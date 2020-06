Porträt «Ich habe das Alleinsein unterschätzt»: So ergeht es einer Lehrerin, die zur Corona-Risikogruppe gehört und deshalb nicht unterrichten darf Beatrice Wardoyo ist Lehrerin und Risikopatientin. Sie muss deshalb der Schule fernbleiben. Das Alleinsein habe sie unterschätzt. Diana Hagmann-Bula 02.06.2020, 05.00 Uhr

Kann nicht zur Arbeit, ist aber trotzdem fleissig: Beatrice Wardoyo bereitet daheim am Laptop Lektionen für ihre Stellvertreterin vor. Bild: Ralph Ribi

Beatrice Wardoyo tönt fast schön fröhlich, für all das, was sie in den letzten Monaten durchgemacht hat. An Weihnachten verletzt sie sich beim Abtrocknen an einem Glas. Die linke Mittelfingersehne ist durchgeschnitten.

Ein paar Wochen später will sie mit dem Einkaufswagen die Strasse überqueren, beeilt sich zu sehr, weil ein Bus naht, und stürzt. Die rechte Schulter, zweifach gebrochen. Und dann kommt Corona, gerade als sie in der Ergo- und Physio­therapie endlich Fortschritte macht. Der Arzt empfiehlt der 64-Jährigen daheimzubleiben. Das Alter, Asthma und der Bluthochdruck, drei Risikofaktoren. Ausserdem sei ihr Körper noch geschwächt von den Unfällen und deshalb anfälliger, meint er.

Fortan gibt Wardoyo keine Schule mehr, zur Schule geht sie trotzdem. Nachts und am Wochenende, immer dann, wenn niemand dort ist. «Ich bin eine Frohnatur. Nun stosse aber auch ich an meine psychischen Grenzen. Ich habe das Alleinsein unterschätzt», sagt die Lehrerin. Sie, die – abgesehen von einigen wenigen Jahren als junge Mutter – ein Leben lang unterrichtet hat. Seit zwanzig Jahren arbeitet sie am Boppi, wie sie das Schulhaus Boppartshof im Westen der Stadt liebevoll nennt:

Das Schulhaus Boppartshof im Wolfganghof. Bild: Jil Lohse

Für Wardoyo steht nun die Jobsharing-Partnerin vor der sechsten Klasse. Ihre Stellvertreterin hat das Pensum vorübergehend erhöht.

«Ein Idealfall, für mich und für die Schülerinnen und Schüler.»

Dankbar für den «digitalen Quantensprung»

Nachts druckt Wardoyo in der Schule aus, was sie zu Hause für bestimmte Fächer vorbereitet hat. Dann legt sie den Stapel ihrer Kollegin hin, die das Programm mit den Mädchen und Buben umsetzt. «Gerade in der Mathematik muss meine Stellvertreterin viel mit den Kindern repetieren. Während des Homeschoolings ist in diesem Bereich nicht allzu viel hängen geblieben», sagt Wardoyo.

Sie schätzt den «digitalen Quantensprung», den sie, aber auch Schule und Schüler während des Lockdown gemacht haben. «Ich hatte vorher zum Beispiel keine Ahnung vom Programm Teams. Nun verwende ich es in meiner ausserordentlichen Situation noch immer regelmässig.» Etwa um einem Schüler eine Mathematikaufgabe zu erklären, bei der er nicht durchblickt. Oder um mit einer Vierergruppe, die sich für ein Rollenspiel in ein französisches Restaurant begibt, die Aussprache zu üben.

Die Schulleiterin hat sie ausserdem beauftragt, sich mit Schulentwicklungsthemen auseinanderzusetzen und entsprechende Fachliteratur zu studieren. Später werde das in die Teamarbeit einfliessen, sagt Wardoyo. Das alles bereite ihr zwar viel Spass, ersetze es aber nicht, die Kinder live zu treffen.

«In Videotelefonaten und E-Mails spüre ich nicht so gut heraus, wie sie sich fühlen.»

Man merkt: Wardoyo liebt ihren Beruf, sie liebt ihre Schüler. «Am letzten Schultag muss ich mich immer zusammenreissen, um nicht zu weinen.» Keine Woche, die wie die andere ist, den Lehrplan kreativ umsetzen dürfen, Mädchen und Buben mit Empathie und Wohlwollen auf dem Weg in die Oberstufe begleiten: Das seien die schönsten der vielen schönen Seiten an ihrem Job.

«Die Schülerinnen und Schüler spüren, dass sie mir ans Herz wachsen. Deshalb geben sie viel zurück.»

Mehrere E-Mails habe sie erhalten, seit sie nicht mehr zur Schule könne. Von Kindern und Eltern. «Sie schreiben, dass sie mich vermissen. Und mir ergeht es gleich.»

Für Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule ist der Fernunterricht zu Ende. Bild: Samuel Golay / Keystone

Ergotherapie und Physiotherapie geben Struktur

Als Träumerin, die Struktur von aussen benötige, beschreibt sich die St.Gallerin. Deshalb bemüht sie sich, ihre Tage daheim zu planen. Es komme ihr gelegen, dass sie einmal pro Woche in die Ergotherapie müsse und einmal in die Physiotherapie, dass sie täglich Übungen zu absolvieren habe, bis Finger und Schulter schmerzen. Beides lenkt ab.

Und sind die Therapiehausaufgaben und Arbeiten für die Schule erledigt, stellt sie endlich Fotoalben fertig, geht spazieren oder telefoniert mit ihrer Tochter. Sie zeigt Wardoyo die neun Monate alte Enkelin, die sie in den letzten Monaten nur selten und wenn, auf Abstand, sehen konnte.

«Sie macht so viele Fortschritte und ich kann nicht teilhaben. Das macht mich traurig.»

Ihr Mann fährt mit dem Zug zur Arbeit. Er befürchte, das Coronavirus heimzubringen, erzählt die 64-Jährige. «Deshalb nutzen wir getrennte Betten und Bäder. Nun ist es höchste Zeit für einen Kuss.» Nächste Woche wird alles möglich sein. Umarmungen mit Liebsten, das Wiedersehen mit Schülern. Wardoyo wird wieder unterrichten.

Keine Ferien auf Indonesien, dafür noch ein Schuljahr

Im Sommer hätte sie mit ihrem Partner für Ferien in seine Heimat fliegen wollen. Nach Flores, einer Insel in Indonesien. Drei Jahre hatten die beiden nach der Hochzeit in dem südostasiatischen Land gelebt, das erste Kind kam dort zur Welt.

Sie haben die Reise wegen Corona storniert. Nicht so schlimm, lasse sich nachholen, sagt Wardoyo. Sie ist froh, dass sie noch ein Jahr als Lehrerin vor sich hat. Es ist nämlich unklar, ob Schlussfeiern und Verabschiedungen im Sommer wie üblich stattfinden. Ein Abschied auf Distanz, er hätte Wardoyo wohl das Herz gebrochen.