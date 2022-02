In der Stadt St.Gallen soll ein «Haus zur Bratwurst» entstehen

Idee St.Gallen soll ein «Haus zur Bratwurst» erhalten – damit das Kulturgut noch besser in Szene gesetzt wird Der Geschäftsführer der Sortenorganisation St.Galler Bratwurst will die Wurstspezialität mit einem Degustationsraum in der Gallusstadt für Touristen und Einheimische noch populärer machen. Seine Idee erhält prominente Unterstützung aus dem Bundeshaus. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 18.02.2022, 19.00 Uhr

In eine Original-St.Galler-Bratwurst gehört Brät aus Kalb-, Schweinefleisch und Speck sowie Milch. Sie verleiht der Wurst ihre charakteristische weisse Farbe. Bild: Urs Jaudas

Die St.Galler Bratwurst hat Kultstatus. Der Biss in eine goldbraun gebratene Wurst wird in der Ostschweiz wie ein Ritual zelebriert. Eine Olma ohne Bratwurst gibt es nicht, ein Kinderfest ohne Wurst undenkbar. Die klassische Variante der St.Galler Bratwurst wiegt rund 110 bis 130 Gramm. Die Olma-Bratwurst bringt bereits 160 Gramm auf die Waage. Mit 220 Gramm noch schwerer ist die Wurst, die einzig am Kinderfest serviert wird.

Ein Wahrzeichen vor dem anderen St.Galler Wahrzeichen. In der Gallusstrasse hängt eine Bratwurst von einem Balkon. Bild: Raphael Rohner

Es gibt die St.Galler Bratwurst als Christbaumschmuck und in der Gallusstrasse hat ein Künstler gar eine übergrosse Werbewurst – wie sie Metzgereien draussen stehen haben – an einen Balkon gehängt. Touristen und Einheimische schmunzeln ob der Aktion, inzwischen ist die hängende Wurst zu einem beliebten Fotosujet geworden.

Urs Bolliger, Geschäftsführer der Sortenorganisation St.Galler Bratwurst und Culinarium. Bild: PD

Was liegt da näher, als der Wurst ein eigenes Haus zu schenken. Die Idee für ein «Haus zur Bratwurst» hatte Urs Bolliger schon länger. Er ist Geschäftsführer der Sortenorganisation St.Galler Bratwurst und von Culinarium mit Sitz in Salez.

Bolliger sagt über sich selbst, er sei der Gralshüter der St.Galler Bratwurst.

«Seit 2008 hat die St.Galler Bratwurst eine geschützte Ursprungsbezeichnung.»

Bolliger steht einer Vereinigung von 38 Metzgereien aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell vor, die die St.Galler Bratwürste nach strengen Richtlinien herstellen.

Wissenswertes über die St.Galler Bratwurst Die geschützte geografische Herkunftsbezeichnung IGP (Indication géographique protégée) schreibt vor, dass eine St.Galler Bratwurst zwingend in den Kantonen St.Gallen, beiden Appenzell oder im Thurgau hergestellt werden muss. Das verwendete Fleisch und die Milch können jedoch aus der ganzen Schweiz stammen. In eine Original-St.Galler-Bratwurst gehört Brät aus Kalb-, Schweinefleisch und Speck sowie Milch. Sie verleiht der Wurst ihre charakteristische weisse Farbe. Daneben sind die drei Gewürze Salz, weisser Pfeffer sowie Macis – die geriebene Schale der Muskatnuss – obligatorisch. Weitere Gewürze sind zugelassen, aber nicht vorgeschrieben, etwa Zwiebel, Zitrone, Kardamom, Koriander oder Ingwer. Das Rezept für eine St.Galler Bratwurst wurde erstmals im Jahr 1438 in den Statuten der Metzgerzunft St.Gallen urkundlich erwähnt. Heute werden über 4000 Tonnen oder 30 Millionen St.Galler Bratwürste nach IGP produziert. Herr und Frau Schweizer essen folglich pro Jahr im Schnitt vier Bratwürste. Da in der Westschweiz andere Wurstspezialitäten bevorzugt werden, dürfte der Wurst-pro-Kopf-Anteil in der Ostschweiz deutlich höher liegen. (sab)

Die Wurst als Gegenpol zur hektischen Welt

Keine echte Bratwurst, sondern Christbaumschmuck. Bild: Urs Bucher

In der Stadt St.Gallen soll nun ein «Haus der Bratwurst» entstehen, um das «Kulturgut» in all seinen Facetten zu präsentieren. Das Haus soll auch zu einem touristischen Aushängeschild werden. «Wir wollen dem Wahrzeichen eine Heimat geben», sagt Bolliger. In Berneck hat er bereits ein Haus des Weins ins Leben gerufen. «Da lag es auf der Hand, etwas Ähnliches für die Bratwurst zu machen.»

Während Weindegustationen einen etwas elitären Touch hätten, könne bei einer Bratwurst jeder und jede mitreden – von der Verwaltungsrätin bis zum Büezer. «Die Wurst ist im Alltag immer wieder präsent. Ausserhalb der Ostschweiz fällt die Diskussion oft schnell auf unsere innige Liebe zur Wurst.» Bolliger sagt, dass Beiträge der Sortenorganisation über die Bratwurst in den sozialen Medien vielfach Reaktionen auslösten.

«Sie hat einen emotionalen Wert.»

Woher kommt das? Bolliger meint, das sei ein aktueller Trend. «Die Welt wird digitaler, schneller, anonymer. Da besinnt man sich auf einfache Dinge, etwas, das Hand und Fuss hat.» Eben auf die St.Galler Bratwurst. «Sie ist quasi der Kristallisationspunkt von allem – Heimatgefühlen, Genuss und Traditionsbewusstsein. Die Bratwurst ist typisch St.Gallen.»

Der St.Geörgler Metzgermeister und Ehren-Föbü Jörg Bechinger bei der Herstellung von St.Galler Bratwürsten. Bild: Raphael Rohner

Ständerat Benedikt Würth unterstützt die Idee

Deshalb sei die Wurst auch für den Tourismus interessant. Bolliger schwebt ein Raum in der Altstadt St.Gallens – «dem Mekka der Bratwurst» – vor. Ein Ort für Degustationen etwa, wo für Gruppen Sensorik- und Bratwurstkurse angeboten werden, mit Hintergrundinformationen für Touristen. «Wo man natürlich auch die verschiedenen Wurstkreationen kaufen kann.» Wie andernorts Bier, Wein oder Whisky kredenzt wird, soll in St.Gallen die Wurst degustiert werden. «Wir wollen die St.Galler Bratwurst zelebrieren.» So wie in den Läden von Apple oder Lindt & Sprüngli deren Produkte gefeiert werden, sagt er augenzwinkernd.

Benedikt Würth, St.Galler Ständerat, Die Mitte, und Präsident der Vereinigung AOP-IGP. Bild: Keystone

Noch sei das Ganze nichts Pfannenfertiges und erst eine Idee. Keine Schnapsidee, wie Bolliger betont. Wie ernsthaft das Vorhaben ist, verdeutlicht der St.Galler Ständerat Benedikt Würth. Der Mitte-Politiker ist Präsident der Schweizerischen Vereinigung der AOP-IGP, welche staatlich geschützte Spezialitäten mit einer starken Verbindung zu ihrer Ursprungsregion vermarktet.

«Die St.Galler Bratwurst gehört zu unserer DNA. Sie gehört zu einem Fussballspiel genauso dazu wie zur Olma.»

Würth beisst nach eigener Aussage gefühlt einmal wöchentlich in eine Bratwurst.

Noch fehlt ein passender Raum

Er unterstützt die Idee für ein «Haus zur Bratwurst». «Weil wir vermehrt moderne Promotionsformen mit Vernetzung verschiedener Partner wie Tourismus finden wollen.» Ein Ort, wo das kulinarische Kulturgut in Szene gesetzt werde, sei deshalb zu begrüssen. So könne man Touristen und die heimische Bevölkerung gleichermassen mit einem neuen, trendigen Zugang für die Jahrhunderte alte Fleischtradition gewinnen.

Aktuell fehlt aber noch ein geeigneter Raum im Zentrum von St.Gallen. Urs Bolliger hat mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus zusammen bereits ein Bratwurst-Degustationsseminar ins Leben gerufen. Dies werde bis jetzt doch in wechselnden Lokalen angeboten. «Wir suchen nun eine Heimat für die Bratwurst.» Es fanden Gespräche mit der Ortsbürgergemeinde St.Gallen statt, doch diese konnte nichts Passendes in Aussicht stellen. Die Suche von Bolliger, dem Gralshüter der Bratwurst, geht weiter.

