Homeoffice im Hotel «Das ‹Einstein› soll sich wieder mit Leben füllen»: St.Galler Hotelier vermietet Zimmer für 50 Franken fürs Homeoffice – Konkurrenz stört sich am Preis Das Hotel Einstein vermietet für 50 Franken Hotelzimmer an Leute, die daheim kein Homeoffice haben oder einen Tapetenwechsel brauchen. Das sei zu günstig, finden andere Hoteliers. Melissa Müller 28.01.2021, 18.15 Uhr

Ein Hotelzimmer des Hotels Einstein, das tagsüber als Homeoffice dient.

Bild: Arthur Gamsa (28. Januar 2021)

Wo man normalerweise auf Reisen schläft, kann man zurzeit auch arbeiten: im Hotel. «Einstein», Hotel Dom, Hotel Säntispark und das Dreisternehotel Eastside vermieten ihre Zimmer in der aktuellen Lage nicht nur für Ferien, sondern auch zu Homeofficezwecken. Für Leute, die einen Rückzugsort brauchen, wo sie sich konzentrieren können. Wo keine Kinder quengeln oder man sich nicht mit dem Laptop in die Küche quetschen muss.

Im «Einstein» ist ein Tageszimmer samt WLAN und Kaffee für 50 Franken zu haben. Ein Angebot, das täglich drei bis sieben Personen nutzen. Darunter St.Galler Familienväter, denen es zu Hause zu laut ist mit den Kindern. «Wollen Sie es ausprobieren?», bietet General Director Michael Vogt an. Da sagt man nicht Nein, packt den Laptop und betritt kurz darauf die Lobby an der Berneggstrasse 2, in der Kronleuchter aus Kristall glitzern.

«Darf ich Ihr Gepäck tragen?», fragt ein galanter Herr an der Réception und begleitet den Gast zum Lift. Im fünften Stock steckt man die Schlüsselkarte in die Tür mit Nummer 532: Ein hohes, luftiges Eckzimmer mit Sicht auf die Kathedrale präsentiert sich. An den Wänden hängen Bilder von Pferderennen. Am liebsten würde man sich ins blütenweisse, frisch duftende Doppelbett fallen lassen oder im Bad aus Marmor die Badewanne volllaufen lassen. Stattdessen klappt man den Laptop auf, wirft die Nespresso-Maschine an und lässt den Blick schweifen über die Dächer der Stadt, von denen Schnee tropft. Es ist mucksmäuschenstill. Obschon es ein nasser, grauer Tag ist, stellt sich im Hotel-Büro sofort ein Feriengefühl ein.

Ein Landei mit Trüffel über Mittag

Das Internet funktioniert tadellos, sogar ein Drucker steht zur Verfügung. Als der Magen knurrt, studiert die Besucherin die Menukarte, die diskret in der Schublade des Schreibtischs liegt. Bei der Réception ordert sie ein gebackenes Landei mit Parmesanschaum, Kräuterspinat, Kartoffelpurée und Trüffel (25 Franken). «Eine gute Wahl», flötet eine Dame in den Hörer. «Haben Sie sonst noch einen Wunsch?»

Der Zmittag wird aufs Zimmer gebracht. Bild: Melissa Müller

An dieses Homeoffice mit Room-Service könnte man sich gewöhnen. Der Tapetenwechsel mit gehobenem Flair tut gut. Die Schriftstellerin Milena Moser hat einmal geschrieben: «Es gibt nichts Beruhigenderes als ein frisch bezogenes Hotelzimmer, eines, das man allein bewohnt, nur mit dem Nötigsten ausgestattet, überschaubar, übersichtlich, geordnet. Es verleiht einem das Gefühl, das Leben sei, wie auch dieses Zimmer, in den Griff zu bekommen.» Genau so ist es. Einziger Nachteil: Es gibt keine ergonomischen Büromöbel, ein Hotelsessel ist kein Bürostuhl.

Sind 50 Franken kostendeckend?

Nicht alle Hoteliers sehen es gern, dass das «Einstein» Zimmer für 50 Franken anbietet. Das sei nicht kostendeckend, meint einer. Schliesslich müsse man die Räume nach jeder Benutzung reinigen. General Director Michael Vogt bestätigt:

«Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr günstig, wir verdienen nichts daran.»

Er hoffe, dass er damit neue Gäste gewinnen könne, die mit ihren Familien wiederkommen. «Das ‹Einstein› soll sich wieder mit Leben füllen.»

General Director Michael Vogt hofft, dass sich sein Haus im Frühling wieder mit Gästen füllt.

Bild: Arthur Gamsa (28. Januar 2021)

Im verwaisten Kongresszentrum sollen bald wieder Geschäftsleute ein und aus gehen. Nur zehn bis 15 Zimmer der Vier-Sterne-Superior-Hotels sind aktuell besetzt. «Das entspricht einer Auslastung von zehn Prozent und ist extrem wenig für ein so grosses Haus mit 113 Zimmern», sagt Vogt.

Hotel Dom nimmt sich mehr Zeit für Lehrlinge

Im Hotel Säntispark kostet ein Tageszimmer 130 Franken, im Hotel Dom 110 Franken. Inklusive Kaffee, Tee, Früchten und kostenlosem Telefonieren in der Schweiz. Lunchpakete gibt es auf Wunsch. Wer eine Woche bucht, zahlt im Hotel Dom 500 Franken. Ein Monatszimmer ist für 1000 Franken zu haben. «Das finde ich ein attraktives Angebot», sagt Hotelière Yvonne Franconi. Trotzdem hatte sie noch keine Buchung fürs Homeoffice.

Das Hotel Dom habe wenig Gäste in dieser schwierigen Zeit. «Dafür nehmen wir uns mehr Zeit, um unsere Lernenden zu fördern», sagt Yvonne Franconi, die Lehrlinge mit einer leichten Behinderung ausbildet. Sie trainieren etwa, wie man ein 3-Gänge-Menu zaubert, ein Zimmer gründlich reinigt oder eine Gruppenreservation vornimmt.

Ein Zimmer im Hotel Eastside. Bild: PD

Das St.Galler Hotel Eastside nahe bei den Olma-Hallen verfügt über 46 Doppelzimmer, alle mit grossem Pult ausgestattet. «Das sind ideale Bedingungen, um gut zu arbeiten», sagt Hoteldirektor Deepak Mehta. Wer das an der Langstrasse 151 tun will, zahlt auch hier 50 Franken pro Tag, Parkplatz inbegriffen. Für die ganze Woche gibt es einen Spezialpreis.

Hotelier Deepak Mehta. Bild: PD

Bereits im ersten Lockdown im Frühling bot Mehta diesen Service an. «Solange die Situation so ist, machen wir das weiterhin auch im ganzen Februar.» Da das Hotel Eastside zurzeit kein eigenes Restaurant betreibt, arbeitet es mit der «Trattoria Elba» zusammen. Der Homeofficegast kann sich bei Bedarf also eine Pizza oder einen Teller Pasta aufs Zimmer bestellen.