Wahlen «Ich bin ein Herzblut-Rorschacher»: Wieso FDP-Politiker Reto Kaelli für den freien Sitz in der Exekutive der Hafenstadt kandidiert Vizepräsident des Schulrates Rorschach ist er bereits. Nun will der 55-jährige Reto Kaelli (FDP) den freien Sitz im Rorschacher Stadtrat erobern, um die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Weiterentwicklung der Hafenstadt mitzugestalten. Der IT-Unternehmer ist in Rorschach bestens vernetzt: Man kennt ihn unter anderem als OK-Präsidenten des Stadtfestes und als Organisator der Cliquenfasnacht. Rudolf Hirtl 12.05.2021, 05.00 Uhr

Reto Kaelli auf dem Hafenplatz am See, einem der Lieblingsorte des Stadtratskandidaten. Bild: Rudolf Hirtl

Reto Kaelli nippt an seinem Cappuccino, lehnt sich im Seitengässchen bei der Café-Bar La Vela entspannt in den Sessel und saugt die frische Seeluft genussvoll auf. Er fühlt sich sichtlich wohl in der schmucken Stadt am südlichen Bodensee. Rorschach sei schon heute absolut lebenswert, sagt er und fügt lächelnd hinzu:

«In zehn Jahren wird die Stadt ein absolutes Bijou sein, wo nicht nur wir gerne sind, sondern auch Auswärtige und Touristen gerne hinkommen.»

Er sei denn auch motiviert, tatkräftig mitzuarbeiten, bei der nachhaltigen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Weiterentwicklung von Rorschach.

Der Vater zweier erwachsener Kinder ist in Goldach aufgewachsen und hatte immer einen engen Bezug zu Rorschach. Zu seinem Leidwesen sind die Eltern nach St.Gallen umgezogen, als er die Schule beendet hatte. Auch danach hat er sich aber sehr oft in der Stadt am See aufgehalten. Etwa in der Badhütte, wo er seit Jahrzehnten Stammgast ist. Für ihn war es dann nur die logische Konsequenz, dass er 2009 nach Rorschach zog.

Kein Phrasendrescher, sondern ein Macher

Wenn Kaelli sagt, «als Rorschacher mit Herzblut stehe ich aus Überzeugung für die nachhaltige Entwicklung der Stadt und Region Rorschach ein», dann sind das keine Wahlkampffloskeln, weil er am 13. Juni für den frei werdenden Sitz im Stadtrat kandidiert. Seine bisherigen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Engagements für die Stadt Rorschach zeigen, dass er kein Mann leerer Worte, sondern ein Macher ist.

So war er 2012 bis 2017 OK-Präsident vom Stadtfest Rorschach, seit 2012 ist er als Gründungsmitglied der Formation Die (R)an(d)ständigen an der traditionellen Rorschacher Cliquenfasnacht dabei, und seit 2019 organisiert er diesen Fasnachtsanlass. Zudem arbeitet er seit 2013 im Schulrat Rorschach mit, er präsidierte von 2017 bis 2020 die Verwaltungskommission des Schulrats und amtet seit diesem Jahr als Vizepräsident des Schulrats.

Reto Kaelli will den Sprung schaffen vom der Schulrat in den Stadtrat. Bild: Rudolf Hirtl

Die strukturelle, bauliche Entwicklung läuft seiner Meinung nach gut. Ein Defizit sieht er hingegen in der städtischen Gastronomie. Umso mehr freut er sich über das am Samstag eröffnete neue Restaurant in der Abfüllerei der ehemaligen Brauerei Löwengarten. Ein Defizit sieht er auch in der Belebung von Rorschach. «Stadt und Region Rorschach bieten ein vielseitiges kulturelles Angebot mit einer Reihe unterschiedlicher, über das gesamte Jahr verteilter Events. «Für mich hat Rorschach aber ausgesprochenes Potenzial dazu, im kulturellen Bereich noch belebter zu werden. Das ist einer der Punkte, wo ich voll aus der Erfahrung meiner bisherigen Engagements schöpfen kann», so der 55-jährige FDP-Politiker.

Dornbirn zeigt mit dem Wochenmarkt, wie es geht

Er habe nicht den Anspruch, dass Rorschach ein Lindau oder Meersburg werde. Allerdings könne er sich vorstellen, Hafenplatz und Seeuferpromenade noch besser mit Anlässen und Angeboten zu bespielen. Begeistern könnte er sich auch für einen attraktiven Wochenmarkt in Rorschach, auch wenn er sich bewusst sei, dass es nicht einfach wäre, die Leute für so etwas zu gewinnen. Er selbst gerät ins Schwärmen, wenn er vom samstäglichen Markt in Dornbirn erzählt. «Dieser ist ein echtes Highlight, und es wäre schön, wenn wir hier auch so etwas auf die Beine stellen könnten. Es muss nicht zwingend ein Markt sein, aber den Leuten vermitteln, hier ist etwas los, hier müssen wir hin. Ein Brainstorming zu diesem Thema würde sich zweifellos lohnen.» Natürlich könne der Stadtrat so ein Projekt nicht selbst betreiben. Reto Kaelli sieht den Rat aber durchaus in der Pflicht, so etwas anzustossen und zu unterstützen.

Soziodemografische Zusammensetzung ist eine Bereicherung

Negative Stimmen über die Stadt kann Reto Kaelli nicht wirklich nachvollziehen. Natürlich habe Rorschach in der Vergangenheit eine Negativentwicklung durchgemacht, doch der Turnaround sei längst geschafft. Vieles sei zudem von aussen schlecht geredet worden. So sei die soziodemografische Zusammensetzung der Bevölkerung nicht etwa ein Problem, sondern bereichernd, was er auch bei seiner Arbeit als Schulrat schätzen gelernt habe.

Die Ausgangslage Ende 2020 trat der langjährige Rorschacher Stadtrat Ronnie Ambauen (FDP) aus dem Gremium zurück, weil er Leiter der Bau- und Stadtentwicklung wurde. Seither ist ein Sitz in der fünfköpfigen Exekutive vakant. Eine Frau und zwei Männer bewerben sich um seine Nachfolge: Giusi Guerreri (CVP), Reto Kaelli (FDP) und der parteilose Andreas Kern. Wer das Rennen macht, könnte bereits am 13. Juni feststehen, dann findet der erste Wahlgang statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wurde auf den 26. September festgesetzt.

Als Stadtrat würde er sich unter anderem besonders für die Förderung des Tourismus einsetzen. «Mit dem Tourismusverein und weiteren Stellen würde ich den Dialog suchen, um die Instrumente für das Standort-Marketing zu verstärken oder neue Kanäle zu definieren. Dazu zählt auch ein Rorschach eigenes Informationsmedium.»

Stadt vom Durchgangsverkehr befreien

Für eine nachhaltige Entwicklung ist es laut Reto Kelli zwingend, dass die Stadt vom Durchgangsverkehr entlastet wird. Ein grosses Anliegen von ihm sei es auch, Quartierstrassen vom motorisierten Verkehr zu entlasten und zu begrünen. Beispielhaft sei diesbezüglich die Gerenstrasse, wo Kinder sorgenfrei spielen könnten. Reto Kaelli sagt:

«Wir sind eine brutal attraktive Region. Mit Betonung auf Region».

Daher finde er es schade, dass eine Fusion zur Stadt am See nicht wenigstens geprüft worden sei. «Früher oder später gehören zumindest Rorschach und Rorschachberg zusammen.» Generell gehe es ihm um die nachhaltige Weiterentwicklung von Rorschach als attraktive Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeit-Hafenstadt. «Ich würde mich freuen, wenn ich mich im Interesse der Rorschacherinnen und Rorschacher im Stadtrat dafür engagieren und einsetzen dürfte.