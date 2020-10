Interview HSG-Politologe sagt: «Lokale Wahlen interessieren die Menschen immer weniger, die Musik spielt auf der nationalen Bühne» Die beiden Abstimmungen für einen neuen Marktplatz und einen Klimaartikel in der Gemeindeordnung mobilisierten die Stadtsanktgaller Stimmbevölkerung am Sonntag stark. Auf weniger Interesse stiess die Wahl um die 63 Sitze im Stadtparlament. Ein Politologe erklärt, weshalb. Sandro Büchler 01.10.2020, 14.10 Uhr

Ein Mann beim Auszählen der Stimmen am vergangenen Wahl- und Abstimmungssonntag im St.Galler Rathaus. Bild: Michel Canonica

(27. September 2020)

Kampfjets, Vaterschaftsurlaub und die Begrenzungsinitiative: Der vergangene Abstimmungssonntag mobilisierte die Nation zum Gang an die Urne. 59.5 Prozent des Stimmvolks gaben ihr Votum zu den fünf nationalen Abstimmungen ab. Es ist die fünfhöchste Stimmbeteiligung seit der Einführung des Frauenstimmrechts im Jahr 1971.

Nur die Frage zum EWR-Beitritt 1992, die Überfremdungsinitiative 1974, das Anliegen für eine Schweiz ohne Armee 1989 und die Durchsetzungsinitiative vor vier Jahren mobilisierten die Bevölkerung noch stärker.

Marktplatz, Klimaartikel und die Stadträte hat das Stimmvolk an die Urne gerufen, die Stadtparlamentswahl interessierte weniger

Ähnlich hoch wie auf nationaler Ebene war die Beteiligungsrate am Abstimmungswochenende auch in St.Gallen. 58.6 Prozent der Stadtsanktgallerinnen und -sanktgaller gaben ihre Stimme zu den beiden Sachvorlagen ab – der Neugestaltung von Marktplatz und Bohl sowie zum Klimaartikel. Etwas mehr als die Hälfte des St.Galler Stimmvolks (52.1 Prozent) beteiligten sich auch an der Ausmarchung zu den fünf künftigen Stadträten und der Frage, wer die Nachfolge des abtretenden Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin antritt.

Ins Hintertreffen geriet am Sonntag die Wahl um die 63 Sitze im St.Galler Stadtparlament. Nur gerade eine Stimmbeteiligung von 37.4 Prozent resultierte.

Während 25'443 Stimmberechtigte ein Ja oder ein Nein zum neuen Marktplatz in die Urne einwarfen, gaben nur 16'385 Personen einen Wahlzettel zur Stadtparlamentswahl ab.

Das sind 9058 Personen weniger.

Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaft an der Universität St.Gallen

Bild: PD

Die Zahlen überraschen den HSG-Politologen Patrick Emmenegger:

Eine hohe Stimmbeteiligung für den Kampfjet, die Begrenzungsinitiative und das Jagdgesetz: Die Stadtparlamentswahl aber interessiert die St.Galler Stimmberechtigten nicht annähernd so stark.

Patrick Emmenegger: Grundsätzlich bin ich überrascht vom grossen Unterschied. Die nationalen Abstimmungen am Sonntag kamen aus verschiedenen Ecken und haben viele mobilisiert: Linke zum Vaterschaftsurlaub, SVP-Kreise zur Begrenzungsinitiative. Die Jets haben Armeegegner und -befürworter bewegt. Auch das Jagdgesetz hat vor allem im ländlichen und voralpinen Raum stark polarisiert. Normalerweise wirken solch umstrittene Vorlagen wie eine grosse Welle. Sie ziehen mit.

Wie wirkt diese «Welle»?

Wenn die Leute die Abstimmungsunterlagen in die Finger nehmen, machen sie gleich überall ein Kreuzchen. Die nationalen Sachvorlagen haben die Stadtsanktgallerinnen und -sanktgaller mobilisiert und so haben sie auch bei Marktplatz, dem Klimaartikel und dem Stadtrat ihre Stimme abgegeben. Bei den Parlamentswahlen hat die Welle die Stimmberechtigten aber nicht mitgezogen. Ich bin wirklich überrascht, dass sich die nationalen Themen nicht stärker auf die Stimmbeteiligung beim Stadtparlament ausgewirkt haben.

9058 Stimmberechtigte lassen den Wahlzettel für das Stadtparlament unangetastet, kreuzen aber ein Ja oder ein Nein zum Marktplatz und dem Klimaartikel an. Sind die Wählerinnen und Wähler mit den Unterlagen, der Vielzahl an Namen und Listen überfordert?

Eine gewisse Überforderung ist nicht von der Hand zu weisen. Sie wissen nicht, wie das Vorgehen mit panaschieren und kumulieren funktioniert. Dabei könnten sie auch einfach eine unveränderte Liste einwerfen. Einige werden sicherlich auch abgeschreckt durch die schiere Zahl an Kandidierenden.

Die Menschen kennen die Personen auf den Listen nicht und haben auch kaum zusätzliche Informationen zu ihnen erhalten.

Der Wahlkampf für das Stadtparlament war relativ lau. Die Debatte um das Stadtpräsidium und den Stadtrat war deutlich lebhafter. Dabei ist die Stadtparlamentswahl etwas verloren gegangen.

Gibt es weitere Gründe für die tiefe Beteiligung bei den Stadtparlamentswahlen?

Viele erachten das Stadtparlament als nicht allzu wichtig. Einige denken, dass lokale Themen sie nicht betreffen und weniger Wert haben. Denn in den vergangenen Jahren hat sich der Fokus in der Politik stark zu nationalen Themen verschoben. Die Musik wird national gespielt. Das führt zu einer Entwertung der kommunalen Politik.

Was meinen Sie damit? Können Sie das näher erläutern?

Bei kommunalen Wahlen sinkt die Stimmbeteiligung und hat sich um die 40 Prozent eingependelt. Gleichzeitig wird es in der lokalen Politik zunehmend schwieriger, Exekutivämter zu besetzen.

Mancherorts sucht man händeringend nach einem Gemeindepräsidenten.

Das hat mit einer Nationalisierung von politischen Debatten zu tun. Die grossen politischen Themen scheinen die Bevölkerung stärker zu interessieren, als diejenigen vor der Haustüre. Das sieht man auch bei den Parteien und ihren Spitzen. Was die nationale SP, die FDP oder die SVP macht, steht stärker im Fokus. Auch stehen eher die nationalen Führungsfiguren der Parteien im Rampenlicht – und nicht die Lokalpolitiker. Obwohl etwa Karin Winter-Dubs seit Jahren der Zampano im Stadtparlament ist, die Fäden zieht und geschickt verhandelt – also für die St.Galler Politik enorm wichtig ist – wissen nur wenige über sie und ihre Politik Bescheid.