«Ich freue mich auf die neue Aufgabe»: Kathrin Waldvogel-Zürcher wird neue Berger Schulrätin Die Sekundarlehrerin erzielt bei der Ersatzwahl in den Berger Primarschulrat das beste Ergebnis. Kathrin Waldvogel vereint knapp 100 Stimmen mehr auf sich als ihre Konkurrentin Andrea Meier. Perrine Woodtli

Die neu gewählte Berger Schulrätin Kathrin Waldvogel-Zürcher. (Bild: PD)

Nicht immer haben es kleine Gemeinden leicht, überhaupt eine Kandidatin oder einen Kandidaten für ein politisches Amt zu finden. In Berg hatten sich für den frei werdenden Sitz im Primarschulrat gleich zwei Frauen zur Wahl gestellt: Andrea Meier und Kathrin Waldvogel-Zürcher. Beide parteilos, beide in Berg aufgewachsen, beide aus dem Bildungsbereich.

Das Rennen machte schliesslich Kathrin Waldvogel. 196 Bürgerinnen und Bürger gaben der 38-Jährigen am Sonntag ihre Stimme. Ihre Konkurrentin Andrea Meier vereinte mit 97 knapp 100 Stimmen weniger auf sich. Die Wahlbeteiligung betrug 51,50 Prozent.





«Ich freue mich sehr über den Wahlsieg und auf die neue Aufgabe», sagt die frischgewählte Schulrätin, die am Sonntag mit ihrer Familie, ihren Freunden und den Nachbarn auf den Wahlerfolg angestossen hat. Sie danke den Bürgern für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und hoffe, dass sie die Erwartungen erfüllen werde.

Kathrin Waldvogel ist dreifache Mutter und unterrichtet seit 13 Jahren an der Maitlisek in Gossau. Sie wird ihr neues Amt am 1. November antreten. «Ich werde mich möglichst schnell in die neue Materie einarbeiten», sagt Waldvogel, die von der Schulratspräsidentin angefragt wurde, ob sie für das Amt kandidieren möchte.



Mitstreiterin freut sich über knapp 100 Stimmen

Gross gefrustet zeigt sich derweil ihre Mitstreiterin Andrea Meier nicht. «Der Ausgang von solchen Wahlen ist immer offen und ich finde nicht, dass man da enttäuscht sein darf», sagt die 39-Jährige. Für sie sei es eigentlich schon klar gewesen, wer die Wahl gewinnen würde.

«Ich denke, der Berger wählt denjenigen, den er schon kennt.»

Kathrin Waldvogel sei im Dorf verankert, ihre Kinder gingen dort zu Schule. Meier selbst wohnt seit rund zwei Jahren wieder im 850-Seelen-Dorf. Das Endergebnis würde denn auch klar für sich sprechen. «Kathrin Waldvogel hat einige Stimmen mehr als ich. Und das ist völlig okay so.» Sie freue sich, dass sie knapp 100 Stimmen erhalten habe und halte es sich offen, ob sie wieder einmal für ein solches Amt kandidieren werde.