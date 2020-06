Porträt «Ich habe alles gesehen. Arm, reich, jung, alt»: Ein Wittenbacher Kaminfeger schaut auf über 40 Jahre Arbeit zurück Der Wittenbacher Kaminfegermeister Franz Diethelm geht in Pension. Er hat Abenteuerliches erlebt. Auch an der Zürcher Goldküste, wo er bei prominenten Millionären aus und ein ging. Melissa Müller 11.06.2020, 17.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kaminfegermeister Franz Diethelm tritt per 30. Juni in den vorzeitigen Ruhestand.

Michel Canonica

An manchen Abenden kam Franz Diethelm mit rabenschwarzem Gesicht nach Hause. Seine Frau Irma sagt:

«Manchmal war mein Mann so schwarz, dass ich nur noch das Weiss seiner Augäpfel sehen konnte.»

Etwa wenn er notfallmässig einen Ofenkamin reinigen musste. «Platzangst darf man da nicht haben», sagt der «Schwarze Mann», der sich den hartnäckigen Russ mit Kernseife von der Haut schrubbt.

Die Arbeit im Kamin hinterliess Spuren. Michel Canonica

Für den Termin mit der Zeitung hat sich der Kaminfeger herausgeputzt: Er trägt einen Zylinder, ein rotes Halstuch, und an seinem schwarzen Gwändli glänzen goldene Knöpfe. «So ziehe ich mich nur an, wenn ich an Hochzeiten als Glücksbringer auftrete», sagt der 63-jährige Wittenbacher, der frühzeitig in Pension geht.

Kaminfegermeister Franz Diethelm tritt in den vorzeitigen Ruhestand.

Michel Canonica

Seit 27 Jahren betreut der Kaminfegermeister die Gemeinden Wittenbach, Häggenschwil, Muolen und Berg. «Schade, dass er aufhört», sagt der Häggenschwiler Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring.

«Franz ist ein liebenswürdiger, sehr freundlicher Mensch. Er konnte es mit allen gut. Es gab in all den Jahren keine einzige Beschwerde.»

Das sei nicht selbstverständlich. In Lütisburg, wo Eisenring zuvor Gemeindepräsident war, habe es hin und wieder Zoff mit dem Kamin­feger gegeben.

Im Haus des «Schwarzen Mannes» stehen überall Kaminfegerfigürchen. Michel Canonica

Franz Diethelm wartete nicht nur Heizungen und kratzte dicke Russschichten aus den Kaminen. Er nahm sich auch gern Zeit für einen Schwatz.

«Ich habe alles gesehen. Arm, reich, jung, alt, krank.»

Manche Leute waren so angetan vom sanftmütigen Mann, dass sie den «Glücksbringer» gar nicht mehr ziehen lassen wollten. Bei einem älteren Ehepaar rechnete Diethelm stets eine Stunde extra ein für ein reichhaltiges Frühstück. «Die beiden waren oft allein und froh, dass sie jemanden zum Reden hatten.»

Eheprobleme, Nachbarsstreitigkeiten und Schicksalsschläge

Seine Kundinnen und Kunden vertrauten ihm oft Persönliches an. Nachbarsstreitigkeiten, Schicksalsschläge und Eheprobleme. Franz Diethelm hütete sich, Beziehungstipps zu geben. Er hörte meist nur zu und nickte verständnisvoll. «Ich wollte nicht schuld sein an Scheidungen.»

Der Beruf des Kaminfegers hat sich stark gewandelt. Früher kam es vor, dass Diethelm barfuss von einer Küche in einen Kamin klettern musste. Er klemmte sich mit den Ellenbogen fest und stiess sich an der Steinmauer hoch. Das sei heute nicht mehr nötig. «Man hat Spezialruten, mit denen man den Kamin ausstossen kann.»

Kaminfeger machten den Handstand auf dem Dach

Noch vor einigen Jahren kraxelte er ungesichert auf den Dächern herum. «Manche übermütige junge Kaminfeger machten auf den runden Kaminen auf alten Fabriken sogar den Handstand.»

Erinnerungsbild einer Delegiertenversammlung der Kaminfeger.

Michel Canonica

Inzwischen arbeiten Kaminfeger häufiger im Keller als auf dem Dach. Die Zentralheizungen werden zunehmend elektronisch oder per Computer gesteuert. Viele Hauseigentümer setzen auf alternative Energien, auf Wärmepumpen, Erdsonden und Fernwärme. Das hat zur Folge, dass die Kaminfeger weniger zu tun haben. Als Diethelm 1993 seine Stelle in Wittenbach antrat, hatte er vier Angestellte. Zuletzt waren sie nur noch zu zweit. Sein Nachfolger Cornel Rohner, der bereits in Gossau und Waldkirch als Kaminfeger tätig ist, wird sein Arbeitsgebiet erweitern. Er legt am 1. Juli los.

Durch Zufall zum Traumberuf

Es war Zufall, dass Franz Diethelm Kaminfeger wurde. Eine Maurerlehre brach er wegen Rückenschmerzen ab. Bei einer Schnupperlehre als Koch lernte er drei Kaminfeger kennen, die im Restaurant russten. Er servierte den Männern eine Glace. Nach Feierabend machte der junge Mann Autostopp. Ein VW-Käfer hielt an. Einer der Kaminfeger, die er bedient hatte, nahm ihn mit. Darauf besuchte er eine Schnupperlehre. Der Beruf habe ihm stets zugesagt. Nicht zuletzt, weil mit gut gewarteten Heizungsanlagen sparsamer und umweltfreundlicher geheizt werden kann. Zudem verhütet der Kaminfeger Brände.

Bei Millionären aus und ein gegangen

Nach der dreijährigen Lehre arbeitete Diethelm in der Goldküstengemeinde Zumikon. Er betrat Villen mit Garagen voller Rolls Royce, und an den Wänden hingen Bilder der Yachten des Hausbewohners. «Sogar eine vollautomatische Kegelbahn gab es.»

Der Bauernsohn, im Dörfchen Galgenen im Kanton Schwyz aufgewachsen, kam aus dem Staunen kaum heraus. Solchen Prunk hatte er noch nie gesehen. Einmal musste er den Kamin putzen bei Fritz Leutwiler, dem einstigen Präsidenten der Nationalbank.

«Er setzte sich einfach ans Cheminée und plauderte mit mir, einem einfachen Handwerker.»

Der prominente Mann, den er aus dem Fernsehen kannte, erwies sich als «ganz normaler Typ».

So ging der Kaminfeger bei Industriellen und Bundesräten ein und aus. Allerdings konnte sich der zweifache Familienvater kein Haus an der Goldküste leisten.

In Wittenbach konnte sich der Innerschweizer ein stattliches Einfamilienhaus mit Garten kaufen. Ein Traum, der ihm an der Goldküste verwehrt blieb. Michel Canonica

1993 zog er mit seiner Familie nach Wittenbach, in ein stattliches Einfamilienhaus mit grossem Garten. «Hier haben wir uns von Anfang an wohl gefühlt», sagt seine Frau Irma, die stets die Administration des Kaminfegerbetriebs erledigt hat.

In der Stube stehen putzige Kaminfegerfigürchen aus Zinn, Glas und Schokolade in einer Vitrine.

Kaminfegerfigürchen in der Vitrine. Michel Canonica

Zu Diethelms Lieblingsfilmen gehört «Die schwarzen Brüder» über die Tessiner Kaminfegerbuben, die im 19. Jahrhundert nach Mailand verkauft wurden. «Eine brutale, traurige Geschichte, die ans Herz geht.»

Dieser Film ist dem Kaminfegermeister ans Herz gegangen. Michel Canonica

Er werde den Kundenkontakt vermissen, sagt Franz Diethelm, der sich auch bei der CVP Wittenbach und in der Feuerwehr engagiert hat. «Kaminfeger ist ein körperlich anstrengender Beruf. Ich habe sehr viel gearbeitet und freue mich nun auf ein paar schöne Jahre.» Er wolle mehr Zeit zum Jassen, Wandern, Kegeln und für seine Familie haben. «In einer Woche kommt unser erstes Grosskind zur Welt.»