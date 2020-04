«Ich habe die Situation unterschätzt»: Thurgauer Model sitzt auf Kuba fest, weil sie ihre Reise trotz Coronakrise fortsetzte Das Model Laura Baumgärtner steckt derzeit auf Kuba fest. Die 23-Jährige wurde von der Polizei mitgenommen und in einer Hotelanlage ausserhalb der Hauptstadt Havanna untergebracht. Die Bedingungen seien prekär, sagt sie. 20.04.2020, 08.39 Uhr

Laura Baumgärtners reise startete in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Bild: Keystone

(nat) Weil sie trotz Ausbruch der Coronakrise auf Kuba blieb, steckt das Model Laura Baumgärtner nun auf der Insel fest. Die 23-Jährige wurde von der Polizei mitgenommen und in einem Bungalow ausserhalb der Hauptstadt Havanna untergebracht. «Ich werde wie eine Verbrecherin behandelt», sagt Baumgärtner gegenüber «Blick».

Mitte Januar sei die Thurgauerin nach Havanna geflogen, um von dort aus mit kubanischen Freunden die Insel zu bereisen. Das Coronavirus sei schon damals ein Thema gewesen, Ende März schloss Kuba dann die Grenzen. 60'000 Touristen kehrten nach Hause zurück, doch Baumgärtner habe ihre Reise fortgesetzt. «Die Probleme hielten sich zunächst in Grenzen», sagt sie. Sie habe die Situation unterschätzt, sich voll auf die Reise konzentriert und Medienberichte nicht richtig mitverfolgt.

23-Jährige sitzt mit 50 weiteren Personen fest

Vor zwei Wochen habe die Lage begonnen, sich zuzuspitzen. Draussen waren immer weniger Touristen unterwegs und Baumgärtner sei ständig von der Polizei kontrolliert worden. Deshalb habe sie dann begonnen, sich vor den Beamten zu verstecken und sich möglichst kubanisch zu verhalten.

Als dann ihre Bankkarte vom Automaten eingezogen wurde, wendete sich die 23-Jährige, die nicht sehr gut Spanisch spricht, an die lokalen Behörden.

«Um zwei Uhr nachts wurde ich von zwei Polizisten in ein Auto gesetzt.»

Man habe ihr nicht gesagt, wohin man sie bringe. Nach 40 Minuten kam sie in einer Hotelanlage mit Campingplatz ausserhalb von Havanna an. «Sie haben hier eine Art Flüchtlingscamp eingerichtet», erzählt sie «Blick». Nun lebe die Thurgauerin dort mit etwa 50 Personen zusammen. Die meisten würden aus Südamerika und Afrika stammen. Das Gelände rund um die Hotelanlage sei eingezäunt, verlassen dürfe es Baumgärtner nicht.

EDA hat Kenntnis von Schweizer Bürgerin, die blockiert ist

Laura Baumgärtner beschreibt die Bedingungen als prekär. Sie sei dort innerhalb von fünf Tagen drei Mal sexuell belästigt worden und fühle sich komplett hilflos. Als Veganerin erhalte sie zum Frühstück eine Scheibe Brot. «Die Rationen sind winzig.»

Die 23-Jährige stehe zwar mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Kontakt, wann und wie sie nach Hause kommen soll, wisse sie aber nicht. «Das EDA hat Kenntnis von einer Schweizer Bürgerin, die in Kuba blockiert ist. Die Schweizerische Botschaft steht in Kontakt mit der betroffenen Person», bestätigt das Departement auf Anfrage von «Blick». Es gelte jedoch der Grundsatz der Eigenverantwortung.