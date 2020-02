Im Drogenrausch Taxifahrer bewusstlos geschlagen und geflüchtet: Rorschacher Kreisgericht weist Vorarlberger aus

Paar mit zehnjähriger Tochter schlägt Taxifahrer in Rorschach nieder und flüchtet mit gestohlenem Taxi

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, ist ein 60-jähriger Taxifahrer an der Industriestrasse in Rorschach von einem Paar niedergeschlagen worden. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte die Flüchtenden anhalten und das Paar festnehmen. Die Familie stammt aus Österreich und ist in der Region wohnhaft.