Brennholz in der Region am See beinahe ausverkauft

Holzmarkt Trotz riesiger Nachfrage und Hamsterkäufe: Es gibt genügend Brenn- und Energieholz im Wald Die Bevölkerung ist verängstigt und möchte im Winter nicht frieren. Mit dieser Unsicherheit lässt sich zurzeit viel Geld verdienen. Während der Coronapandemie wurde WC-Papier gehamstert, nun sind es Brennholz, Stromaggregate und Akkugeräte. Holzproduzenten in der Region am See verkaufen grosse Mengen an Brennholz dieses Jahr so früh wie noch nie. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Josef und Anton (rechts) Josuran in Tübach vor dem Restchen Brennholz in ihrer Lagerhalle. Normalerweise türmt sich hier im September deutlich mehr Holz. Bild: Rudolf Hirtl

Brennholz erfreut sich einer starken Nachfrage, die laut Holzmarktbericht des Verbandes Wald St.Gallen & Liechtenstein bei weitem nicht gedeckt werden kann. Täglich melden sich dort Kunden mit der Anfrage, ob noch Brennholz zu kaufen ist. Wer jetzt verkaufe, könne praktisch jeden Preis verlangen.

In der Region am See ist der Verkauf von Brennholz so früh wie noch nie in Schwung gekommen. «Normal kommen die ersten Anfragen rein, wenn die Tage kühler werden, also frühestens im September.

Dieses Jahr hatten wir schon Mitte Juli die ersten Bestellungen für Brennholz», sagt Josef Josuran, Landwirt in Tübach. Aktuell hat er täglich telefonische Nachfragen nach Brennholz, ausserdem fahren viele Leute direkt zum Hof, um Brennholz zu kaufen. Zu Beginn hat er noch an alle Interessenten Brennholz verkauft, mittlerweile ist der Andrang aber so gross, dass er nur noch Stammkunden berücksichtigen kann.

Preisaufschlag, wenn Strom und Diesel noch teurer werden

Gefragt sei vor allem Buchen- und Eschenholz, das gespalten und auf eine Länge von 33 Zentimetern gekürzt wurde. Die Stämme dafür bezieht er aus der Region. Beim Brennholz sind die Preise um zirka 20 bis 30 Prozent gestiegen. Aktuell verkaufen viele Ostschweizer Forstbetriebe Buchenbrennholz, getrocknet und zu 33 Zentimetern Scheiter geschnitten, für 180 bis 200 Franken pro Ster. Bei Josef Josuran kostet ein Ster Laubholz 160 Franken, ofenfertig 190 Franken.

Im vergangenen Jahr waren es noch 145 Franken. Mit 15 Franken mehr hält sich die Preissteigerung also noch in Grenzen, obwohl der Landwirt für Strom und Diesel mittlerweile deutlich mehr bezahlen muss. «Wir müssen doch alle leben», sagt sein Vater Sepp Josuran zur Preisgestaltung, «ausserdem wollen wir die Leute durch einen zu happigen Aufschlag nicht schockieren.»

Sollten Strom und Diesel aber noch teurer werden, so kommen auch die Josurans nicht drum herum, etwas mehr für ihr Brennholz zu verlangen. Normalerweise ist ihre Lagerhalle Anfang September noch gut gefüllt, doch dieses Jahr stapeln sich dort nur noch einige wenige Restposten. Gemäss dem Verband Wald St.Gallen & Liechtenstein gibt es mittelfristig trotz der enormen Nachfrage genügend Brenn- und Energieholz im Wald.

Holz muss mindestens einen Sommer trocknen

Dies bestätigt auch Beni Gautschi, Betriebsleiter vom Forstbetrieb Staatswald in Goldach, obwohl Buchenholz aktuell nicht mehr verfügbar sei. «Allerdings ist es nicht so, dass Holz, das wir schlagen und verarbeiten, gleich als Brennholz genutzt werden kann. Das frische Holz muss mindestens einen Sommer lang trocknen, ehe es als Brennholz zu verwenden ist.»

Beni Gautschi, Betriebsleiter vom Forstbetrieb Staatswald in Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Während Josef Josuran im Vergleich mit dem Vorjahr von einer Zunahme der Nachfrage von 30 Prozent spricht, so hat sich die Nachfrage im Goldacher Werk des Forstbetriebs sogar verdoppelt. «Im Durchschnitt haben wir in der Vergangenheit 50 bis 100 Ster Brennholz pro Jahr verkauft, wobei vom Frühling bis Herbst praktisch nichts gelaufen ist», sagt Gautschi und ergänzt:

«Wir haben jetzt schon so viel Brennholz verkauft wie im gesamten vergangenen Jahr.»

Er glaubt allerdings, dass nun der Peak erreicht ist, die Nachfrage habe bereits etwas nachgelassen. Trotzdem gilt auch beim Forstbetrieb in Goldach: «Stammkunden werden bevorzugt behandelt.»

Im Winter ein grösseres Lager anlegen

Das Werk in Goldbach bewirtschaftet 1436 Hektaren Wald. «Wir können unsere Reserve an Brennholz locker verdoppeln. Das werden wir auch tun, um genügend Holz zu haben, falls die Nachfrage auch im kommenden Jahr noch derart gross ist», sagt Beni Gautschi. Während Brennholz in Goldach mit möglichst wenig Muskelkraft von A bis Z maschinell produziert wird, sind Josef und Anton Josuran im Winter jeweils über zwei Monate mit der Produktion von Brennholz beschäftigt. Auch mit Hilfe von Fräse und Spaltmaschine, aber mit doch deutlich mehr Handarbeit.

Auch Joseph Josuran wird seinen Lagerbestand im Winter im Vergleich zu früher etwas aufstocken, übertrieben mehr Brennholz will er trotzdem nicht produzieren. «Wir werden die Entwicklung beobachten und dann je nach Bedarf entscheiden, ob wir mehr Manpower für diese Sparte verwenden wollen», sagt der Landwirt und verweist darauf, dass es nicht möglich ist, bei ihm gekauftes Holz zu lagern. Wer Holz kauft, muss es gleich mitnehmen.

Egal, bei welchen Holzproduzenten man in der Region am See bezüglich Brennholzverkauf nachfragt, etwas ist allen aufgefallen: «Einige Leute kaufen Holz, obwohl sie gar keinen Ofen haben, um es zu verbrennen. Die Menschen handeln irrational, Hauptsache, es hat einen Ster Holz hinterm Haus.»

Buche und Eiche für Pizzaofen

Harthölzer, wie Buche oder Eiche, verbrennen viel heisser und auch ausdauernder als Weichhölzer wie etwa Tanne. Aus diesem Grund kommen Buche und Eiche auch in der Pizzeria Fontana in Goldach zum Einsatz. «Wir feuern mit Buche an und verwenden danach Eiche, um die Temperatur gleichmässig hoch zu halten», sagt Wirt Michele Sinani. Angst, dass ihm das Holz für den Pizzaofen aufgrund der hohen Nachfrage ausgehen könnte, hat er nicht: «Wir arbeiten schon seit Jahren mit einem Bauer aus Muolen zusammen, der genügend Holz für uns eingelagert hat.»

