St.Gallen: Ibis steigt aus, B&B-Hotel eröffnet

Die Hotelkette Ibis kommt überraschend nicht in die Stadt St.Gallen: Dafür hat das Hotel B&B mit 104 Zimmern in St.Fiden bereits Eröffnung gefeiert – still und leise

Die St.Galler Mettler2Invest AG hat in St.Fiden die Überbauung «Vier Winkel» realisiert. Geplant war, dass die internationale Kette Ibis in einem Teil ein Hotel eröffnet. Daraus wird nun nichts. Das Gebäude wurde gemäss Amtsblatt an die Valotel SA mit Sitz in Lausanne verkauft. Die B&B-Gruppe hat im «Vier Winkel» ein Hotel eröffnet.