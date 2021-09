Zwei Freunde bringen das Wakesurf-Erlebnis auf den Bodensee

Horn Der magische Moment auf dem Brett: Zwei beste Freunde bringen das Wakesurf- und Wakeboard-Erlebnis auf den Bodensee Remo Mayer und Cornel Müggler betreiben in Horn das kleine Unternehmen Magic Wave. Sie bieten ein «einzigartiges Surf- und Wakeboard-Erlebnis» auf dem Bodensee. Nächstes Jahr wollen sich die beiden voll und ganz auf das Wassersportgeschäft konzentrieren. Rita Bolt Jetzt kommentieren 05.09.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remo Mayer (links) und Cornel Müggler von Magic Wave. Bild: Ralph Ribi

Die beiden Wassersportler Remo Mayer und Cornel Müggler haben im Garten eine Slackline gespannt. «Um die Balance zu trainieren», sagt Mayer. Eine andere Möglichkeit sei das Training auf dem Balanceboard. Balance ist wichtig beim Wakesurfen. Er gibt auch gleich eine Kostprobe auf dem Seil, in den Händen hält er sein Brett. Er tänzelt auf dem Seil – und landet nach einiger Zeit auf dem Boden. Eher selten ist, dass er beim Wakesurfen im Wasser landet.

«Es ist ein tolles Gefühl, wenn ich von den Wellen getragen dem Boot im Abstand von zwei bis fünf Meter folgen kann.»

Beim Wakesurfen hält man sich beim Start auf dem Brett an einem Seil fest. «Der magische Moment ist, wenn das Seil zum ersten Mal losgelassen wird und man auf den Wellen surft», sagen die Wakesurfer.

Remo Mayer auf dem Brett. Bild: PD

Mayer und Müggler sind seit Jahren beste Freunde. Und nicht nur das: Sie sind beide gelernte Sanitärinstallateure und arbeiten in der gleichen Firma in Wittenbach. Geplant ist, dass sie sich im nächsten Jahr voll und ganz auf das Wassersport-Geschäft konzentrieren. «Unser Boot wird von März bis November im Wasser sein», sagt Remo Mayer. Die beiden sind sich bewusst, dass sie in den Wintermonaten einer temporären Arbeit nachgehen müssen, um ihren Verpflichtungen nachkommen zu können.

Spezielles Sportboot aus Tennessee

Die Wellenreiter haben 2018 ihre Kollektivgesellschaft Magic Wave gegründet und am 23. Mai 2019 ihr Boot erhalten – ein spezielles Boot, das in Tennessee hergestellt wurde. Ohne ein richtig konzipiertes Boot wäre Wakesurfen nicht möglich. Wichtig am Boot ist, dass es eine starre Antriebswelle hat und genügend grosse Ballasttanks, um die benötigte Welle zu produzieren.

Das spezielle Boot der beiden Wakesurfer, das in Tennessee hergestellt wurde. Bild: PD

Damit das Motorboot tief im Wasser liegt, wird es während der Fahrt mit 1200 bis 2000 Liter Wasser beladen. Remo Mayer erklärt: «Es dauert nur wenige Minuten und die Tanks sind voll», erklärt Remo Mayer. «Je tiefer das Boot liegt, je höher wird die Welle.» Auf der Fahrt in den Hafen werde das Wasser aus den Tanks wieder abgelassen.

«Wir bevorzugen eine tiefe und lange Welle.»

Cornel Müggler besitzt seit zehn Jahren ein Sportboot auf dem Bodensee und hat durch einen Kollegen das Wakeboarden kennen gelernt und ausprobiert. Remo Mayer hat das Gefühl für das Brett beim Snowboarden entwickelt. Er hat vor zehn Jahren ebenfalls mit Wakeboarden angefangen.

Den magischen Moment haben der 33-jährige Remo und der 36-jährige Cornel in Genf erlebt, als sie zum ersten Mal ohne Seil auf den Wellen hinter einem Wakesurfboot gefahren sind. Was ist der Unterschied zum Wakeboarden? «Beim Wakeboarden wird das Seil nicht losgelassen und es werden Sprünge und Moves in der Luft gemacht», erklärt Remo Mayer.

Das A und O ist ein feinfühliger Fahrer

Wakesurfen sei in Zürich schon längere Zeit ein Hype. In Horn am Bodensee scheint der Sport nun durch die beiden «Wilden» auch ein Hype zu werden. «Bei schönem Wetter sind wir meist ausgebucht», sagen sie. Cornel Müggler fährt das Boot, Remo Mayer ist der Coach. Ein feinfühliger Fahrer sei das A und O, sagt Mayer. «Wir sind ein eingespieltes Team.»

Cornel Müggler in Aktion. Bild: PD

Der Coach erklärt den angehenden Wakesurfern auf dem Boot, worauf es ankommt: «Sich beim Start kleinmachen und die Stellung eines Frosches einnehmen. Wenn der Start geklappt hat, müssen die Füsse auf dem Brett am richtigen Ort sein.» Denn wenn der Surfer die Füsse am falschen Ort hat und die Gewichtsverteilung nicht stimmt, landet er im Wasser.

Der Traum ist ein Unterstand in der Nähe des Bootsplatzes

«Manchmal schreie ich vom Boot aus, dass die Füsse am falschen Ort sind», erzählt Remo Mayer. Er sei im Sommer immer heiser. Ziel sei, dass der Surfer stehe und den magischen Moment erlebe. Die beiden Wakesurfer haben noch andere Ziele: Dass sie über die Sommermonate davon leben können. Die beiden sagen:

«Wir wollen nicht reich werden, wir wollen Spass haben.»

Und Mayer und Müggler haben einen Traum: Sie wünschen sich einen Unterstand am Ufer in der Nähe ihres grün-weissen Bootes. «Am liebsten hätten wir eine kleine Hütte, in der eine kleine Bar eingerichtet und Surfbretter sowie Schwimmwesten gelagert werden könnten.» Genügen würde den Beiden auch ein Container oder etwas Ähnliches. Jetzt haben sie nichts. Sie müssen die Surfbretter und Schwimmwesten täglich mit einem Fahrradanhänger von ihrem Zuhause an den See transportieren und unter freiem Himmel auf Surferinnen und Surfer warten.