Ein Dutzend Beizer in 15 Jahren: Im traditionsreichen Restaurant Hörnli am St.Galler Marktplatz löst Curry die Pizza ab Die Kultbeiz Hörnli in der Innenstadt ist an die Pensionskasse der Grossbank Credit Suisse verkauft worden und heisst neu «Radio Mumbai». Das kulinarische Angebot im Herzen der Stadt wird internationaler. Daniel Wirth 12.10.2020, 18.15 Uhr

Neu am Marktplatz im Haus Hörnli: das Restaurant Radio Mumbai. Bild: Tobias Garcia

Die St.Galler Global ImmobilienAG hat die Liegenschaft Marktplatz 5 an die Pensionskasse der Credit Suisse Group mit Sitz in Zürich verkauft. Diese am Samstag von der Stadt St.Gallen veröffentlichte Handänderung klingt einigermassen unspektakulär.