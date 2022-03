Vor der Rückrunde: So steht es um die regionalen Fussballklubs.

Regionalfussball Hohe Ziele und heikle Aufgaben – so steht es um die regionalen Fussballklubs Die Amateurfussballmeisterschaften starten wieder. Ein Blick auf die fünf regionalen Vertreter der 2. Liga: Rorschach-Goldach, Abtwil-Engelburg, Dardania St.Gallen, Winkeln, Steinach. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 24.03.2022, 20.27 Uhr

Der FC Winkeln – hier nach einem Corner mit Marc Hörler und Alfa Djana – steigerte sich im Verlaufe der Hinrunde. Bild: Michel Canonica

Der Rückrundenstart im Regionalfussball erfolgt in mehreren Etappen. Während Rorschach-Goldach in der 2. Liga interregional bereits vor zwei Wochen loslegte, eröffnen Dardania St.Gallen und Abtwil-Engelburg erst in einer Woche die Rückrunde. Der FC Winkeln und der FC Steinach hingegen steigen am Samstag mit einem Heimspiel in die zweite Saisonhälfte ein.

Wir hatten vor Saisonbeginn die Schlussrangierungen der fünf Teams aus der Region getippt. So sieht die Zwischenbilanz und der Ausblick auf die Rückrunde aus:

FC Rorschach-Goldach

Das Cupspiel gegen Basel war der Höhepunkt der Rorschacher Hinrunde. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Es dauerte ein wenig mit der Akklimatisation in der neuen Liga. Doch zum Ende der Hinrunde bewies das Team von Trainer Olaf Sager, dass es in der 2. Liga interregional angekommen ist. Sechsmal hintereinander blieb Rorschach-Goldach ohne Niederlage und schuf sich so ein kleines Polster auf die Abstiegszone. Auch der Start in die Rückrunde stimmt den Trainer leistungsmässig optimistisch. «Mit der Punktausbeute bin ich aber nicht zufrieden», so Sager. Gegen Bazenheid (1:1) und Amriswil (0:2) sei in dieser Hinsicht mehr dringelegen. Immerhin: Auch die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel punktete spärlich. So hat Rorschach-Goldach noch immer beruhigende acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dem Ziel Ligaerhalt ordnet die seit Jahren eingespielte Mannschaft alles unter. «Ich habe volles Vertrauen in das Kader», so der Trainer.

Redaktionstipp vor der Saison: 6. Platz. Aktuelle Rangierung: 9.

FC Abtwil-Engelburg

So manches Hindernis stellte sich dem FC Abtwil-Engelburg in der Hinrunde in den Weg: Verletzte, Abwesende und ungewöhnlich viele Auswärtsspiele aufgrund eines sonderbaren Spielplans. Trotzdem schaffte es die Mannschaft von Trainer Marc Blumer in der Tabelle auf Tuchfühlung zur Spitze zu bleiben. Dort – auf Platz eins – will Abtwil-Engelburg hin. Daraus macht Blumer keinen Hehl. «Wir sind nicht mehr das kleine Abtwil. Wir sind schon lange vorne dabei.» Beim Angriff auf die Tabellenspitze setzt der ehrgeizige Trainer auf die bewährten Elemente: Offensivfussball mit hohem Pressing, Talente aus dem eigenen Nachwuchs und Heimstärke.

Zu Hause eine Macht: Der FC Abtwil-Engelburg. Bild: Donato Caspari

Vor allem Letzteres dürfte dem FC Abtwil-Engelburg im Schlussspurt zugutekommen. Denn das Blumer-Team spielt zum Abschluss viermal zu Hause. «Auf der Spiserwis sind wir eine Macht», so der Trainer. Für die hohen Ziele kann Blumer schon zum Start in einer Woche wieder auf das gesamte Kader zurückgreifen. Vor allem Silvan Spescha – zurück nach einem Auslandaufenthalt – erhöht nicht nur die Optionen in der Offensive, sondern auch deren Qualität. Eine erste Kostprobe gab Abtwil im Cup gegen Herisau ab, als es aus einem 0:3 noch ein 3:3 machte. Zwar verloren die St.Galler am Ende nach Verlängerung. Aber: «Diese Aufholjagd motiviert uns umso mehr für die Liga», so Blumer.

Redaktionstipp vor der Saison: 1. Platz. Aktuelle Rangierung: 5.

KF Dardania St.Gallen

Es überraschte kaum, dass Dardania St.Gallen in der 2. Liga von Beginn an eine gute Rolle spielte. Zu gut und zu erfahren sind die Namen, die auf der Kaderliste stehen. Trainer Marco Pola schaffte es, der Mannschaft einen Spielstil zu verpassen, der zu ihr passt. Aktiv, leidenschaftlich, offensiv. So gesehen ist Dardania eine absolute Bereicherung für die Liga. Keine Spur von Resultatfussball oder gar Catenaccio, wie ihn einige Teams praktizieren. Deshalb war Dardania in der Hinrunde doch noch für eine Überraschung gut: Die St.Galler kassierten die wenigsten Gegentore in der Liga.

Eine grosse Herausforderung wird sein, Topskorer Diego Cassani zu ersetzen. Er wechselte zu Wittenbach. Pola: «Diese Last verteilen wir auf mehrere Schultern.»

Redaktionstipp vor der Saison: 4. Platz. Aktuelle Rangierung: 3.

FC Winkeln

Lange Zeit sah es düster aus für das Team von Trainer Thomas Koller. Doch plötzlich hat Winkeln den Rank gefunden. Was waren die Gründe dafür? Die Defensive stabilisierte sich, auch weil Koller immer auf dasselbe Personal setzte. Zudem nahm der Trainer in seiner fünften und letzten Saison mit Winkeln eine taktische Anpassung vor – hin zu mehr Pressingfussball. Das Resultat waren vier Siege ohne Gegentor und ein Mittelfeldplatz. Geht sogar noch mehr? «Das Spiel gegen Au-Berneck wird wegweisend», sagt Koller. Gewinnt der FC Winkeln, kann er nach oben schielen, verliert er, droht der Abstiegskampf.

Redaktionstipp vor der Saison: 9. Platz. Aktuelle Rangierung: 7.

FC Steinach

Die Krönung aus Steinacher Sicht war der Sieg im Derby gegen den grossen Nachbarn Arbon. Doch das Team von Trainer David Gonzalez überzeugte nicht nur in dieser Partie, sondern vor allem gegen direkte Konkurrenten wie beim 2:1-Sieg in Schmerikon zum Abschluss der Vorrunde. Mit 15 Punkten ist Steinach auf Kurs Ligaerhalt.

Redaktionstipp vor der Saison: 9. Platz. Aktuelle Rangierung: 6.

