Der Biber galt als ausgerottet, nun erobert er die Region am See

Holznager Biberpopulation in der Region ist stabil: Die fleissigen Nager sind neu auch im Mötteliweiher in Untereggen aktiv Vom Eselschwanz aus haben Biber in den vergangenen 15 Jahren die weitere Region Rorschach und das Rheintal erobert. Die meisten Leute haben ihre Freude an den Tieren, die mit ihren Bauten sogar die Fliessgeschwindigkeit von Gewässern reduzieren können. Jetzt im Winter, sind allerdings auch die Naturschäden, die Biber anrichten, besonders gut sichtbar. Rudolf Hirtl 21.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Biber beim Eselschwanz in St. Margrethen lässt sich die frische Baumrinde schmecken. Bild: Christof Sonderegger

Längst vorbei sind die Zeiten, als Europas grösstes Nagetier als praktisch ausgestorben galt. Der Bestand hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Im Frühling 2006 wurden erstmals Spuren eines Bibers im Gebiet Eselschwanz entdeckt. Rudolf, so hatte ihn Biberschutzfachmann Markus Moser getauft, war zuerst alleine unterwegs. Der damals zweijährige Biber, der vermutlich aus der Region Radolfzell oder aus Bayern zuwanderte, gründete aber schon bald eine Familie.

Im Februar 2019 schätzte der kantonale Wildhüter Mirko Calderara den Bestand in der weiteren Region Rorschach auf 150 Tiere. Alleine im Raum Thal-Altenrhein dürften es 20 bis 25 Biber sein. Mehrheitlich konstante Wasserstände in den hiesigen Bächen seien mit ein Grund, weshalb sich die Pflanzenfresser hier wohlfühlten. Seither dürfte sich die hiesige Biberpopulation laut Mirko Calderara nicht markant vergrössert haben. Er sagt:

«Biber haben sich zwar in der Zwischenzeit bis ins Bündnerland hinauf ausgebreitet, doch hier in der Region am See sind nur wenige Gebiete dazugekommen.»

So seien die Nager nun auch im Schlossweiher in Untereggen und in der Steinach bis hinauf in städtisches Gebiet aktiv. Verschwunden seien sie hingegen bei der Mündung und entlang der Goldach. Die Wasserstände in diesem Fluss seien zu unterschiedlich, was ihn für Biber wenig attraktiv mache.

Bäume mit Maschendrahtzaun schützen

Besonders leicht zu entdecken sind angeknabberte Bäume entlang der Burietstrasse in Thal. Biber haben dort beim Seegraben mehrere Weiden und Pappeln zu Fall gebracht. Der grosse Damm an der Mündung des Seegrabens hinter der Firma Gebrüder Weiss in Altenrhein, der viele Schaulustige angelockt hat, war zwischenzeitlich verschwunden. Hochwasser und Wellengang haben ihn weggespült.

Innert kürzester Zeit haben Biber den Damm bei der Fussgängerbrücke am Seeweg in Staad wieder aufgebaut. Bild: Rudolf Hirtl

Entmutigen lässt sich die fünfköpfige Biberfamilie dadurch freilich nicht. Auf der anderen Seite der Fussgängerbrücke und 100 Meter weiter östlich, hat sie mit Zweigen, Stämmen, Steinen, Schlamm, Schilf und was ihr sonst zwischen die Pfoten kommt, gleich zwei Dämme gebaut. Heute sind Biber auch in der Region am See wieder fester Bestandteil der Natur. Grundstücksgrenzen kennen sie nicht, egal, wie oft ihre Dämme zerstört werden. Daher muss auch der eine oder andere lange gehegte und gepflegte Baum auf Firmengrundstücken oder privatem Gelände daran glauben.

Nur wenige Meter vom massiven Damm an der Mündung entfernt, haben Biber in Staad einen zweiten Damm gebaut. Bild: Rudolf Hirtl

«Ich weise Grundstückbesitzer auf aktive Biber hin und empfehle frühzeitig, Bäume, die stehen bleiben sollen, prophylaktisch mit Maschendraht zu schützen», sagt der Wildhüter. Spaziergänger würden ihn gelegentlich vor Ort auf Biber ansprechen und dabei etwa Bemerkungen fallen lassen wie, «die fressen ja wirklich alles zusammen», doch ansonsten würden ihm in der Region Rorschach kaum Reklamationen zugetragen.

Kantonaler Leitfaden für den Umgang mit Bibern ist in Arbeit

Der Biber kann durch seine Aktivitäten Schäden in der Forst- und Landwirtschaft verursachen. Diese Schäden sind zwar volkswirtschaftlich nicht von Bedeutung, sie können jedoch für einen einzelnen Bewirtschafter relevant sein. Abschiessen und ihn als Braten, Ragout oder gedämpft verputzen, ist trotzdem nicht erlaubt, denn der Biber ist seit 1962 bundesrechtlich geschützt. National- und Ständerat hatten sich zwar ursprünglich dafür ausgesprochen, dass neben Wölfen, Steinböcken und weiteren geschützten Tierarten auch Biber zur Bestandsregulierung abgeschossen werden dürfen, doch beide Räte entschieden im Juni 2019 überraschend, den Biber wieder aus dem Jagdgesetz zu streichen.

Dieser Jungbiber hatte sich im Mai 2017 auf die St.Gallerstrasse in Goldach verirrt. Bild: Rudolf Hirtl

Wildhüter Mirko Calderara fing das Tier ein und brachte es nach Staad ans Bodenseeufer. Bild: Rudolf Hirtl

Die Hoffnung betroffener Grundeigentümer liegt nun im kantonalen Biberkonzept, das sich in der Projektphase befindet. Viele Fragen zum Umgang mit dem Nager, nicht zuletzt auch die eines Kostenschlüssels zu anfallenden «Aufräumarbeiten», sollen damit geregelt werden. Dieser «Biber-Leitfaden» führt dann unter anderem aus, welche technischen Massnahmen oder Eingriffe im Lebensraum erlaubt sind, oder ob der Bestand der Tiere mit der Entfernung von einzelnen Bibern reduziert werden darf. Und besonders wichtig: Die kantonalen Fachstellen beraten Bewirtschafter und Grundeigentümer beim Umgang mit dem Biber und bei der Umsetzung von eventuellen Massnahmen.

Bis das Konzept steht, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Die nächste Sitzung ist erst für den kommenden Sommer anberaumt. Aktuell läuft das schweizweite Biber-Monitoring, es werden also alle Tiere gezählt. Bei der letzten Zählung im Jahr 2008 lebten 1800 Biber in der Schweiz.

Ein seltener Schnappschuss: Eisvogel und Biber am Alten Rhein bei St.Margrethen. Bild: Christof Sonderegger

