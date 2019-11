Hurra, hurra, in Rorschach ist die Fasnacht bald da!

Kostüme, Komik und Reime: Auf der Bühne arbeiten die Cliquen das Jahresgeschehen satirisch auf. (Simon Roth, Februar 2017)

Cliquenfasnacht in der Region Rorschach: Wer steckt dahinter?

In fünf Gemeinden der Region ist die Fasnachtszeit die Zeit der Cliquen. Ihre Auftritte, an denen besonders Politiker ihr Fett wegkriegen, sind beliebt. Fünf Persönlichkeiten tragen massgeblich dazu bei, dass am Wochenende wieder Cliquenfasnacht ist.