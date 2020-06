«Ich bin kein Abziehbild meines Mannes»: Trudy Cozzio will den Sitz im St.Galler Stadtrat zurückerobern, den die CVP mit dem Tod ihres Mannes Nino 2017 verloren hatte Trudy Cozzio will im St.Galler Stadtrat eine bürgerlich-soziale Lücke schliessen. Am liebsten übernähme die 62-Jährige bei einer allfälligen Wahl im Herbst dieses Jahres die Direktion Bildung und Freizeit. Einstehen will die erfahrene CVP-Politikerin auch für eine lebendige Innenstadt und eine verstärkte regionale Zusammenarbeit. Interview: Daniel Wirth 11.06.2020, 05.00 Uhr

«Am liebsten wäre mir die Direktion Bildung und Freizeit», sagt Trudy Cozzio. Bild: Ralph Ribi (9. Juni 2020)

Stadtrat Nino Cozzio ist 2017 im Amt verstorben. Seither sind die Christlichdemokraten nicht mehr in der Exekutive der Kantonshauptstadt vertreten – das erste Mal seit 100 Jahren. Am 27. September soll Trudy Cozzio die Kohlen aus dem Feuer holen. Sie sei keine Kopie ihres verstorbenen Manns. Sie stehe aber ein für die gleichen gesellschaftlichen Werte. Cozzio versteht sich als Brückenbauerin zwischen Jung und Alt und zwischen Reich und Arm. Am Herzen liegen ihr die Bildung sowie eine lebendige und gut erreichbare Innenstadt, in der Detailhändler und Beizer überleben können.

Was befähigt Sie, Stadträtin zu werden?

Trudy Cozzio: Ich bin gut vernetzt in der Stadt St.Gallen. Dadurch kann ich Brücken bauen zwischen Jung und Alt, zwischen sozial schlechter und besser gestellten Einwohnerinnen und Einwohnern, zwischen links und rechts. Zudem habe ich reiche politische Erfahrung. Ich war zehn Jahre im Stadtparlament, präsidierte die CVP-Fraktion und war Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Ich bin gesellschaftlich integriert und spüre den Puls der Bevölkerung. Ich habe Empathie und kann sehr gut auf die Leute zugehen, ihnen zuhören und ihre Bedürfnisse abholen.

Sie führen Ihre Erfahrung ins Feld. Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, Trudy Cozzio sei mit 62 Jahren zu alt für eine Kandidatur?

Mit 62 ist man nicht alt. Man hat Lebenserfahrung. Man hat Kinder grossgezogen und Eltern gepflegt. Mit 62 habe ich einen reich gefüllten Rucksack. Ich fühle mich fit für die Kandidatur und für die Ausübung des Amts. Der jetzige Stadtrat ist verhältnismässig jung. Meine Generation mit ihrem Wissen und ihrer Lebenserfahrung tut dem Gremium gut und hat in der Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert.

Warum gehen Sie nicht aufs Ganze, weshalb kandidieren Sie nicht gleich als Stadtpräsidentin?

Das war zwar eine Diskussion innerhalb der CVP. Doch es passt nicht zu mir. Als Stadträtin würde ich mich wohlfühlen, als Stadtpräsidentin nicht. Ich will authentisch bleiben.

Die CVP hätte es gerne gesehen.

Ja, wie jede andere Partei auch, weil es mehr Beachtung findet. Jede Partei hätte gerne das Stadtpräsidium, aber im Moment ist unser Ziel einen Stadtratssitz zurückzuerobern.

Ihnen ist eine lebendige Innenstadt wichtig. Was halten Sie von den erweiterten Ladenöffnungszeiten, die der Stadtrat Anfang Monat überraschend in Kraft gesetzt hat?

Völlig überraschend kam das nicht. Die Liberalisierung war ein Wunsch des Detailhandels, der in Foren des Projekts «Zukunft St.Galler Innenstadt» immer wieder geäussert wurde. Grundsätzlich begrüsse ich die längeren Öffnungszeiten. Wir müssen jetzt in Ruhe schauen, wie sich das Ganze einpendelt. Die längeren Öffnungszeiten bringen eher den grösseren Läden einen Vorteil als den kleineren, die ihr Personal allenfalls aufstocken müssten.

Die Stunde, die am Samstag länger geöffnet sein darf, bringt meiner Ansicht nach auch den kleineren Geschäften etwas.

Sie fordern, die Stadt müsse zusammen mit den Eigentümern aktiv werden, damit leer stehende Ladenflächen in der Innenstadt wieder genutzt werden. Wie soll die Stadt hier konkret vorgehen?

Sie muss den Dialog suchen mit den Eigentümern und mit Interessenten und im Bedarfsfall eine Vermittlerrolle einnehmen, was den Mietzins angeht.

Die SP/Juso/PFG-Fraktion wollte 2018 eine Lenkungsabgabe einführen, mit der Hausbesitzer belegt werden sollten, die ihre Läden lieber leerlassen als günstiger zu vermieten. Was halten Sie davon?

Eine Lenkungsabgabe bringt weniger, als miteinander nach Lösungen zu suchen. Eine Mietstrafe wäre nicht das Erste, das ich im Kampf gegen das Ladensterben einzuführen versuchte.

Am 27. September wird auch über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl abgestimmt. Was legen Sie in die Urne, ein Ja oder ein Nein?

Ein überzeugtes Ja! Es ist der dritte ­Anlauf. Jetzt müssen wir das durch­bringen. Es ist ein gutes Projekt. Wir sollten nicht einfach immer verhindern. Kritisch hinschauen ist zwar gut und sehr wichtig, aber jetzt dürfen wir auch einmal sagen: Sie haben es gut gemacht und stimmen dem Ganzen zu, auch wenn es, zugegeben, die Steuerzahler viel Geld kostet.

Sie sagen, die Stadt St.Gallen müsse gut erreichbar sein. Was halten sie von der aktuellen Verkehrspolitik, die in der Stadt St.Gallen vorherrscht?

Die Mobilitätsinitiative, die die Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs aufheben wollte, habe ich abgelehnt, obschon meine Partei gespalten war. In jüngster Zeit wurden in der Innenstadt Parkplätze aufgehoben, weniger müssen es nicht mehr werden. Ein Grundangebot an überirdischen Parkplätzen braucht es.

Mir ist ein guter Mix sämtlicher Verkehrsträger wichtig.

Umerziehen können wir niemanden, wir sollten mit einem guten Angebot im öffentlichen und beim Langsamverkehr Automobilisten vom Umsteigen auf den Bus oder das Velo überzeugen.

Sie wollen Ihre Aufmerksamkeit den Stadtbahnhöfen St.Fiden, Winkeln und Haggen schenken.

Das stimmt. Ich finde, diese Stadtbahnhöfe sind wichtig. Es muss für Pendler, die in diesen Stadtteilen arbeiten, attraktiv sein mit der Bahn zu fahren. Damit entlasten wir unsere Strassen.

«Ich nehme gerne das Auto, aber steige in jüngster Zeit öfters auf das Velo um.» – Stadtratskandidatin Trudy Cozzio. Bild: Ralph Ribi

Am 27. September entscheiden wir in der Stadt St.Gallen auch darüber, ob ein Artikel zum Schutz der Umwelt und des Klimas in der Gemeindeordnung verankert wird. Wie werden Sie abstimmen?

Mit einem klaren Ja. Zugegeben: Ich nehme auch gerne das Auto, aber steige in jüngster Zeit öfters auf das Velo um. Es braucht uns alle, um den Klimaartikel bis 2050 umgesetzt zu haben.

Sie regen eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Stadt St.Gallen und den umliegenden Gemeinden an. Wie soll diese Zusammenarbeit denn aussehen?

Wir müssen Probleme gemeinsam lösen und zusammen einstehen. Dann hat die Region St.Gallen mehr Gewicht.

Sie wollen die Stadt St.Gallen fusionieren mit Gossau, Wittenbach, Gaiserwald und Mörschwil?

Fusionen wären der Idealfall. Es geht aber auch mit besserer Zusammenarbeit ohne Gemeindefusionen, mit gemeinsamen Verwaltungseinheiten.

Als eines Ihrer finanzpolitischen Ziele bezeichnen Sie die Angleichung des Steuerfusses der Stadt an die tieferen der Nachbarn. Welche Leistungen bauten Sie ab?

Ich bin gegen einen Leistungsabbau. Wir müssen einen Mittelweg finden: Gute Steuerzahler dürfen wir nicht vergrämen, die sozial schwächer gestellten Einwohner müssen wir unterstützen. Die finanzstarken Nachbargemeinden müssen in Zukunft in die Pflicht genommen werden. Wir können als Zentrumsstadt nicht alles selber tragen.

Sie sagen, die Bildung liege Ihnen am Herzen. Gibt es heute Defizite?

Die Universität dürfte breiter aufgestellt sein, mit mehr Disziplinen, damit St.Gallen zur Universitätsstadt wird und die jungen St.Gallerinnen und St.Galler nicht in anderen Landesteilen studieren müssen und hier bleiben können. An den Primar- und Oberstufenschulen der Stadt läuft es gut.

Eine Umfrage des Lehrerverbands zeigt: Die Lehrerinnen und Lehrer in der Stadt sind teilweise unzufrieden. Können Sie das nachvollziehen, Sie sind Teil des Lehrkörpers?

Ja, ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Es braucht mehr Dialog zwischen dem Schuldirektor, den Dienststellen, den Gewerkschaften und den Lehrerinnen und Lehrern.

Wäre die Direktion Bildung und Freizeit ihre Lieblingsdirektion?

Ja. Von der Ausbildung und von meinem Beruf her wäre mir diese Direktion am nächsten. Aber ich traue mir auch zu, die anderen Direktionen zu leiten.

Wie sähe Ihr Führungsstil aus?

Bestimmt nicht von oben herab. Ich bevorzuge das Miteinander und die Partizipation aller beteiligter Seiten.

Sind sie politisch gesehen eine Kopie Ihres Mannes, der bis zu seinem Tod im Stadtrat wirkte?

Nein. Aber ich stehe für die gleichen Werte ein. Ich bin bürgerlich-sozial, wie mein Mann es war. Ein Abziehbild von ihm bin ich nicht, war ich auch nie.

Wie wichtig ist Ihnen das C im Parteikürzel der CVP?

Christliche Werte sind mir wichtig. Ich bin gläubig, auch wenn ich nicht jeden Sonntag zur Messe in die Kirche gehe.

Welche drei Adjektive passen zu Ihnen?

Leidenschaftlich, herzlich, erfahren.