

Zurzeit bietet das Restaurant Dreilinden keinen Lieferservice mehr an. Die Idee ist aber nicht vom Tisch: «Wir möchten das Angebot wieder einführen. Vielleicht über die Wintermonate, wenn die Gäste nicht draussen sitzen können und es im Restaurant ruhiger ist», sagt Scheuber. Die Kunden hätten es geschätzt, dass sie neben dem herkömmlichen Pizzalieferservice ein anderes Essensangebot hatten. «Wir bieten gutbürgerliche Gerichte wie Gulasch, Schnitzel oder eben Cordon bleu, mit frischen Zutaten zubereitet. Darin sehe ich Potenzial.»

Eat.ch erhält ein Drittel des Menüpreises

Nicolai Del Bello,«La Follia». Bild: PD

Ebenfalls in der ersten Woche des Lockdowns hat Nicolai Del Bello einen Lieferservice angeboten. Der Geschäftsführer und Gastgeber des Restaurants La Follia im Klosterviertel hat sich bei der Onlineplattform eat.ch angemeldet und darüber seine Bestellungen aufgenommen. «Die Kommission für eat.ch beträgt 33 Prozent der Bestellung wenn sie das Essen ausliefern und 16 Prozent, wenn wir selber fahren», sagt Del Bello. Während des Lockdowns seien er und sein Team gefahren. Seit der Wiedereröffnung habe er dafür keine Zeit mehr und lässt das Essen liefern. Er habe mit eat.ch einen Sechsmonatsvertrag abgeschlossen und will danach Bilanz ziehen. «Wenn es sich lohnt, behalten wir den Lieferservice im Angebot», sagt er. Während des Lockdowns habe er zusätzlich zum Lieferangebot einen Take-away angeboten. Ohne diesen hätte sich der Lieferservice nicht gelohnt. «Durch den Take-away haben wir neue Kunden gewonnen, die vorher vielleicht in einem Restaurant gegessen haben, das während des Lockdowns kein Angebot hatte», sagt Del Bello.

Zusammenarbeit mit Bauern ins Leben gerufen

Florian Reiser, Inhaber der Focacceria, hat sich gegen einen Lieferservice mit einer Onlineplattform entschieden. «Mit einer Kommission von 33 Prozent hätte sich das für uns nicht gelohnt», sagt er. Er rechne pro verkaufter Mahlzeit mit Kosten von 30 Prozent für Lebensmittel und 50 Prozent für das Personal. Dazu komme noch die Miete, der Strom, die Versicherung und die Fahrzeuge.

Florian Reiser, «Focacceria». Ralph Ribi

Einen Lieferservice mit Produkten zum Selber- oder Fertigkochen bot aber auch die «Focacceria» während des Lockdowns an. Das Team rief die Website www.bestelllaune.ch ins Leben, auf der die Produkte der «Focacceria», aber auch solche von Bauern aus der Umgebung angeboten wurden – etwa Spargeln oder frische Teigwaren. «Wir arbeiteten mit den Produzenten zusammen, die wegen Corona nicht am Bauernmarkt verkaufen konnten», sagt Reiser. Momentan gibt es den Bestell- und Lieferservice noch, es lohne sich aber nicht mehr richtig, für wenige Bestellungen weit zu fahren. «Wir möchten den Kunden weiterhin die Möglichkeit bieten, Produkte zu bestellen. In Zukunft wird es aber so sein, dass sie diese selbst bei uns abholen.»

Viergangmenü zum Fertigkochen

Manuel Moreno, Restaurant Stickerei. Bild: PD

Das Restaurant Stickerei hat während des Lockdowns keinen Lieferservice angeboten. «Das hätte sich für uns nicht gelohnt, wenn wir ausschliesslich für die Bestellungen die Küche geöffnet hätten», sagt Geschäftsführer Manuel Moreno. Nun haben sie aber einen Vertrag mit dem Lieferdienst Uber Eats abgeschlossen, der die Bestellungen für das Restaurant ausfährt. Seit dem 19.Mai werden zu den Öffnungszeiten der «Stickerei» Bestellungen entgegengenommen. Die Kommission für Uber Eats beträgt ebenfalls 33 Prozent. «Jetzt, da das Restaurant wieder offen ist, lohnt es sich auch. Dann ist jede Bestellung ein Zusatzverkauf», sagt Moreno. Die Speisen werden zu den gleichen Preisen wie im Restaurant nach Hause geliefert.

Markus Schenk, Restaurant Corso. Bild: Urs Bucher

Der Betriebsleiter des Restaurants Corso Markus Schenk hat während des Lockdowns jeden Tag frisch gekocht. Das Essen hat er portionenweise eingepackt, vakuumiert und ausgeliefert. «Die Kunden mussten es dann nur noch im heissen Wasser fertigkochen, was wenig Aufwand für sie bedeutete», sagt Schenk. Das Angebot sei bei den Kunden sehr gut angekommen. «Besonders das Viergangmenü für die Ostertage war beliebt.» Der Lieferservice war für das «Corso»-Team jedoch nur eine Zwischenlösung während der Schliessung im Lockdown. Der Lieferservice werde nicht weitergeführt. «Es war einfach ein Dienst an unsere Gäste, bis sie wieder zu uns kommen konnten.»