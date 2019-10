Das Hotel Sorell City Weissenstein baut bis im März 32 neue Zimmer – Yoga-Matte inklusive

1894 gründen visionäre Zürcher Bürgersfrauen den «Frauenverein für Mässigkeit und Volkswohl»: Den Zürcher Frauen Verein (ZFV). Mit der Führung alkoholfreier Restaurants wollen sie den in der Gesellschaft grassierenden Alkoholismus bekämpfen, die Besserstellung der Frau in den gastgewerblichen Berufen erreichen und das Volkswohl generell verbessern. 1897 wagen die engagierten Unternehmerinnen den Schritt in die Hotellerie und übernehmen das Hotel Rütli am Eingang zum Zürcher Niederdorf.

Im Jahr 2002 wird schliesslich die Marke «Sorell Hotels» aus der Taufe gehoben. Die bislang unter dem Namen ZFV Hotels auftretende Gruppe wird in Sorell Hotels umbenannt. Die Namensgebung erinnert an die Gründerin der ZFV-Unternehmungen und Wirtschafts-Pionierin Susanna Orelli.