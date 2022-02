Die IG Sport Stadt St.Gallen wird 100 Jahre alt.

IG Sport Stadt St.Gallen Zum 100-Jahr-Jubiläum sagt der IG-Präsident im Interview: «Wir wollen eine aktive Rolle einnehmen» René Frick über Herausforderungen und die Rolle der Interessengemeinschaft Sport Stadt St.Gallen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Der St.Galler René Frick ist seit 23 Jahren Präsident der Interessengemeinschaft Sport Stadt St.Gallen.

Auf den Tag genau heute vor 100 Jahren wurde die Interessengemeinschaft (IG) Sport Stadt St.Gallen gegründet. Präsident René Frick leitet die Geschicke des Vereins seit 23 Jahren. Er sagt, was die IG derzeit bewegt und welche Projekte und Anlässe im Jubiläumsjahr geplant sind.

Seit 100 Jahren setzt sich die IG Sport Stadt St.Gallen für den Sport ein. Was sind in diesem Jahr die Themen mit der höchsten Priorität?

René Frick: Das Gemeindesportanlagenkonzept der Stadt St.Gallen (Gesak) ist für uns sehr wichtig. Hier wollen wir eine aktive Rolle einnehmen und die Interessen unserer Mitglieder gegenüber der Stadt vertreten. Wir haben unsere Vereine im Vorfeld angefragt und 25 Rückmeldungen mit grösseren und kleineren Dringlichkeiten in Sachen Infrastruktur erhalten. Nun geht es für uns darum, mit der Stadt Lösungen zu finden. Wir übernehmen eine Art Filterfunktion. Es gibt Probleme, die man nicht länger herausschieben und jetzt angehen sollte.

Können Sie einige Beispiele nennen?

Ein Beispiel ist der Hallenboden in der Kreuzbleiche. Für die höchste Liga, in der sowohl die Frauen des LC Brühl als auch die Männer des TSV St.Otmar spielen, ist ab der kommenden Saison ein moderner Hallenboden mit ausschliesslich Handball-Markierungen Pflicht. Des Weiteren sind die Fussballflächen in der Stadt rar. Deshalb soll im Krontal beim SC Brühl ein Kunstrasenfeld Abhilfe schaffen. Ein weiterer dringlicher Punkt auf der Agenda ist die sanierungsbedürftige Leichtathletik-Anlage im Neudorf. Hier wollen wir von der IG Sport Stadt St.Gallen unsere Verantwortung wahrnehmen und die Klubs unterstützen.

Über den Verein Die Interessengemeinschaft (IG) Sport Stadt St.Gallen besteht aus in der Stadt St.Gallen beheimateten Sportvereinen und -verbänden. Vereine und Organisationen mit Beziehung zum Sport haben die Möglichkeit, als Mitglied aufgenommen zu werden, und zahlen im Gegenzug jährlich einen Mitgliederbeitrag. Derzeit sind rund 70 Vereine – vom FC St.Gallen über den Pétanque-Club bis zum Box-Club St.Gallen – in der IG dabei. Das Ziel des Vereins ist es, die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Behörden, Organisationen, anderen Vereinen sowie gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten.

Ein wichtiger Sportanlass in diesem Jahr werden die National Summer Games sein, die vom 16 bis 19. Juni in St.Gallen über die Bühne gehen.

Das ist für die Sportstadt St.Gallen eine grosse Sache. Deshalb wollen auch wir einen Beitrag zum Gelingen dieses Anlasses für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung leisten. Wir wollen vor allem bei der Rekrutierung der rund 2500 freiwilligen Helferinnen und Helfer behilflich sein. Wir stehen deshalb in Kontakt mit unseren Mitgliedervereinen. Schliesslich soll dieser Anlass ein riesiger Erfolg für alle Beteiligten werden.

Ein Anlass, an dem die IG Sport Stadt St.Gallen jeweils in Erscheinung tritt, ist der St.Galler Sportpreis, der jährlich verliehen wird.

Es freut mich besonders, dass der amtierende Sieger Dominic Lobalu ein riesiges Echo ausgelöst hat. Seine Geschichte als Geflüchteter sowie seine sportlichen Erfolge und sein sympathischer Auftritt an der Gala haben die Leute berührt. Ich hoffe der Titel als «St.Galler Sportler des Jahres» öffnet ihm einige Türen. Der St.Galler Sportpreis, den wir gemeinsam mit der Stadt und dem Panathlon-Club durchführen, ist für unsere Vereine eine wichtige Plattform. Hier können sie sich austauschen.

Welchen Beitrag will die IG in Zukunft leisten?

Der Sport in St.Gallen hat sich sehr positiv entwickelt. Derzeit sind rund 70 Mitgliedervereine in der IG gemeldet, vom Spitzen- bis zum Breitensportverein sind etwelche Sportarten und Verbände vertreten. Wichtig ist es für uns, dass wir beispielsweise bei unseren Sportstätten in der Stadt die Synergien der Vereine nutzen können. Deshalb wollen wir mithilfe von regelmässigen Netzwerkanlässen eine Plattform sein, auf der sich die Klubs austauschen können. Zudem möchten wir unseren Internetauftritt erneuern. Wichtig wird für mich aber auch in Zukunft der persönliche Kontakt bleiben. Es geht um die Wertschätzung gegenüber den Vereinen. Als IG wollen wir alle Sportvereine unter ein Dach bringen und für deren Belange lösungsorientiert und parteiunabhänig einstehen.

