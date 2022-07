50 Jahre FC St.Otmar: Fünf Geschichten zum Jubiläum.

FC St.Otmar Der FC St.Otmar wird 50 Jahre alt – die Höhen und Tiefen des Stadtklubs in fünf Episoden Der St.Galler Fussballklub feiert am 1. Juli seinen 50. Geburtstag – einst spielte er in der 1. Liga. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

1972: Die Mannschaft der ersten Stunde. Quelle: Chronik FC St.Otmar

Die Ironie der Geschichte? Voller Tatendrang und Ambitionen startete der Fussballclub St.Otmar vor 1972 in der 4. Liga in das Abenteuer «Fussball im Lerchenfeld». Heute, 50 Jahre später, befindet sich der Quartierverein wieder auf Feld eins. Fünf Episoden aus 50 Jahren FCO:

1992: Eröffnungsspiel im sanierten Lerchenfeldstadion. Quelle: Chronik FC St.Otmar

Die Anfänge

In der Chronik, die der Verein zum Jubiläum herausgibt, finden sich viele schöne Geschichten. Der Beginn des FC St.Otmar ging einher mit dem Ende des Grossfeldhandballs. Das Lerchenfeld-Stadion drohte zu verkommen. Dort, wo 10000 Zuschauerinnen und Zuschauer die WM mitverfolgt hatten. Das wollte der Gesamtverein, der damals noch KTSV St.Otmar hiess, verhindern. Deshalb wurde an der Hauptversammlung 1972 beschlossen, eine Fussballabteilung zu gründen. Voller Elan startete der Verein in der 4. Liga. Mit einer Mischung aus Handballern und mehr oder ­weniger geübten Fussballern. Eines war in der Anfangszeit gewiss: Der FC St.Otmar hatte dank des Lerchenfeld-Stadions einen idealen Start und die Gästemannschaften schwärmten jeweils von der «schönsten Anlage weit und breit».

Der Handballtrainer

Im vierten Vereinsjahr, der FCO spielte bereits in der 3. Liga, übernahm der ehemalige Meistertrainer der Handballer, Josef Caniga, das Traineramt. Die Verantwortlichen dachten sich wohl: Was im Handball funktioniert, klappt auch im Fussball. Doch Caniga, der voll auf Leistungssport getrimmt war, überforderte mit seinen überharten Lauftrainings die Spieler. Es folgte der Abstieg.

1993: Das Aufstiegserfolgstrio Hampi Krüsi, Alex Baptista, Giovan Koller (von links). Quelle: Chronik FC St.Otmar

Der Aufstieg

Nach einigen Jahren als Liftmannschaft etablierte sich der FC St.Otmar ab Mitte der 80er-Jahre in der 2. Liga. Es kam noch besser: Die Verpflichtung ehemaliger Nationalliga-Spieler wie Seger, Güggi und Krüsi als Trainer brachte eine neue Professionalität in den Verein. Unter Cheftrainer Hampi Krüsi entstand eine 2.-Liga-Spitzenmannschaft. Vor allem der Zusammenhalt zeichnete das Team aus. In der dritten Saison unter Krüsi landete St.Otmar den grossen Wurf. «Wir haben alles weggeputzt», sagt der Captain von damals, Jörg «Joggi» Althaus. In den Aufstiegsspielen zur 1. Liga kanterten die St.Galler Bülach auswärts mit 5:0 nieder. Im Nachhinein die wohl wichtigste Partie der Klubgeschichte. Auch das Heimspiel gegen Muttenz gewann St.Otmar souverän mit 3:0. Geld verdiente damals übrigens keiner. Doch es wurde eine Mannschaftsprämie ausgehandelt. Mit dieser finanzierte der Klub dann jeweils eine Abschlussreise. Mallorca und Gran Canaria waren zwei der Destinationen.

1992/93: Das Mannschaftsfoto des 1.-Liga-Aufstiegsteams. Quelle: Chronik FC St.Otmar

Das Chile-Trainingslager

Unvergessen für die Beteiligten bleibt wohl das zehntägige Trainingslager 1996 in Chile, das dank dem damaligen Trainer Thomas Hengartner mit der FCSG-Legende Iván Zamorano organisiert und grösstenteils auch finanziert wurde. Der angestrebte Wiederaufstieg in die 1. Liga wurde dennoch verpasst.

1988: Der FC St. Otmar während der Abschlussreise auf Mallorca. Quelle: Chronik FC St.Otmar

Der Niedergang

Anfang des Jahrtausends folgte der Abstieg in die 3. Liga. Zwar marschierte man unter Hampi Wirth 2006 nochmals bis in die 2. Liga interregional durch. Doch seither ist es ruhig geworden um den Stadtklub. Heute ist die 4. Liga die Realität.

2005: Der FC St. Otmar kehrt in die 2. Liga zurück. Quelle: Chronik FC St.Otmar

