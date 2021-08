So gehen St.Galler Verwaltungen und Firmen mit Homeoffice um

HOMEOFFICE Zurück ins Büro oder zu Hause bleiben? So unterschiedlich gehen Stadtverwaltungen und grosse Unternehmen in der Region St.Gallen mit der Homeoffice-Regelung um Der Kanton St.Gallen hat nach den Sommerferien alle Angestellten aus dem Homeoffice zurück ins Büro beordert. In den kommunalen Verwaltungen und Unternehmen der Region sind aber noch lange nicht alle Mitarbeitenden wieder zurück am Arbeitsplatz. Sandro Büchler und Luca Ghiselli 19.08.2021, 05.00 Uhr

Die Rückkehr vom Homeoffice an den Arbeitsplatz im Büro wird in Verwaltungen und Firmen unterschiedlich gehandhabt. Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Fallzahlen steigen wieder, die Sorge vor einer vierten Coronawelle in der Schweiz wächst. Trotzdem hat der Kanton St.Gallen nach den Sommerferien seine Angestellten zurück ins Büro geholt. Zwar bleibt Homeoffice in der kantonalen Verwaltung möglich, muss aber mit den Vorgesetzten schriftlich vereinbart werden. Fehle diese, sei die Arbeit mit dem Ende Sommerferien grundsätzlich wieder am Arbeitsplatz zu erledigen, so die geltende Regelung.

Grundsätzlich gilt: Homeoffice ist seit Ende Juni nur mehr eine Empfehlung des Bundesrats – und keine Pflicht. Die Regeln im Büro wurden gelockert, die Maskenpflicht am Arbeitsplatz wurde grösstenteils aufgehoben. Doch just in der Phase, in der eigentlich eine Rückkehr ins Büro geplant war und der Bundesrat die «Normalisierungsphase» ausgerufen hat, steigen nun wieder die Fallzahlen und Hospitalisierungen. Was tun also, fragen sich nicht nur Verwaltungen, sondern auch Unternehmen in der Region St.Gallen. Und kommen, wie eine Umfrage zeigt, zu unterschiedlichen Schlüssen.

Ernst Wälter, Leiter Personaldienste der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Für die über 2000 Angestellten der St.Galler Stadtverwaltung ist die Homeoffice-Zeit zumindest offiziell vorbei. Wie Ernst Wälter, Leiter der Personaldienste, auf Anfrage erklärt, bestehe kein genereller Anspruch auf Homeoffice. «Die Dienststellen entscheiden ihren Bereichen, wie sie die Rückkehr an die Arbeitsplätze organisieren wollen.» Mit dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht Ende Juni sei es jedenfalls wieder grundsätzlich möglich, an den angestammten Arbeitsplätzen zu arbeiten.

Grundsätzlich gelte in Bezug auf das Arbeiten von zu Hause, was im städtischen Vollzugsreglement zum Personalreglement festgehalten ist. Nämlich, dass die jeweilige Dienststellenleitung auf Antrag bewilligen kann, dass Mitarbeitende einen Teil der Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Höchstens sind dies 60 Prozent des Pensums.

Man habe die während der Homeoffice-Phase gemachten Erfahrungen in der St.Galler Stadtverwaltung erfasst und ausgewertet, sagt Ernst Wälter. Allfällige Anpassungen der Regelung würden in den kommenden Monaten mit dem Stadtrat diskutiert.

«Wir werden das Thema Homeoffice künftig wohl weiter fassen und von mobilem Arbeiten sprechen.»

Herausforderungen sehe man in der Stadtverwaltung unter anderem bei der Infrastruktur sowie bei der Ausgestaltung der Arbeitsplätze.

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau. Bild: Ralph Ribi

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Gossau sind bereits Ende Juni, also noch vor den Sommerferien, an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Zumindest grösstenteils, sagt Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt.

«Mit der Rückkehr zum ganztägig zugänglichen Schalterdienst ist in den Dienststellen mit Publikumsverkehr kaum mehr Homeoffice möglich.»

Wo das Arbeiten von zu Hause mit den Aufgaben aber vereinbar sei und dazu beitrage, dass sich möglichst wenig Personen in den Büros der Verwaltung aufhielten, könne die Homeoffice-Regelung vorerst weitergeführt werden. Analog zur Regelung des Kantons braucht es dazu aber eine Vereinbarung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden. «Die Möglichkeit von Homeoffice ist abhängig von der hauptsächlichen Art der Kundenbeziehung, den primären Aufgaben und der Vereinbarung mit dem Vorgesetzten.» Unterschiede je nach Dienststelle lägen da in der Natur der Sache.

Wie bei der Stadt Gossau längerfristig mit Homeoffice umgegangen wird, ist laut Urs Salzmann noch offen. Eine entsprechende Regelung sei in Vorbereitung.

Marcel Aeple, Rorschacher Stadtschreiber. Bild: PD

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Rorschach sind derweil immer noch grösstenteils im Homeoffice. Stadtschreiber Marcel Aeple erklärt auf Anfrage, Mitarbeitende der Stadt mit Büroarbeitsplätzen können ihre Arbeit weiterhin von zu Hause aus erledigen. Voraussetzung sei allerdings, dass der Schalterdienst innerhalb der jeweiligen Abteilung gewährleistet sein müsse.

Zudem sei es für Mitarbeitende im Homeoffice Pflicht, während der Arbeitszeit telefonisch erreichbar zu sein. Daran habe sich bis jetzt auch nichts geändert, so Aeple:

«Bis heute besteht noch keine Stallorder zur Rückkehr an den Arbeitsplatz.»

Joël Grandchamp, Mediensprecher Raiffeisen Schweiz. Bild: PD

Hinter dem Kantonsspital und der Stadtverwaltung ist Raiffeisen Schweiz eine der grössten Arbeitgeberinnen in St.Gallen. Die Bank hat die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umgewandelt. «Das heisst, Mitarbeitenden steht es frei, punktuell an ihrem Arbeitsplatz zu arbeiten», sagt Mediensprecher Joël Grandchamp.

Doch selbst wenn die bundesrätliche Empfehlung dereinst aufgehoben wird, werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht dazu verknurrt, wieder ins Büro zurückzukehren. Grandchamp sagt:

«Mit der Einführung des Arbeitsmodells Raiffeisen FlexWork können Mitarbeitende von Raiffeisen Schweiz in Absprache mit ihrer vorgesetzten Person 80 Prozent ihrer Arbeitszeit von einem anderen Ort aus arbeiten, falls ihre Tätigkeit dies zulässt.»

Jolanda Meyer, Mediensprecherin der St.Galler Kantonalbank. Bild: PD

Anders bei der St.Galler Kantonalbank: Auch sie hat nach dem Bundesratsentscheid im Juni die Homeoffice-Pflicht aufgehoben. Mediensprecherin Jolanda Meyer sagt:

«Primärer Arbeitsort ist der persönliche Arbeitsplatz in der Bank.»

Die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, stehe aber allen Mitarbeitenden auch in Zukunft in Absprache mit Vorgesetzten offen.

Die Kantonalbank hat kürzlich ihre Mitarbeitenden zum Thema befragt, sagt Meyer. «Die Umfrage ergab, dass sich zwei Drittel unserer Mitarbeitenden einen bis zwei Homeoffice-Tage pro Woche wünschen.» Ein Sechstel der Banker möchte sogar mehr als zwei Tage zu Hause arbeiten. Hingegen möchte ein weiterer Sechstel am liebsten gar nicht im Homeoffice arbeiten – sie bevorzugen das Büro.

Die Mediensprecherin sagt, dass im Homeoffice gewisse Tätigkeiten effizienter und konzentrierter erledigt werden können. Private und berufliche Termine liessen sich teils besser aufeinander abstimmen.

«Aber aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf bestimmte Daten und Systeme weiterhin nur vom Arbeitsplatz in der Bank aus möglich.»

Dominik Chiavi, Mediensprecher Helvetia Versicherungen. Bild: PD

Anders als bei den Banken haben die Helvetia Versicherungen bereits vor Covid-19 flächendeckend Homeoffice erlaubt, wie Mediensprecher Dominik Chiavi sagt. «Unsere Ambition ist, dass mindestens 30 Prozent der Mitarbeitenden von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten.» Aktuell sei rund die Hälfte der Arbeitsplätze besetzt, die Rückkehr ins Büro freiwillig.

«Helvetia ist davon überzeugt, dass man für eine gute Zusammenarbeit nicht ständig vor Ort sein muss.»

Was es jedoch brauche, seien eine klare Zielorientierung, stringente Führungsmechanismen und der Situation angepasste Zusammenarbeitsformen.

Chiavi sagt, die Umstellung auf Homeoffice sei von den Mitarbeitenden gut aufgenommen worden, einige seien von den Vorteilen überrascht gewesen. Insbesondere aber das Kader habe den Kontakt zu den Teams intensiviert. So hat die Helvetia virtuelle Kaffeepausen organisiert, Videobotschaften für die Mitarbeitenden zu Hause aufgeschaltet oder im Winter einen virtuellen Adventskalender ins Leben gerufen.

Yvonne Seitz, Head Human Resources Abacus Research AG, Wittenbach. Bild: PD

Beim Softwareunternehmen Abacus in Wittenbach sind flexible Arbeitsmodelle nicht erst seit der Pandemie ein Thema. «Aktuell ist rund die Hälfte unserer 415 Mitarbeitenden im Büro, wobei innerhalb der Teams darauf geachtet wird, dass stets ein Teil der Teammitglieder vor Ort als auch zu Hause arbeitet», sagt die Personalverantwortliche Yvonne Seitz.

Wie das Homeoffice gehandhabt wird, sei unterschiedlich – je nach Job und Teamsituation. «Wir streben heute wie auch künftig einen für Unternehmen und Mitarbeitende guten Mix aus Homeoffice und Arbeiten vor Ort an, welcher sowohl betriebliche Anforderungen als auch Wünsche der Mitarbeitenden berücksichtigt.» Die Pandemie habe der ohnehin fortschreitenden Digitalisierung zusätzlichen Schub verleiht, sagt Seitz. «Aktuell geht es darum, technische Lösungen optimal zu nutzen, gleichzeitig aber auch den Austausch unter Personen zu fördern – seien dies nun Mitarbeitende, Partner oder Kunden.»

Neben technischen Anpassungen sei die grösste Herausforderung für Abacus während der vom Bundesrat verordneten Homeoffice-Pflicht gewesen, den Kontakt auch über die Teamgrenzen hinweg aufrechtzuerhalten.

«Die zufälligen Treffen, woraus ein Gespräch und daraus eine Idee entstehen kann, sind weggefallen.»

Deshalb haben sowohl die Unternehmensleitung als auch die Teamleitenden mit unterschiedlichen Massnahmen versucht, solcherlei Kontakte auf anderem Weg herzustellen – mit virtuellen Kaffeeterminen oder teamübergreifenden virtuellen Treffen etwa. Seitz sagt, nun gelte es, die Erfahrungen aus dem während der Pandemie Gelernten in die Zukunft mitzunehmen und in neue Lösungen miteinfliessen zu lassen.

Eva Tschudi, Pressesprecherin Fachhochschule OST. Bild: PD

Auf dem Campus St.Gallen wurde die Homeoffice-Pflicht bereits Anfang Juni in eine Empfehlung umgewandelt, sagt Eva Tschudi, Pressesprecherin der Fachhochschule Ost. Mit dem Semesterstart am 20. September werde wieder auf Präsenzunterricht umgestellt. «Das heisst aber auch, dass Dozierende und Mitarbeitende zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich wieder auf den Campus zurückkehren», sagt Tschudi.

Womöglich könnten mit den Mitarbeitenden jedoch flexible Arbeitsmodelle gesucht werden. Einige hätten den Wunsch geäussert, einen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice erledigen zu können.

«Der Lehralltag mit Präsenzunterricht wird es aber mit sich bringen, dass die Dozierenden und viele Mitarbeitende wieder vor Ort anwesend sind.»

Für eine praxisorientierte Fachhochschule sei es wichtig, die Lehrinhalte in Präsenz zu vermitteln, so Tschudi. Der Fernunterricht sei für die Studierenden ohnehin anspruchsvoll gewesen.

Virtuelle Meetings könnten den persönlichen Kontakt – «insbesondere in der aktuellen Fusion» – nicht vollumfänglich ersetzen. «Gerade neue Mitarbeitende haben ihre Teamkolleginnen und -kollegen während der Pandemie und der Homeoffice-Pflicht gar nicht in Person treffen können. So verlief die Einarbeitung isoliert.»