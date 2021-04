Handball Im Halbfinal ist Endstation für die Aussenseiterinnen des LC Brühl II Für die NLB-Equipe des LC Brühl ist das Cup-Abenteuer nach der Heimniederlage gegen Nottwil beendet. Ives Bruggmann 22.04.2021, 22.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brühls NLB-Handballerinnen um Michelle Schnider (Mitte) zahlen gegen Spono Nottwil Lehrgeld. Ralph Ribi

Ein Cup-Halbfinal gegen ein Topteam der NLA: Das war ohne Frage der Saisonhöhepunkt für die junge NLB-Equipe des LC Brühl. Zumal die St.Gallerinnen eine wegen Corona verkürzte, dafür umso kompliziertere Saison absolvieren.

Brühl II gegen Spono Nottwil hiess die Cup-Affiche am Mittwochabend. Für das Team der Trainerinnen Monika Simova und Beata Kulcsar gab es nichts zu verlieren. «Als unterklassiges Team ist es naturgemäss schwierig gegen eine der besten Equipen der Schweiz», sagt Simova, die einst als Spielerin des TSV St.Otmar die NLA der Frauen als Rekordtorschützin prägte. Das Ziel sei deshalb gewesen, die Partie so lange wie möglich offen zu halten. Bis in die 20. Minute ist das dem NLB-Team gut gelungen. «Die Spielerinnen sind mit Freude und Spass aufgetreten und haben keine Angst gezeigt. Dass sie ihr Bestes versucht haben, hat mir gefallen», so Simova. In der siebten Minute gingen die St.Gallerinnen sogar mit 4:3 in Führung, es sollte der einzige Vorsprung in der ganzen Partie sein. Nach dem 9:13 in der 21. Minute liessen die Kräfte auf Seiten der Aussenseiterinnen nach, während die Favoritinnen aus Nottwil das Tempo immer weiter steigerten. 12:19 hiess es zur Pause. Am Ende verlor Brühl II deutlich mit 18:36.

Monika Simova (links) und Beata Kulcsar sind seit der Saison 2019/20 die Trainerinnen der Brühler NLB-Equipe. Ralph Ribi

Altherr und Schmid bereits im A-Nationalteam

Für die Talente des verstärkten U23-Teams von Brühl II – nur vier Spielerinnen dürfen älter als 23 Jahre jung sein – war der Vergleich mit den Nottwilerinnen äusserst wertvoll. «Das ist eine sehr wichtige Erfahrung für die Handballerinnen», sagt Simova. «Sie sehen in solchen Partien, wie viel sie noch lernen müssen, um konditionell und spielerisch dieses Niveau zu erreichen.» Genau das ist die Hauptaufgabe des Trainerinnengespanns Simova/Kulcsar: Talente an das NLA-Niveau heranführen. Auf diese Saison hin haben mit Malin Altherr, Tabea Schmid, Patrizia Brunner und Seline Stacher vier Spielerinnen den Schritt in die NLA-Equipe Brühls vollzogen. Das Team um die heutigen A-Nationalspielerinnen Altherr und Schmid schaffte im vergangenen Jahr mit Brühl II sogar den Durchmarsch bis in den Cupfinal. «Das war ein riesiger und einmaliger Erfolg», sagt Simova. Umso grösser sei die Enttäuschung gewesen, als der Final wegen Corona abgesagt werden musste.

Training erst seit kurzem wieder erlaubt

Nach den Abgängen der Topspielerinnen war das Kader in der laufenden Saison deutlich schmaler. Gegen Nottwil musste Brühl II mit Spielerinnen aus der U18 aufstocken. «Ein grosses Kompliment an die jungen Talente. Sie haben sich hervorragend eingefügt. Und das ohne Training bei uns», sagt die Trainerin. Ohnehin ist Teamtraining in der NLB erst wieder seit Anfang März erlaubt, was die Vorbereitung zusätzlich erschwerte. Nach dem Höhepunkt gegen Nottwil geht es für die NLB-Handballerinnen morgen in der Liga weiter. Die zweitplatzierten St.Gallerinnen gastieren beim Dritten in Olten.