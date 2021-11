Hopfen und Malz Mit einem Riecher für Bier: Diese zwei St.Galler Sommeliers trainieren ihre Sinne für die Schweizer Meisterschaft Pia Zweifel behauptet sich in einer Männerdomäne und will auch andere Frauen auf den Geschmack bringen. Kevin Staffa probiert gerne Bierspezialitäten aus aller Welt, um seinen Geschmackshorizont zu erweitern. Am Samstag treten die beiden in Bern zur Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers an. Christina Weder Jetzt kommentieren 17.11.2021, 17.00 Uhr

Sie teilen die Passion für Bier und Braukultur: Pia Zweifel und Kevin Staffa im Bierflaschenmuseum der Brauerei Schützengarten. Bild: Andri Vöhringer (16. November 2021)

Pia Zweifel und Kevin Staffa müssen sich auf ihre Nase verlassen können. Nur schon eine kleine Erkältung könnte sie am kommenden Samstag ausser Gefecht setzen. Dann treten die Mörschwilerin und der St.Galler im Bierhübeli in Bern zur Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers an. 28 Teilnehmer kämpfen um den Titel – darunter sieben Frauen.

Auf den grossen Tag bereiten sich Zweifel und Staffa gemeinsam in der Brauerei Schützengarten vor. Entscheidend sei die Sensorik. «Man muss sie trainieren», sagt Pia Zweifel. Sie hält ein Glas Bier in der Hand, begutachtet Farbe und Schaum, riecht daran, nimmt einen Schluck, wartet den Nachgeschmack ab, lässt die Aromen auf sich wirken. Sie versucht, das Bier einem von rund 150 Bierstilen zuzuordnen – eine knifflige Aufgabe, die sie auch am Samstag lösen muss. Dann wird sie zehn Gläser mit verschiedenen Bieren vorgesetzt bekommen und herausfinden müssen, ob es sich um Lager, Weizen, Stout, Porter oder Pils handelt. «Oft sind Nuancen entscheidend», sagt Kevin Staffa.

Sie ist spät auf den Geschmack gekommen

Die beiden Sommeliers haben auf unterschiedlichem Weg ihre Passion für Bier und Braukultur entdeckt. Die 63-jährige Pia Zweifel sagt: «Ich bin erst spät auf den Geschmack gekommen.» Als Bauerstochter auf dem Land aufgewachsen, sei Bier für sie lange kein Thema gewesen. Dass Frauen Bier tranken, war verpönt. In jungen Jahren trank sie kaum Bier.

«Wir haben eher ein Gläschen Weisswein bestellt.»

Dass ihr Interesse doch noch geweckt wurde, verdankt sie einem unverhofften Jobangebot. Vor rund 25 Jahren wurde sie angefragt, ob sie als Gästebetreuerin arbeiten und Führungen durch die Brauerei Schützengarten übernehmen wolle, wo ihr Mann für die Finanzen zuständig war. «Damals hatte ich keine Ahnung von Bier», sagt sie. Das änderte sich schnell. Pia Zweifel fing Feuer. Sie war bald fasziniert von der Vielfalt an Aromen, erwarb Fachwissen und liess sich zur Biersommelière ausbilden. Bier ist für sie längst nicht mehr nur Männersache. Heute bietet sie Kurse extra für Frauen an. Ihr Tipp: Das Biertrinken zelebrieren, sich bei der Wahl beraten lassen, das Bier anschauen und geniessen.

«Ein Bier braucht so viel Zeit, um hergestellt zu werden. Da wäre es jammerschade, es in Sekundenschnelle hinunterzustürzen.»

Er braut im Keller der Bar

In der Rockstory-Bar hatte Kevin Staffa Bierspezialitäten aus aller Welt im Angebot. Bild: Ralph Ribi

Kevin Staffa, 42-jähriger Familienvater, hatte sein Aha-Erlebnis auf einer Schottlandreise, als ihn ein Bekannter fürs Indian Pale Ale begeisterte. Seither lebt er seine Leidenschaft im Beruf aus. Als ehemaliger Geschäftsführer der Rockstory-Bar im Bermudadreieck führte er eine Karte mit ausgesuchten Bierspezialitäten aus aller Welt. Im Keller der Bar braute er zudem sein eigenes «Rockstory Brew», das in der Bar aus dem Zapfhahn floss. Unterdessen hat er Bar und Rezepte seinem Nachfolger vermacht und leitet den Bereich «Food und Beverages» beim Open Air St.Gallen und am Summerdays Festival in Arbon. Als Festivalgänger trinke man Bier, ohne gross darüber nachzudenken.

Doch für den Bierkenner steht das bewusste Geniessen im Vordergrund. Zu Hause hat er einen grossen Bierkeller. Und wenn er auswärts essen geht, dann sucht er die Restaurants aufgrund des Bierangebots aus und bestellt gerne eine Flasche, die er noch nicht kennt und mit der er seinen Geschmackshorizont erweitern kann.

Immer wieder ein anderes Lieblingsbier

Auf die Frage nach dem Lieblingsbier zögern sowohl Staffa als auch Zweifel. Sich auf ein einziges Bier festzulegen, ist für die beiden fast unmöglich. Was sie gerne trinken, unterscheidet sich je nach Situation, Saison und Essensbegleitung. «Im Sommer mag ich ein einfaches, nicht zu schweres Bier wie ein Edelspez oder Säntisbier», sagt Pia Zweifel. Und Kevin Staffa schwört auf Bier aus seiner schottischen Lieblingsbrauerei Brewdog.

Wichtig sei, das Bier aus einem Glas zu trinken – und nicht aus der Flasche oder gar aus der Dose. Nur so könne die Nase die verschiedenen Aromanuancen aufnehmen. Staffa gibt ein Beispiel: Beim Indian Pale Ale nimmt die Nase tropische Früchte wahr. Im Mund dagegen schmeckt es bitter. «Wer es direkt trinkt, bemerkt nur die bittere Note und verpasst so die Hälfte.»

Pia Zweifel und Kevin Staffa bereiten sich gemeinsam auf die Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers vor. Bild: Andri Vöhringer (16.11.2021)

Träumen von der Weltmeisterschaft

An der Schweizer Meisterschaft müssen die Sommeliers in einem ersten Teil ihr Wissen zur Geschichte des Biers und zum Brauereiwesen unter Beweis stellen. Dann bekommen sie zweimal zehn Gläser mit Bier vorgesetzt. In einer ersten Runde müssen sie zehn Bierfehler erkennen, die beim Brauen, Gären und Lagern entstehen können. In einer zweiten Runde haben sie die Aufgabe, zehn Biere dem passenden Bierstil zuzuordnen. Die besten zehn Sommeliers rücken in den Halbfinal vor. Dort müssen sie ein mitgebrachtes Bier präsentieren – die Paradedisziplin für jeden Biersommelier.

Kevin Staffas Ziel ist es, in den Halbfinal zu kommen. Sein Traum wäre ein Platz unter den ersten sieben. Damit würde er sich einen Platz in der Nationalmannschaft sichern, welche die Schweiz im kommenden Jahr an der Weltmeisterschaft in München vertritt. Auch Pia Zweifel hat sich vorgenommen, ihr Bestes zu geben und den Tag mit Gleichgesinnten zu geniessen. Sie weiss: Neben Können spielt noch etwas anderes eine Rolle – die Tagesform und das Glück.