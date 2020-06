Porträt «Ich bin eine nachhaltige Wahl»: Der Goldacher Rolf Deubelbeiss (FDP) will Schulpräsident werden - seine Chancen stehen gut Im Metier kennt sich der Dozent für Medien und Informatik an der Pädagogischen Hochschule aus. Als Schulpräsident von Goldach würde er er die Kommunikation verbessern - auch mit den Lehrern und Eltern. Geprägt hat den Seebub sein Vater. Jolanda Riedener 29.06.2020, 05.00 Uhr

Ruderer, Hochschuldozent, Familienvater: Rolf Deubelbeiss ist bis jetzt konkurrenzloser Kandidat fürs Schulpräsidium. Bild: Jolanda Riedener

Goldach hat Dorfcharakter und städtische Züge, liegt zwischen Wald, Hügeln und See – perfekt, beschreibt Rolf Deubelbeiss seine Heimat. Am 27. September will er Nachfolger des Goldacher Schulpräsidenten Andreas Gehrig (FDP) werden. Bisher ist der stellvertretende Prorektor und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Thurgau noch der einzige Kandidat. Seinen Wahlkampf hat er aber dennoch bereits lanciert. Der 43-Jährige sagt:

«Ich bin eine nachhaltige Wahl.»

Er brauche keine Legislatur, um zu verstehen, wie der Laden läuft, sondern könne das Geschäft nahtlos weiterführen. Seit acht Jahren ist er Mitglied der Bildungskommission. Bei einem Rundgang durchs Goldacher Dorfzentrum hat man den Eindruck, man sei mit dem aktuellen Schulpräsidenten unterwegs. Neben der Wartegghalle wird gerade das Areal für das Gebäude der Schulergänzenden Betreuung vorbereitet. «Die Einführung der Tagesstrukturen war fällig», sagt Deubelbeiss. Dennoch sei der «Goldacher Weg» der richtige gewesen: Es habe sich gelohnt, die Bedürfnisse der Familien vorab sorgfältig zu analysieren.

Sollte er Schulpräsident werden, würde er bald eine erste Bilanz zum Betrieb der Tagesstrukturen ziehen und schauen, wo Optimierungsbedarf besteht.

Das Goldacher Rathaus: Statt vor Hochschülerinnen und Hochschülern stehen will Rolf Deubelbeiss in Zukunft lieber in der Gemeinde walten. Bild: Tino Dietsche

Lehren aus dem Lockdown

«Der Lockdown hat gezeigt, wie wichtig Kinderbetreuung ist: Tagesstrukturen sind systemrelevant und eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit», sagt Rolf Deubelbeiss. Der Vater von drei Buben weiss, wovon er spricht – Fernunterricht sei auch für ihn und seine Frau, die als Seklehrerin arbeitet, anspruchsvoll gewesen. Auch für den Schulbetrieb gelte es, Lehren aus der Coronapandemie zu ziehen.

Auch in Bezug auf die Digitalisierung gebe es Erkenntnisse aus der Coronakrise, findet der Dozent für Medien und Informatik und Präsident der IG Digital. Die Schule Goldach sei bei der Digitalisierung auf gutem Weg, was die Infrastruktur anbelangt. Aber auch der technische und pädagogische Support sei gut aufgestellt. In Zukunft gelte es, digitale Mittel noch selbstverständlicher zu nutzen.

«Medienkompetenz heisst aber auch, zu wissen, wann man die Geräte wieder ausschalten soll.»

Das sind Diskussionen, die auch er mit seinen Kindern führt.

Rolf Deubelbeiss ist seit einigen Jahren Mitglied der Schulkommission Goldach. Bild: Jolanda Riedener

Wie könnte die Schule Goldach in Zukunft aussehen? «Wir müssen behutsam vorgehen, die Schulgemeinde leistet schon sehr viel», sagt Deubelbeiss. Die Bedingungen für die Lehrer seien insgesamt gut. Auch das Informationskonzept der Schule sei gut. Kommunikation sei aber mehr als nur Information. «Wir müssen mit den Lehrpersonen und den Eltern vermehrt in den Dialog kommen.»

Im vergangenen Jahr gab es an der Schule Goldach Unmut seitens einiger Eltern um einen entlassenen Lehrer. Dass es bei einem Schulbetrieb dieser Grösse gelegentlich zu Konflikten kommen könne, sei normal: «Wichtig ist, wie können wir Konflikte konstruktiv lösen und was können wir daraus lernen?» Elternarbeit wolle er in diesem Zusammenhang in Zukunft vertiefter angehen. Dabei gehe es auch darum zu klären, welche Erwartungen der Eltern erfüllt werden könnten und welche nicht.

Früher einmal Umweltaktivist

Als Schulpräsident würde Rolf Deubelbeiss auch politische Entscheidungen mittragen. Bei der Ortsplanung findet er es wichtig, die Bevölkerung einzubinden: Das Verkehrsproblem im Dorf sei man dabei, zu lösen. Themen wie innere Verdichtung und ein besserer Anschluss zum See sind ihm ein Anliegen.

Der See sei für den Seebuben, wie er sich selbst bezeichnet, auch Rückzugsort: Seit Jahren rudert er im Seeclub Rorschach. Politisieren hat er von seinem Vater gelernt, der für die FDP im Rorschacher Stadtrat sass. Den Lehrerberuf hat ihm ebenfalls sein Vater schmackhaft gemacht. Er sagt:

«Als Jugendlicher habe ich mit ihm am Mittagstisch jeweils heiss diskutiert.»

Er habe sich in jungen Jahren für den Umweltschutz engagiert und mit Amnesty International oder Greenpeace solidarisiert. Inzwischen steht für das FDP-Mitglied die Eigenverantwortung an oberster Stelle, aber «am den Umweltschutz kommt man heute nicht mehr vorbei».