«Ich habe gesehen, wie einfach es war» – Abteilungsleiterin in Thaler Detailhandelsgeschäft sackt 50'000 Franken ein Das Rorschacher Kreisgericht verurteilt eine Frau zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten. Die Österreicherin hat während zwei Jahren regelmässig Stornos gefälscht und sich an der Kasse bedient. Einer Landesverweisung ist sie entkommen. Jolanda Riedener 05.08.2020, 16.51 Uhr

Mehrmals hat die Frau Geld genommen, wegen falschen Bons fehlte es nicht in der Tagesabrechnung. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Die heute 31-jährige Beschuldigte hat während zwei Jahren Warenretouren gefälscht und sich aus der Kasse eines Detailhandelsgeschäfts in Thal bedient. So hat sie zwischen Januar 2016 und Dezember 2017 48'278.25 Franken eingesteckt. Am Mittwoch musste sich die Frau deswegen vor dem Rorschacher Kreisgericht verantworten.