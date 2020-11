«Ich hatte einige schlaflose Nächte»: Die Stadtsanktgallerin Muriel Traber vertreibt einen ganz besonderen Adventskalender Vor einem Jahr wäre ein kleiner Selbstverlag für Adventskalender beinahe geschlossen worden. Die Gründerinnen wollten aufhören. Zufällig erfuhr Muriel Traber davon und rettete «Den kleinen Stern». Marlen Hämmerli 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Muriel Traber hat den Selbstverlag «Der kleine Stern» übernommen. Dieser produziert vor allem Adventskalender im Buchformat. Bild: Ralph Ribi

Für die meisten öffnet sich im Leben irgendwann eine Tür. Für Muriel Traber war es vor einem Jahr eine Adventstür. Zufällig erfährt sie vom bevorstehenden Aus des Selbstverlags «Der kleine Stern». Die Gründerinnen Karin Fröhlich und Eveline Moser haben nach sieben Jahren genug davon, Adventskalenderbücher herauszugeben – vor allem, weil das Administrative überhandnahm.

«Es ging ihnen wie so vielen», sagt Muriel Traber. «Man beginnt etwas Kreatives, das Geschäft wächst und irgendwann ist man mehr mit dem Drumherum beschäftigt.» Und so fragt Traber, die eine Plattform für Ausflugstipps und Veranstaltungen betreibt, «ganz spontan und naiv» nach, ob sie die Adventskalenderbücher übernehmen könne.

Und wie geht es «Spinoggelfritz»? Auf ihrer Website «Spinoggelfritz» berichtet Muriel Traber über Familienausflüge und gibt Veranstaltungstipps. Die Plattform gründete sie vor einigen Jahren. Unter anderem, weil ihr auf anderen solchen Websites Informationen fehlten. Etwa, ob eine Wanderung auch mit dem Kinderwagen machbar ist oder welche Angebote es vor Ort gibt. Die Seite gibt es weiterhin, obwohl Traber neu ein Verlag gehört und trotz der Coronapandemie. Im Frühling und Sommer war es jedoch schwierig. «Ich hatte nicht so viele Veranstaltungen, um darüber zu berichten.» Dazu kommt auch eine gewisse Unsicherheit: «Soll ich die Leute überhaupt locken, etwas zu unternehmen?» Die Seite will Traber auf jeden Fall weiter betreiben.

Ein Adventskalender im Buchformat

Im Februar ist klar: Traber übernimmt den Verlag. Die zweifache Mutter merkt daraufhin:

«Es ist doch eine grössere Geschichte.»

«Der kleine Stern» ist auf Adventskalender für Kinder spezialisiert, jedoch nicht auf klassische. Schokolade gibt es hier also nicht, sondern ein Bilderbuch mit 24 Kapiteln. Dazu gibt es einen Holzstern, Leuchtzacken zum Aufkleben sowie 24 Couverts mit Fingerpüppchen und Stickern zum Einkleben. Traber sagt: «Wenn es nur ein Buch wäre, aber es ist ein ganzes Paket, eben ein richtiger Adventskalender.»

Der Adventskalender besteht aus einem Buch und Couverts mit Fingerpüppchen und Stickern. Das Ganze wird als Paket versendet, umwickelt von einer bedruckten Plache. Bild: Ralph Ribi

In jedem der fünf Bücher fällt der kleine Stern auf die Erde. Im Verlaufe des Abenteuers erhält er seine Leuchtzacken wieder, sodass er am Ende nach Hause fliegen kann. Die Geschichten stammen von Karin Fröhlich. Eveline Moser hat sich um Bilder und Gestaltung gekümmert.

Insgesamt gibt es fünf solche «Adventsbücher». Zu jedem gibt es unter anderem die Hauptfigur als Holzstern sowie leuchtende Sticker in Zackenform. Die Kinder kleben die Zacken im Verlaufe des Buches auf den Stern. Bild: Ralph Ribi

Die zwei Gründerinnen haben mit dem Tagesgeschäft und der Produktion nichts mehr zu tun. Sollte es aber ein neues Buch geben, sind die beiden laut Traber sicher wieder dabei. Wobei: Mit fünf Büchern können Kinder jedes Jahr ein neues lesen. Wenn sie im Alter von drei bis vier Jahren starten, lesen sie das Letzte mit etwa acht oder neun Jahren. «Die meisten älteren Kinder werden weniger Freude an Fingerpüppchen und am Einkleben haben. Da müssten wir etwas Neues entwickeln», sagt Muriel Traber.

Kaum beginnt der Neuanfang, beginnt auch der Lockdown

So gründet die 37-Jährige Anfang Jahr eine GmbH, um das finanzielle Risiko aufzufangen. Die ehemaligen Inhaberinnen informieren ihre Kundinnen und Kunden, es gehe nun doch weiter. Traber sagt:

«Die Leute haben sich sehr darüber gefreut. Ihre Rückmeldungen haben mich bestärkt.»

Diese Bestärkung hilft, denn die GmbH ist kaum gegründet, da müssen alle Geschäfte und Restaurants schliessen: Es ist Mitte März und der Bundesrat beschliesst die ausserordentliche Lage. «Die Ungewissheit war gross», sagt Traber. Die Vorproduktion ist sehr teuer. Die Stadtsanktgallerin muss viel investieren, ohne zu wissen, wie viel die Leute im Herbst bereit sind auszugeben.

«Ich hatte einige schlaflose Nächte.»

Traber bewältigt die ganze Produktion alleine am Küchentisch. Im Frühling überprüft sie Preise und Qualität der bisherigen Lieferanten, sucht teils neue und startet einen Vorverkauf. Dieser läuft sehr gut an, auch wegen des bestehenden Kundenstamms. «Das gab mir Sicherheit.» Im Sommer erstellt sie den Webshop und im Herbst startet der Versand. Traber hat bereits jetzt mehr verkauft, als ihre Vorgängerinnen jeweils. Zuletzt lag die Auflage bei insgesamt 1'000 Exemplaren. Bisher wurden die Adventskalenderbücher einzig in der Schweiz verkauft. Muriel Traber bietet sie jetzt aber auch in Deutschland an.

Jedes Buch beinhaltet mehrere Fingerpüppchen. Bild: Ralph Ribi

Arbeitskollegen, um sich auszutauschen und Probleme zu besprechen, hat sie nicht. «Mein Partner muss sich deshalb alles anhören», sagt Traber und lacht. Zudem steht sie in Kontakt mit zwei Deutschen, die den «Paarzeit-Kalender» herstellen. 24 Kärtchen regen dazu an, die Beziehung zu reflektieren. Traber vertreibt den Kalender für die Schweiz.

Der Countdown läuft

Jetzt sind es noch gut drei Wochen bis zum 1. Dezember. Die Aufregung bei Muriel Traber steigt. «Ich habe das Gefühl, alle müssten jetzt schon einen Adventskalender gekauft haben. Dann merke ich: Ich bin die einzige, die sich schon ein ganzes Jahr damit beschäftigt.»

Nun steigt die Zahl der Bestellungen aber langsam. Sicher ist: Am 1. Dezember werden über 1000 Kinder das erste Couvert öffnen und über 1000 Mütter und Väter das erste Kapitel vorlesen. Und wer weiss? Vielleicht öffnet sich auch für Traber wieder eine Adventstür.