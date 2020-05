Im Blindflug zurück in die Küche: Wirte in der Region am See bangen um die Rückkehr ihrer Gäste nach dem Corona-Lockdown – Tübach und Rorschach öffnen Plätze für Restaurants

Restaurants in der Region Rorschach bereiten sich auf die Wiedereröffnung vom kommenden Montag vor. Ob genügend Gäste das Angebot nutzen werden, ist kaum abschätzbar. Die Tischreservationen halten sich noch in Grenzen. Die Gemeinden Tübach und Rorschach wollen Gastronomen öffentliche Plätze kostenlos zur Verfügung stellen. Rudolf Hirtl 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Werner Reifler (links) und Romolo Cardillo mit der von der Staader Wanzl AG konzipierten Schutzwand aus Plexiglas. Bild: Rudolf Hirtl

Auch Restaurants und Bars in der Region Rorschach versuchen bis Montag das Schutzkonzept umzusetzen. Die Vorgaben sind happig: Maximal vier Personen dürfen an einem Tisch Platz nehmen, zwei Meter Abstand oder eine Trennwand müssen die Gäste schützen und von jedem Gast muss Name und Telefonnummer erfasst werden.

Nur noch ein Drittel der üblichen Plätze nutzbar

Er sei in erster Linie zufrieden, dass eine Wiedereröffnung überhaupt möglich sei, sagt Chandran Saravanamuthu, der weit herum als «Sandro» bekannte Inhaber der Pizzeria Capri in Rorschach.

Neunzig Plätze hat sein Restaurant im «Normalfall». Mit dem «Schutzkonzept Gastro unter Covid-19» werden es 30 sein, wobei ähnlich viele Gäste bei geeignetem Wetter draussen auf der Terrasse bedient werden können.

Zeit für den Verkauf über die Gasse genutzt

Trennende Schutzwände muss er keine einbauen, die Räume sind gross genug. Auch «Sandro» hat die Zeit seit der Schliessung Mitte März für den Verkauf über die Gasse genutzt. «Es war wichtig, dass wir das Take-away weitermachen durften. In der Regel arbeite ich während sieben Tagen pro Woche hier im Restaurant», sagt er und ergänzt mit einem Schmunzeln:

«Hätte ich gar nichts mehr machen dürfen, so wäre ich wohl in der Klinik gelandet.»

Ob Gäste ab Montag die Möglichkeit im Restaurant zu Essen auch nutzen werden, sei kaum abzuschätzen. «Die Menschen sind aus verständlichen Gründen verunsichert. Im Vergleich zu früher beträgt das Volumen der Reservationen nicht ganz zehn Prozent. Wir können dem Montag also nur gespannt und mit Hoffnung entgegensehen», sagt er nachdenklich.

Regelrechter Ansturm auf das Take-away-Angebot

Auch Michele Sinani, Inhaber der Pizzeria Fontana in Goldach, wagt keine Prognose, ob genügend Gäste kommen werden, um rentabel arbeiten zu können. Vorsichtig optimistisch sagt er:

«Für Reservationen läutet das Telefon jedenfalls noch nicht Sturm.»

Einen eigentlichen Ansturm hat in den Lockdown-Wochen hingegen sein Take-away-Angebot erlebt. «Das haben wir in diesem Umfang wirklich nicht erwartet. Wir sind extrem dankbar dafür.» 200 Gäste finden üblicherweise in Gaststube und Gastgarten Platz. Ab Montag dürfen 40 drinnen und 80 draussen verköstigt werden. Wo nötig mit mobilen Trennwänden und maximal vier Gästen pro Tisch wird das Schutzkonzept umgesetzt.

Das Feinschmecker-Restaurant Villa am See in Goldach feiert am 12. August sein 20-Jahr-Jubiläum. Peter Runge hofft, bis dann wieder im Normalbetrieb arbeiten zu können. Ab nächster Woche setzt auch er das Gastro-Schutzkonzept um, ohne Plexiglaswände, aber mit weniger Tischen als sonst. «Wir können 30 statt 60 Plätze anbieten. Und dies bei schönem und regnerischem Wetter», sagt er.

Mobile Schutzwände produziert von Staader Spezialfirma

In der Café-Bar La Vela in Rorschach sind die Platzverhältnisse eng. Ohne Trennwände lässt sich das Schutzkonzept hier nicht umsetzen. «Es ist schwierig, an Plexiglas heranzukommen. Mit viel Glück haben wir in einem Baumarkt noch genügend Scheiben bekommen, um die geforderte Abtrennung zu gewährleisten», sagt Inhaber Romolo Cardillo.

Der Carl Stürm-Preisträger setzt aber auch auf heimisches Handwerk. Bei der Wanzl AG in Staad hat man in Windeseile mobile Schutzwände für die Gastronomie entwickelt. Der in Thal und Tübach produzierte Prototyp steht nun im «La Vela».

Preise für heimisches Gewerbe tief gehalten

Vergleichbare Wände kosten online rasch über 400 Franken das Stück. «Diesen Betrag kann sich kaum ein hiesiger Gastronom leisten. Wir haben daher innert einer Woche eine kostengünstige Lösung entwickelt und können Schutzwände samt Standfüssen bereits ab 149 Franken anbieten», sagt Werner Reifler, Geschäftsführer von Wanzl. Die Produktion werde nun hochgefahren und in acht bis zehn Tagen stünden grössere Stückzahlen zur Verfügung.

Noch keine Öffnung ist für das «Treppenhaus» in Rorschach vorgesehen. «Wir schauen Woche für Woche. Wenn der Bund die Massnahmen lockert, werden auch wir den Betrieb wider aufnehmen», sagt Samuel Baumann. Bei der Tiki-Strandbar in Goldach wurden bereits Holzwände montiert, um Gäste zu schützen. Kühle Drinks und Grilladen gibt es dort wieder ab Samstag, 16. Mai.

Bei der Tiki-Strandbar am Goldacher Seefer bringt das Team hölzerne Trennwände an. Bild: Rudolf Hirtl

Unter dem Lindenbaum tafeln

Bereits in der vergangenen Woche durfte die Gastronomie in Litauen schrittweise wieder öffnen. Damit Social-Distancing-Regeln eingehalten werden können, verwandelt sich die litauische Hauptstadt Vilnius in ein gigantisches Open-Air-Café. Bürgermeister Remigijus Šimašius stellt den Gastronomen der Stadt 18 öffentliche Plätze kostenlos zur Verfügung.

«Eine super Sache», findet auch Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte, den wir vor dem Eingang des «Löwen» in Tübach antreffen, wo er das Mittagessen für seine Familie abholt. Vom Wirtepaar Gabj und Jacques Neher auf den Dorfplatz angesprochen, sagt er spontan zu, dass diese beim Brunnen unter dem Lindenbaum Tische aufstellen dürfen, um Gäste dort zu bewirten. «Wir sind in einer Ausnahmesituation und es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, dem Gewerbe unkompliziert und rasch zu helfen», so Götte. Selbstverständlich müsse dabei das Gastro-Schutzkonzept beachtet werden.

Gabj Neher auf dem Dorfplatz, wo «Löwen»-Gäste während der Covid-19-Einschränkungen bewirtet werden dürfen. Bild: Rudolf Hirtl

Rorschachs Stadtpräsident zeigt sich zurückhaltend

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths ist einer Freigabe von Plätzen in der Stadt ebenfalls nicht abgeneigt. «Wir können nun aber nicht pauschal ein Okay aussprechen. Wirte, die mehr öffentlichen Platz beanspruchen wollen, um ihre Platznot zu entschärfen, können dies mit einem Gesuch beantragen. Der Stadtrat wird Gesuche einzeln beurteilen und dann entscheiden», sagt das Stadtoberhaupt und ergänzt mahnend, dass die Verhältnisse in der Stadt nicht allzu viel Spielraum zuliessen. Bestehende Vorschriften müssten trotz Covid-19 eingehalten werden.