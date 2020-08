Porträt «Ich erlebte gestandene Männer, die weinten, als sie das Billett abgeben mussten» - das erlebt der Rorschacher Fahrberater für Senioren Der Fahrlehrer Rolf Gaus prüft, ob betagte Personen noch in der Lage sind, ein Fahrzeug zu lenken. Für viele Seniorinnen und Senioren gehe es dabei vor allem um die Eigenständigkeit. Mit dem Ausweisentzug bricht für sie oft eine Welt zusammen. Jolanda Riedener 24.08.2020, 05.00 Uhr

Die meisten Fahrschüler von Rolf Gaus sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. Bild: Jolanda Riedener

Rote Turnschuhe, Sonnenbrille, Lederjacke: Rolf Gaus ist nicht nur jugendlich gekleidet, er kanns auch gut mit den Jungen. Seit 34 Jahren ist der Rorschacher Fahrlehrer. Der 60-Jährige bietet aber auch Fahrberatungen für Seniorinnen und Senioren an. «Oft muss der Arzt nach einem Unfall oder einer Operation einer Person beurteilen, ob diese noch fahrtüchtig ist», sagt Gaus. Wenn das aus medizinischer Sicht nicht zu beurteilen ist, kommt Rolf Gaus ins Spiel. Er macht mit den Betroffenen nach einem vorgängigen Einführungsgespräch eine stündige Kontrollfahrt im eigenen Auto und überprüft deren Fahrfähigkeiten. Gaus sagt:

«Die Nervosität ist dabei jeweils sehr gross.»

Er könne aber niemanden schonen: Gefahren wird mitten in die verkehrsreiche Stadt und immer auch auf die Autobahn. Nicht selten kommen hochbetagte, teils über 90-jährige Personen zu ihm. Manchmal würden auch Familienangehörige den Betroffenen eine Fahrberatung nahe legen.

Die Reaktionszeit und die Beweglichkeit von Senioren ist nicht mehr dieselbe wie bei einem 20-Jährigen, weiss Gaus. «Oft fahren die Betroffenen seit 50 oder 60 Jahren Auto», sagt er. Umso schwerer sei es, wenn er ihnen mitteilen müsse, dass es besser sei, sie würden den Führerschein abgeben. Er sagt:

«Für sie bricht eine Welt zusammen, wenn man ihnen den Ausweis wegnimmt.»

Rolf Gaus kann das gut nachvollziehen und hat Verständnis für diese Reaktionen. Autofahren bedeutet auch Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. «Ich erlebte gestandene Männer die weinten, als sie das Billett abgeben mussten», sagt Gaus. Das tue ihm schon weh.

Autofahrer, die kaum noch laufen können

Auf den Kontrollfahrten mit den Senioren sei es auch schon zu brenzligen Situationen gekommen, zum Beispiel wurden Fussgänger übersehen. Auch die Rück- und Seitenspiegel werden vielfach zu wenig genutzt. Bei der Fahrberatung unterscheidet er in vier verschiedenen Kategorien, je nach schwere der Fehler, die gemacht wurden.

Rolf Gaus kann verstehen, was es heisst, den Führerausweis abgeben zu müssen. Bild: Jolanda Riedener

«Ich habe manchmal Leute, die kaum noch laufen können, aber Autofahren dürfen.» Dann sei es natürlich fraglich, ob die Pedalen noch gut betätigt werden können oder die Beweglichkeit für den Schulterblick zum Beispiel ausreicht.

Oft höre er auch: «Ich brauche das Auto ja nur zum Einkaufen.» Viele Senioren fahren ausserdem die immer gleiche Strecke. In der Routine werde aber gerne etwas übersehen, oder der Vortritt missachtet. Für viele Teilnehmer seiner Fahrberatung sei es eine Horrorvorstellung, zur Rushhour nach St. Gallen oder Zürich fahren zu müssen.

Man könne auch mit einem Fahrlehrer ein Manko gutmachen und die eigenen Fähigkeiten wieder etwas auffrischen. In der Realität würde das aber kaum jemand machen. Dafür seien viele zu stolz und zu stur. Auch die Ausrede: «Ich fahre schon seit vielen Jahren unfallfrei», hört Gaus oft.



Die Entscheidung eigenmächtig treffen

Rolf Gaus ermuntert Seniorinnen und Senioren, den Führerausweis doch freiwillig abzugeben, wenn die Sicherheit in Gefahr ist. Den Betroffenen sagt Gaus jeweils:

«Lieber aufhören, bevor etwas passiert.»

Dann könne man stolz sein auf die vielen unfallfreien Jahre und die Entscheidung noch eigenmächtig treffen. Aber es gebe auch ganz andere Beispiele: «Ich begleitete einen 82-Jährigen, der fuhr einwandfrei. Es gab nichts zu bemängeln.»

Meistens arbeitet Rolf Gaus mit 18 bis 20-Jährigen. «Ich mag den Umgang mit den Leuten und komme mit ganz unterschiedlichen Typen in Kontakt», sagt er. Das gefalle ihm und er mache seine Arbeit auch nach den vielen Jahren noch sehr gerne. In fünf Jahren geht der Rorschacher in Pension. Wie wäre es für ihn, wenn er eines Tages nicht mehr Autofahren könnte? «Das würde mich sicher hart treffen», sagt er. Aber das Verständnis wäre bei ihm sicher grösser, sollte es einmal soweit kommen.