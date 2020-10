«Ich glaube, dass uns jemand für unser Tun bewertet»: Rorschacherin schickt den 200. Lastwagen mit Hilfsgütern nach Osteuropa – ein besonderer Moment Astrid Eisenring leistet schon viele Jahre Hilfe für bedürftige Familien in Osteuropa. Diese Woche hat die 72-Jährige mit ihrem zehnjährigen Verein «Hoffnung für Kinder in Not» den 200. Lastwagen nach Rumänien losgeschickt. Der strenge Lockdown erschwere das harte Leben der Menschen, die in Armut leben, noch mehr. Jolanda Riedener 02.10.2020, 17.00 Uhr

Bis oben soll der Lastwagen gefüllt werden: Zwischen die Schulbänke stopfen die Helfer zum Beispiel Windeln. Bild: Jolanda Riedener

Matratzen, Kinderbetten und Decken laden die pensionierten Herren nacheinander in den Lastwagen. Er ist schon zur Hälfte voll mit Schulbänken und Stühlen, als er in Rorschach ankommt. Das Material konnte am Vormittag in den aargauischen Gemeinden Buchs und Unterlunkhofen an Schulen abgeholt werden. Astrid Eisenring schreibt alles auf eine Liste, was die freiwilligen Helfer einladen. Die 72-Jährige sagt:

«Ja, es ist schon ein besonderer Moment.»

Vor zehn Jahren hat sie den Verein «Hoffnung für Kinder in Not» gegründet. Heute schickt sie den 200. Lastwagen mit Hilfsgütern nach Rumänien. «Das ist eine schöne Zahl, auch für die Stadt Rorschach», sagt Eisenring. Später wird sie mit den Helfern darauf anstossen. Wenn alles gut geht, kommt das Material in zwei Tagen in der Stadt Targu Mures, in Siebenbürgen an. Knapp 130'000 Einwohner hat die Stadt. Den Menschen dort fehle es an allem. Eisenring sagt:

«Sie haben kein Geld, um Lebensmittel, Medikamente und Holz zum Heizen zu kaufen.»

Astrid Eisenring notiert alle Güter, die in den Lastwagen geladen werden. Diese muss sie auf den Frachtpapieren für den Chauffeur vermerken. Bild: Jolanda Riedener

«Momentan sind wir etwas überfordert», sagt Eisenring, wie immer mit einem sanften Lächeln. Wegen der Hygieneregeln um Corona hat sie in diesem Jahr nur an wenigen Tagen Material im SBB-Lager an der Churerstrasse annehmen können. Am vergangenen Samstag seien sie und ihr Team dann regelrecht überrannt worden. In den beiden grossen Hallen stapeln sich Kisten, Säcke und Möbel. Sie sagt:

«Die Leute hatten in diesem Jahr Zeit, Zuhause auszumisten. Das merken wir.»

In einer Ecke stehen Nähmaschinen bereit. Der ehemalige Eigentümer des Babyhus Keller habe sich alle angeschaut, nun seien sie funktionstüchtig.

Neu mit Brockenhaus an der Hauptstrasse

Astrid Eisenring packt ebenfalls mit an, tragt Säcke und fährt Material mit dem Hubwagen zur Rampe. Obwohl heute keine Annahme ist, kommen mehrere Personen vorbei mit Taschen voller Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Jemand stellt eine Kaffeemaschine hin. «Funktioniert sie?» fragt Eisenring auf Italienisch. Das Gerät kommt ihr gerade recht.

Demnächst eröffnet Eisenring an der Hauptstrasse 41 ein Brockenhaus, wo sie Dinge verkauft, die sie nicht nach Osteuropa verlädt. Sie sagt:

«Mit dem Erlös finanzieren wir den Transport mit den Lastwagen oder kaufen Material und Essen vor Ort.»

So kann sie Spendern und den Gästen im Lokal künftig einen Kaffee anbieten.

Astrid Eisenring bekommt beim Beladen des Lastwagens Hilfe von Rentnern aus der Region. Bild: Jolanda Riedener

Auf Geldspenden sei der Verein angewiesen. 2150 Euro kostet der Lastwagen, den sie heute losschickt. Davor muss sie für den Chauffeur die entsprechenden Papiere herrichten.

Das klappt nicht immer einwandfrei. Im April diesen Jahres verlangten die polnischen Zöllner die Ladelisten. Sie waren korrekt, das Gewicht der Güter allerdings stimmte nicht.

«Die Beamten wurden kritisch, dachten der Chauffeur hätte etwas aus der Ladung entfernt»

Sie sucht Helferinnen und Helfer zum Päckli machen

Astrid Eisenring organisiert die Transporte, knüpft Kontakte zu Spendern oder Firmen und hat ihre Leute vor Ort. Ihr Telefon klingelt oft. Sie sagt:

«Wenn ich eine Nachfolgerin finden würde, hätte ich schon lange etwas reduziert.»

Freiwillige Helferinnen und Helfer sucht sie immer. Vor allem für die anstehenden Weihnachtspäckli, die sie jedes Jahr für Kinder in Osteuropa vorbereitet. Schulhefte, Farbstifte, Schulranzen, Handschuhe und Mützen, sowie Zahnpasta, Seife und Schokolade gibt es für sie. Abstandhalten beim Einpacken der Geschenke sei in den grossen Lagerhallen kein Problem.

Astrid Eisenring und ihr Team sammeln seit zehn Jahren Hilfsgüter für Bedürftige in Osteuropa. Bild: Jolanda Riedener

«Die Freude der Kinder über die Päckli ist unbeschreiblich», sagt Eisenring. Das sei der Lohn für ihre Arbeit. Die praktizierende Katholikin lebe aber auch nach dem Grundsatz der Nächstenliebe:

«Ich glaube schon, dass uns jemand für unser Tun bewertet.»

Und sie hoffe, einmal in den Himmel zu kommen.

Keine Reisen vor Ort im Coronajahr

Normalerweise reist sie mehrmals im Jahr in die betroffenen Regionen. Wegen Corona ist das 2020 nicht möglich. Sie habe aber jemanden vor Ort, der sich um alles kümmert. Sie sagt:

«Derzeit sind die Kinder sehr deprimiert.»

Erst kürzlich konnten sie wieder zur Schule gehen. Zum Teil waren die Schulen bereits nach zwei Wochen wieder zu. Es fehlt den Kindern an Beschäftigung und sie haben keine Ablenkung. So hat Astrid Eisenring kurzerhand einen Malwettbewerb lanciert, bei dem ihr die Buben und Mädchen die Zeichnungen in die Schweiz schicken.